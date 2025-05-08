شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة غنية بالحديد يجب تناولها أسبوعيًا والان مع تفاصيل الخبر

من السهل إغفال ما يحتاجه الجسم نظرًا لانشغالنا في أمور الحياة اليومية، فالحديد، على سبيل المثال، لا يلفت الانتباه غالبًا، ولكنه يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الطاقة وتوازن الهرمونات وتخفيف الشعور بالتعب، وبعض أفضل مصادر الحديد موجودة في العديد من الأطعمة الشائعة ويمكن أن توفر احتياجاتنا حتى عند إضافتها أسبوعيًا لنظامنا الغذائي، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

السبانخ

السبانخ معروفة بمحتواها العالى من الحديد، وتُعد طريقة رائعة لدعم مستويات صحية للحديد في الجسم وتعزيز تدفق الدم والحفاظ على قوة التحمل، ويمكن تناولها مطبوخة أو مزجها في العصائر.

الحمص

الحمص غنى بمحتواه من الحديد والبروتين، حيث تحافظ هذه البقوليات على طاقتك وتشعرك بالشبع لفترة طويلة، كما أنه يتمتع بميزة إضافية في كونه سهل التحضير ويمكن تخزينه بكميات كبيرة وتخزينها.

البنجر

بفضل لونه الأحمر الداكن ونكهته الترابية، لا يقتصر دور البنجر على إضفاء نكهة مميزة على طبقك فحسب، بل يُساعد على تعزيز تدفق الدم ، كما يدعم البنجر نضارة البشرة، ويُحارب مشاعر التعب والإرهاق بفعالية كبيرة، ويمكنك إضافة البنجر إلى بعض الأطعمة أو إضافته إلى السلطات أو حتى تناوله في شكل عصير.

بذور السمسم

قد تبدو بذور السمسم صغيرة، لكنها غنية بالحديد والدهون الصحية، مما يجعلها إضافة رائعة لكل شيء، حيث يمكن إضافتها إلى الصلصات والحلويات، كما أنها تدعم صحة العظام.