شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي لسرطان المبيض.. علامات تحذيرية للنساء لا يجب تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

سرطان المبيض، أو السرطان الذي يبدأ في المبيضين أو قناتي فالوب لدى النساء، ليس من السهل اكتشافه، نظرًا لأعراضه الخفية التي قد تُخلط مع أمراض شائعة أخرى، وقد يؤدي تجاهل العلامات المبكرة إلى انتشار السرطان إلى أجزاء مختلفة من الجسم، مما يؤثر على التعافي، وفى اليوم العالمي لسرطان المبيض الموافق يوم 8 مايو من كل عام، نسلط الضوء على سابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء حول العالم، والذي يُسبب وفيات أكثر من أي نوع آخر من سرطانات الجهاز التناسلي الأنثوى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

في الولايات المتحدة، يحتل سرطان المبيض المرتبة الخامسة من حيث وفيات السرطان بين النساء، ورغم أن السرطان قد يصيب النساء في أي عمر، إلا أنه أكثر شيوعًا لدى من تبلغ أعمارهن 55 عامًا فأكثر، أو ممن لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المبيض أو الثدي أو الرحم أو القولون والمستقيم، ووفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، فإن حوالي نصف النساء المصابات بسرطان المبيض يبلغن من العمر 63 عامًا أو أكثر.

فيما يلى.. الأعراض أو العلامات التحذيرية لسرطان المبيض التي لا ينبغي تجاهلها:

الانتفاخ

إذا شعرتِ بانتفاخ بعد تناول كمية قليلة من الطعام، أو شعرتِ بضيق مزعج حول منطقة البطن، فقد يكون ذلك علامة على إصابتكِ بسرطان المبيض، وقد تشير الزيادة الملحوظة في حجم البطن، والتي لا تنكمش، إلى أن الانتفاخ لديكِ أكثر من مجرد إمساك أو حموضة أو متلازمة القولون العصبي.

كثرة التبول

يُعد التبول المتكرر علامة على العديد من الأمراض، مثل مرض السكر، أو التهاب المسالك البولية، أو فرط نشاط المثانة، ولكنه قد يكون أيضًا نتيجة لضغط ورم مُتنامي على المثانة، وقد تنمو خلايا سرطان المبيض على الجدار الخارجي للمثانة، أو قد يُسبب الاستسقاء البطني في الحوض ضغطًا على المثانة، مما قد يُشعر المرأة بالحاجة إلى التبول بشكلٍ مُتكرر.

ألم الحوض

قد يشير ألم منطقة الحوض أو أي انزعاج في أسفل البطن إلى وجود ورم متنامي، ومع ذلك، قد يحدث ألم الحوض أيضًا بسبب تقلصات الدورة الشهرية، ومرض التهاب الحوض (PID)، وبطانة الرحم المهاجرة، وأكياس المبيض، والحالات التي تؤثر على الأعضاء التناسلية، وغالبًا ما يكون ألم الحوض الناتج عن سرطان المبيض مستمرًا وغامضًا وغير مرتبط بوضوح بالدورة الشهرية أو بعوامل مُحفزة مُحددة، على عكس الألم الناتج عن حالات مثل بطانة الرحم المهاجرة أو أكياس المبيض، والذي عادةً ما يكون دوريًا أو حادًا.

فقدان الشهية

يمكن أن يؤدي سرطان المبيض إلى الشعور بالانتفاخ أو الامتلاء، مما قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل وتعب خاصة بعد تناول الوجبات، كما هو الحال مع أنواع السرطان الأخرى، وقد يُسبب سرطان المبيض الشعور بالتعب والإرهاق معظم الوقت، ويُمكن أن يُغير السرطان مستويات البروتين والهرمونات الطبيعية، والتي ترتبط بالعمليات الالتهابية في الجسم، وقد تُسبب الشعور بالتعب أو تُفاقمه.

آلام الظهر

قد يحدث ألم الظهر بسبب مشاكل في وضعية الجسم، ولكن الشعور بانزعاج شديد في أسفل الظهر يمنعك من النوم يُعد علامة تحذيرية، وقد يحدث هذا بسبب تراكم السوائل في الحوض، مما قد يُسبب انزعاجًا في أنسجة أسفل الظهر.

تغيرات في الدورة الشهرية

هذا أمر يجب على النساء الانتباه إليه دائمًا، فإذا تغيرت دورتك الشهرية فجأة، مما يعني أن دورتكِ الشهرية تأتي مبكرًا أو متأخرًا، فعليكِ استشارة الطبيب، فلا يجب تجاهل عدم انتظام الدورة الشهرية، أو النزيف الغزير، أو النزيف بين الدورات.

النزيف بعد انقطاع الطمث

يشير النزيف بعد انقطاع الطمث إلى أي نزيف مهبلي يحدث بعد عام أو أكثر من انقطاع الدورة الشهرية، ويشمل ذلك النزيف الخفيف مع أنه ليس سرطانًا دائمًا، إلا أنه قد يكون علامة تحذيرية لسرطان المبيض أو غيره من سرطانات الجهاز التناسلي الأنثوي، ويجب تقييمه من قبل طبيب.