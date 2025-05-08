شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تكشف أهداف حملة اليوم العالمى للامتناع عن التبغ لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة فاطمة العوا المسؤلة الإقليمية لمكافحة التبغ لمنظمة الصحة العالمية إن أهداف حملة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ لعام 2025 تتضمن

- إذكاء الوعي: إطلاع الجمهور على الأساليب التي تتبعها دوائر الصناعة في التلاعب بمظهر منتجات التبغ والنيكوتين وجاذبيتها.

- الدعوة إلى تغيير السياسات: اتخاذ تدابير لحظر النكهات والمواد المضافة التي تُضفي جاذبية أكبر على هذه المنتجات.

-فرض حظر كامل على إعلانات التبغ والترويج له ورعايته، بما في ذلك على المنصات الرقمية؛

- تنظيم تصميم المنتجات وعبواتها لجعلها أقل جاذبية.

- تقليل الطلب: يهدف فضح هذه التكتيكات إلى تقليل الطلب، لا سيما في أوساط الشباب، مما يحد في نهاية المطاف من تعرضهم للنيكوتين ومنتجات التبغ.