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الصحة العالمية تكشف أهداف حملة اليوم العالمى للامتناع عن التبغ لعام 2025

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الصحة العالمية تكشف أهداف حملة اليوم العالمى للامتناع عن التبغ لعام 2025

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة فاطمة العوا المسؤلة الإقليمية لمكافحة التبغ لمنظمة الصحة العالمية إن أهداف حملة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ لعام 2025 تتضمن

- إذكاء الوعي: إطلاع الجمهور على الأساليب التي تتبعها دوائر الصناعة في التلاعب بمظهر منتجات التبغ والنيكوتين وجاذبيتها.

- الدعوة إلى تغيير السياسات: اتخاذ تدابير لحظر النكهات والمواد المضافة التي تُضفي جاذبية أكبر على هذه المنتجات.

-فرض حظر كامل على إعلانات التبغ والترويج له ورعايته، بما في ذلك على المنصات الرقمية؛

- تنظيم تصميم المنتجات وعبواتها لجعلها أقل جاذبية.

- تقليل الطلب: يهدف فضح هذه التكتيكات إلى تقليل الطلب، لا سيما في أوساط الشباب، مما يحد في نهاية المطاف من تعرضهم للنيكوتين ومنتجات التبغ.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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