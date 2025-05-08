شكرا لقرائتكم خبر عن ماتكترش منها.. مكملات الكافيين تسبب هذه الأضرار الصحية والان مع تفاصيل الخبر

مكملات الكافيين عبارة عن أقراص تحتوي على كافيين طبيعي أو صناعي. تناول 400 ملغ من الكافيين يوميًا يعادل حوالي أربعة أو خمسة أكواب من القهوة، وهى نسبة آمنة ولكنها عادة غير صحية إذا انتظم عليها الشخص يوميًا، وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي.

فوائد مكملات الكافيين

هناك الكثير من الفوائد لحبوب الكافيين، خاصة لمن لا يستمتعون بمذاق القهوة أو الشاي على سبيل المثال. ووفقًا لسينثيا ساس، أخصائية التغذية المسجلة ومحررة التغذية المساهمة، لمجلة هيلث، فإن هناك الكثير من الفوائد لهذه المكملات:

تعزيز الشعور باليقظة: احتساء سائق لاكواب من الكافيين يمكنها تحسين الأداء الرياضي في نسبها المعتدلة.

الحد من تناول السكر المضاف: الذي قد يحصل عليه البعض من إضافة المبيضات والمحليات إلى القهوة الصباحية.

تعزيز الجهاز العصبي المركزي: لزياد اليقظة وتقليل التعب، وهو ما وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء.

زيادة الذاكرة والتركيز: أظهرت الأبحاث أن 200 مللي جرام من الكافيين قد تعمل على زيادة الذاكرة والتركيز.

تخفيف الصداع النصفي بدلا من مسكنات الألم لأنها تحتوي على بعض المسكنات.

لحد من آثار القهوة على الجهاز الهضمي*: التي تسبب بعض حرقة المعدة لبعض الأشخاص.

الآثار الجانبية لمكملات الكافيين

ينصح التقرير بضرورة الالتزام بتناول جرعات بسيطة من هذه المكملات، ووفقًا لرؤية الطبيب المختص يحدد الجرعة المثالية لكل شخص، نظرًا لتأثيراتها الجانبية والتي من بينها:

ارتفاعات في ضغط الدم.

خفقان في القلب.

تغيرات في اليقظة.

دوخة وارتباك.

ارتفاعات في درجة الحرارة.

ارتعاشات في العضلات.

صعوبات في التنفس والنوم.

العصبية واضطرابات المزاج.

نصائح لتناول مكملات الكافيين

تناولها بأمان وفقًا لاستشارة المختص وحده وتحديد ما إذا كانت مناسبة لك أم لا.

معادلة مصادر الكافيين الطبيعية مع حبوب الكافيين: حتى لا تتفاعل مع بعضها البعض وتزيد نسب الكافيين الداخلة إلى جسمك.

لا تستخدم حبوب الكافيين يوميًا