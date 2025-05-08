شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاج بالفن.. وأبرز الحالات النفسية التى يساهم فى علاجها والان مع تفاصيل الخبر

العلاج بالفن هو شكل من أشكال العلاج النفسي، الذى يستخدم الفن والعملية الإبداعية لمعالجة مشاكل الصحة النفسية، مثل اضطرابات المزاج، واضطرابات التواصل والتعلم، والاضطرابات المعرفية العصبية، مثل الخرف واضطراب ما بعد الصدمة.

ويمكن أن يساعد هذا النوع من العلاج أيضا على زيادة الوعي الذاتي، وتحسين تقدير الذات، والعلاقات الشخصية، وبناء المرونة العاطفية، ووفقا لموقع "Health" يبرز هذا النوع من العلاج كنهج مفيد وفعال للتعامل مع الصدمات والحزن، وغيرها من المواقف التي تؤثر على الصحة النفسية والعاطفية، حيث يمكن للعلاج بالفن أن يُحسّن مزاجك، ويُخفّف التوتر وأعراض القلق والاكتئاب.

ما هو العلاج بالفن؟

العلاج بالفن هو نوع من العلاج النفسي يشجع الناس على استخدام الفن للتعبير عن مشاعرهم وتحسين صحتهم النفسية والعاطفية، ونشأ هذا النوع من العلاج في أربعينيات القرن الماضي على يد مارجريت نومبرج.

ويستخدم معالج فني مدرب ومحترف العلاج بالفن، لمساعدتك على تفسير أفكارك ومشاعرك والتعبير عنها من خلال الفن، لأن الإبداع الفني يُساعدك على فهم تحدياتك والعمل على حل المشكلات التي تُسبب لك الضيق.

كيفية عمل العلاج بالفن

صمم العلاج بالفن لإشراك عقلك وجسدك وروحك، بطرق مختلفة عن العلاج بالكلام وحده، باستخدام تقنيات حسية ورمزية وحركية، للمساعدة على التعبير عن النفس، واكتساب فهم أعمق لأفكارك وسلوكياتك، وتطوير مهارات التأقلم خلال عملية الإبداع الفني.

ويمكن استخدام العلاج بالفن من أجل ما يلى:

علاج الصراعات العاطفية

تحسين الوعي الذاتي

تطوير المهارات الاجتماعية

تقليل أعراض القلق

زيادة احترام الذات

إدارة السلوك

يختلف العلاج بالفن عن دروس الفن، فالتركيز ينصب على العملية نفسها، لا على المنتج النهائي، حيث يدرب معالجو الفن على كل من الفن والعلاج، ويجمعون بين الإبداع الفني ومعرفتهم بالنظريات النفسية وتقنيات الإرشاد.

مدى فاعلية العلاج بالفن

تظهر الأبحاث أن هذا العلاج يحتمل أن يكون مفيدًا وفعالًا، خاصةً في أوقات الأزمات، كما يعد هذا النوع من العلاج قيّمًا بشكل خاص خلال فترات الحزن والصدمات النفسية، حيث يشعر الناس بتحكم أكبر في أنفسهم مع هذا النهج، ويمكنه تخفيف القلق والاكتئاب، وحتى الألم.

وفيما يلي بعض الأبحاث التي توضح فعالية العلاج بالفن:

وجدت إحدى المراجعات حول فعالية العلاج بالفن، أنه مفيد للأشخاص المصابين بالسرطان، لأنه يساعد على تحسين نوعية حياتهم وتقليل بعض الأعراض النفسية، كما يمكن أن يكون العلاج بالفن علاجًا فعالًا للصحة النفسية لمن تعرضوا لصدمات نفسية، لتخفيف أعراض الصدمة بشكل ملحوظ وتخفيف الاكتئاب.

وقد يساعد العلاج بالفن في تقليل أعراض الاكتئاب وزيادة احترام الذات لدى الأشخاص في مرافق دور رعاية المسنين، كذلك قد يساعد العلاج بالفن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة على معالجة تجربتهم والشعور بمزيد من التحكم في عواطفهم.

وغالبًا ما يُظهر الأشخاص الذين يخضعون للعلاج بالفن تحسنًا في أعراضهم، ويُبلغون عن شعورهم بتحسن عام عند مشاركتهم في التعبير الفني.

حالات نفسية يساعد العلاج بالفن فى علاجها

ويوجد بعض الحالات النفسية التى قد يساهم العلاج بالفن فى علاجها، مثل:

اضطرابات المزاج مثل القلق أو الاكتئاب

الفصام أو الذهان

الخرف

اضطراب طيف التوحد

أو اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط

مرض الزهايمر أو مرض باركنسون

الأشخاص في دور رعاية المسنين أو الذين هم محصورون في منازلهم

الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة

الأشخاص غير اللفظيين

الأطفال

خلال جلسة العلاج بالفن، يمكنك توقع المشاركة في شكل من أشكال الإبداع الفني أثناء تفاعلك مع معالجك، مع أن الأمر قد يبدو بسيطًا، إلا أن الباحثين وجدوا أن هذه العملية تُفعّل وظائف الدماغ المرتبطة بالإبداع، من الإدراك إلى الجهاز الحسي الحركي، وصولًا إلى العواطف والحدس.