كتب عن الذكاء الاصطناعي للأطفال يجب أن تعرفها الأمهات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 10:27 صباحاً - هل تعرفين أطفالك بالذكاء الاصطناعي؟ هذا ما عليك القيام به فعلاً، فقد لا يستخدمون جميعاً روبوتات الدردشة أو يتفاعلون مع أدوات الذكاء الاصطناعي، إلا أن مفهوم الذكاء الاصطناعي سيواجهونه داخل المدرسة قريباً وخارجها. واعلمي أنه تتوافر كتب للقراءة عن الذكاء الاصطناعي للأطفال يُمكنكم مشاركتها مع أبنائكم هذا العام.



كيف أعلم الأطفال الذكاء الاصطناعي؟

مهمتك في البداية هي إجراء العديد من النقاشات مع المعلمين حول دور الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم. في ورش العمل والندوات الإلكترونية والكلمات الرئيسية التي ستقدمينها، وغالباً ما تُطرح أسئلة حول أفضل السبل لإعداد الأبناء لعالم الذكاء الاصطناعي. قد تُقررين مشاركة ابنك في نشاط وجدتِه على الإنترنت. إليك بعض الخيارات:

سلّطي الضوء على The Achiev فلديهم العديد من الموارد المجانية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. تتضمن هذه التدوينة مجموعة من الدروس لاستكشافها . تابعي موارد لتعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي. يطرحها عليك الخبراء والمتخصصون

كتب للأطفال عن الذكاء الاصطناعي

كتب للأطفال عن الذكاء الاصطناعي



بالإضافة إلى هذه الموارد الرقمية، توجد ستة كتب للقراءة بصوت عالٍ حول الذكاء الاصطناعي، مصممة للأطفال لنلقي نظرة على القائمة معاً.

كتاب الذكاء الاصطناعي للأطفال

هذا الدليل السريع حول ماهية الذكاء الاصطناعي، مناسبٌ حقاً لأي عمر. صُمم هذا الكتاب المقوى خصيصاً للأطفال، كما يتضح من الرسومات البسيطة على صفحاته. يمكنك قراءة كتاب " الذكاء الاصطناعي للأطفال " بصوت عالٍ لطفل في مرحلة ما قبل المدرسة في أحد الأيام، ثم استخدامه لبدء درس عن الذكاء الاصطناعي مع طلاب المرحلة الإعدادية في اليوم التالي. إذا اخترت الخيار الثاني، فسيضفي بالتأكيد بعض المرح على الحوار.

كتاب أبجديات الذكاء الاصطناعي (كتاب مقوى)

في هذا الكتاب تُنظّم المفردات المتعلقة بموضوع واحد بحيث يرتبط كل حرف من الحروف الأبجدية بكلمة واحدة. هذه اللوحة، أبجديات الذكاء الاصطناعي، مليئة بتعريفات واضحة وسياق لكل كلمة. إذا كنت عضواً في عضوية الذكاء الاصطناعي، فلا بد أنك تعرفين هذه الأبجديات، هذا الكتاب مثالي أيضاً للعثور على كلمات لتعريف الطلاب بها. على سبيل المثال، إذا كنت تُخصصين "شهراً للذكاء الاصطناعي"، يمكنك تسليط الضوء على حرف واحد (أو حرفين) كل يوم مع الكلمة المقابلة.

كتاب أنشطة الذكاء الاصطناعي لمرحلة STEM للأطفال

يحتوي هذا الكتاب على أنشطة حول الحواسيب والذكاء الاصطناعي، وهو مُصمم للطلاب لاستخدامه بشكل مستقل أو بمساعدة. كتاب أنشطة الذكاء الاصطناعي "STEM Starters for Kids" ليس كتاباُ للقراءة بصوت عالٍ. مع ذلك، يوفر بعض الفقرات والأنشطة القصيرة للطلاب لاستكشافها. يوجد مفتاح إجابات في الخلف، ويمكنك استخدامه لجمع أفكار لدرس صف كامل أو درس لمجموعات صغيرة.

الذكاء الاصطناعي: الآلات المفكرة والروبوتات الذكية مع أنشطة علمية للأطفال

الذكاء الاصطناعي: الآلات المفكرة والروبوتات الذكية مع أنشطة علمية للأطفال



صدر هذا الكتاب قبل عدة سنوات، لكنه ما زال يستحق إضافته إلى القائمة. يتضمن كتاب "الذكاء الاصطناعي: الآلات المفكرة والروبوتات الذكية مع أنشطة علمية للأطفال" معلومات قيّمة تُمهد لك ولطلابك الطريق لهذا الموضوع. هناك أنشطة يُمكنك تجربتها، وحتى قصص مصورة تُساعد الطفل على استيعاب الأفكار.

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أبجديات الذكاء الاصطناعي (غلاف ورقي)

هذا الكتاب الورقي يتبع أسلوب كتب أبجدية الذكاء الاصطناعي التقليدية، وسيكون وسيلة رائعة لك ولأطفالك لاستكشاف المفردات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. كما يمكن استخدام أبجديات الذكاء الاصطناعي كنموذج لمشروع طلابي أو صفّي إذا كانوا سيُنشئون كتاباً أبجدياً في المستقبل.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام السؤال التالي: "أبنائي في [الصف] يتعلمون عن [الموضوع]، وأريد منهم مراجعة هذه المفردات [إضافة قائمة كلمات]. اعطني قائمة بالألعاب التي يمكنني تعريفهم بها لمساعدتهم في تحقيق هذا الهدف".

الذكاء الاصطناعي للأطفال: الدماغ اللاحيوي

يُلقي كتاب "الدماغ اللاحيوي: الذكاء الاصطناعي للأطفال" نظرةً أعمق وأكثر تأملاً على كيفية تغير الذكاء الاصطناعي. ويغطي عدة مواضيع متقدمة، مثل تأثير الثورة الصناعية على مجتمعنا، وكيف يُغيّر الذكاء الاصطناعي كل شيء بسرعة، بدءاً من طريقة عيشنا وعملنا.

يجمع الكتاب المراجع التاريخية، كالثورة الصناعية مثلاً، ومفاهيم الذكاء الاصطناعي المعاصرة ليُكوّن فهماً واضحاً لحياتنا في عصر تكنولوجي جديد. ويشرح كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُكمّل، أو حتى يُحلّ محلّ، الحكم البشري في بعض المجالات التي تُستخدم فيها "أنظمة الخبراء" لمساعدة المهنيين.

هذا الكتاب رائع للأطفال المهتمين باستكشاف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. سيجده الآباء درساً ومادةً مُحفِّزة للتفكير للأطفال المتحمسين لمعرفة أعمق بالذكاء الاصطناعي.

عندما تصبح أجهزة الكمبيوتر بشرية: دليل الأطفال لمستقبل الذكاء الاصطناعي

كتاب "عندما تصبح الحواسيب بشرية" رفيق رائع للأطفال المهتمين بمستقبل الذكاء الاصطناعي وكيف سيُشكل عالمنا. هذا الكتاب البرمجي للأطفال مليء بالألعاب الملونة الممتعة والألغاز والرسوم التوضيحية الجذابة التي تجعل تعلم الذكاء الاصطناعي تعليمياً وممتعاً في آنٍ واحد للعقول الصغيرة.

يغطي هذا البرنامج مجموعة واسعة من مواضيع الذكاء الاصطناعي - من أكثرها عمومية، مثل المدخلات والمخرجات، إلى الأفكار المتقدمة مثل التعلم الآلي والقرار - بطريقة سهلة الفهم للأطفال لفهم كيفية تفكير أنظمة الذكاء الاصطناعي واتخاذها للقرارات. وقد صُممت الأنشطة لتكون مسلية ومفيدة.

علاوةً على ذلك، يُعرّف لين العقول الشابة على مفهوم آلات الذكاء الاصطناعي العامة القادرة على التفكير والتعلم ذاتياً، ويُظهر لهم كيف يُمكن لأجهزة الكمبيوتر أن تُصبح يوماً ما بقدرات البشر. كما تُناقش المعضلات الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتجعل هذه الصفات التطبيق أكثر تعليمياً مع مزيج من الأنشطة التفاعلية التي من شأنها أن تثير اهتمام العقول الشابة بشأن الذكاء الاصطناعي.

لماذا تعتبر كتب الذكاء الاصطناعي مهمة للآباء والأمهات؟

لماذا تعتبر كتب الذكاء الاصطناعي مهمة للآباء والأمهات؟



أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم محور اهتمام الأطفال من جميع الأعمار. فالتكنولوجيا تُغيّر حياتنا باستمرار. والتطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مذهلة.

فلم يعد الذكاء الاصطناعي تقنيةً متخصصة، بل أصبح موجوداً في المنزل والفصول الدراسية، وحتى في هوايات الأطفال. لقد طور أساليب التربية الحديثة لتتجاوز حدود وقت الشاشة. يطرح الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة - المحتوى، والأسلوب، والسياق. لكن 37% من الآباء فقط يراقبون عن كثب استخدام أطفالهم للذكاء الاصطناعي، فيما 40% يفعلون ذلك أحياناً. وتشمل ميزات السلامة المطلوبة ما يلي:

سجلات المحادثة.

لوحات معلومات الوالدين.

تقارير الاستخدام الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

مرشحات للمحتوى الناضج أو غير المرغوب به.

لطالما تتبعنا التطبيقات التي يستخدمها أطفالنا. لكن مع الذكاء الاصطناعي، الأمر يتعلق بما يُقال لهم، ونحن بحاجة إلى رؤية واضحة لذلك، من الضروري أن يُعرّف الآباء أطفالهم على الذكاء الاصطناعي في مرحلة مبكرة. وبينما أدرجت بعض المدارس الذكاء الاصطناعي في مناهجها الدراسية، كما تتوافر أيضاً العديد من الكتب لتعلم مفاهيم الذكاء الاصطناعي الشيقة بلغة بسيطة.

ورغم المخاوف، لا يرفض معظم الآباء الذكاء الاصطناعي تماماً. بل يريدون أدوات تدعم التعلم، من دون أن تُغني عن الخيال أو المرونة أو التفاعل البشري. فهم يخشون أن يحل الذكاء الاصطناعي محل اللعب في العالم الحقيقي والتعلم وجهاً لوجه. وفي الوقت نفسه يريدون أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً للأطفال، والتي تشجع الفضول والإبداع.

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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص