شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة الأرز المقلى حالة تسمم تنتج عن إعادة تسخينه.. إزاى تحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

يحتفظ الكثير من الناس ببقايا الطعام منها الارز والمكرونة ولكن قد يحدث عند تركها فترة طويلة أن تسبب ما يعرف باسم بمتلازمة الأرز المقلي، وهي حالة تسمم غذائي ناتج عن بكتيريا العصوية الشمعية، وهي بكتيريا مُكوِّنة للأبواغ، توجد بكثرة في بقايا الأطعمة النشوية كالأرز والمعكرونة والنودلز خاصة عند ترك الطعام في الخارج لفترة طويلة، وخاصةً في درجة حرارة الغرفة، تنشط الأبواغ وتتكاثر، مُطلقةً سمومًا ضارة.

الأعراض التي يجب الانتباه لها

وفقا لموقع medicinenet غالبًا ما تتشابه أعراض التسمم ببكتيريا باسيلوس سيريوس مع أعراض أنواع أخرى من الأمراض المنقولة بالغذاء أو حتى فيروسات المعدة، مما يجعل من السهل إغفالها، وتشمل هذه الأعراض:



القيء

إسهال

الغثيان

تقلصات البطن

حمى خفيفة

عادةً، تظهر الأعراض خلال ساعات قليلة من تناول الطعام الملوث. وبينما تشفى معظم الحالات خلال 24 إلى 48 ساعة، قد يعاني الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض كامنة من مضاعفات خطيرة، بما في ذلك الجفاف وحتى فشل الأعضاء.

متى يجب طلب المساعدة الطبية

في حين يتعافى الكثيرون دون تدخل طبي، فإن بعض العلامات التحذيرية تستدعي الرعاية العاجلة:



الإسهال المستمر الذي يستمر لأكثر من يومين.

ارتفاع درجة الحرارة (أعلى من 38 درجة مئوية).

علامات الجفاف، مثل جفاف الفم، وجفاف العينين، والدوار

الارتباك أو الضعف.

العلاج والوقاية

لا يوجد دواء محدد لعلاج متلازمة الأرز المقلي، مع ذلك، عادةً ما تكفي الرعاية الداعمة للتعافي:



الترطيب : اشرب كميات صغيرة من السوائل الصافية بشكل متكرر لمحاربة فقدان السوائل.



الراحة : اسمح لجسمك بالتعافي عن طريق النوم والحد من النشاط البدني.



تجنب الأدوية المضادة للإسهال : يمكن أن تحبس السموم داخل الجسم لفترة أطول



الوقاية هي الحل الأمثل، احرص دائمًا على حفظ بقايا الطعام في الثلاجة خلال ساعتين من طهيها، عند إعادة تسخينها، تأكد من وصولها إلى درجة حرارة لا تقل عن 74 درجة مئوية، تجنب إعادة تسخين بقايا الطعام أكثر من مرة، وتخلص من أي طعام تُرك في درجة حرارة الغرفة طوال الليل.

