شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق للحصول على فيتامين سى لتقوية مناعتك وتجديد شباب بشرتك والان مع تفاصيل الخبر

فيتامين سي عنصر غذائي قوي وضروري للصحة العامة، وخاصةً للحفاظ على بشرة نضرة وشابة، حيث يعمل كمضاد أكسدة قوي، ويعزز تكوين الكولاجين، ويخفف الالتهابات في الجسم، بل ويقلل التصبغات عن طريق تثبيط إنزيم التيروزيناز، مما يقلل من تكوين الميلانين، وله تأثير رائع في الحد من أضرار أشعة الشمس عن طريق الحماية من أشعة UVA وUVB، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

ولكن هناك أمر يغفل عنه معظم الناس، وهو أن فيتامين سي حساس للحرارة، إذ يتلف بسهولة أثناء الطهي، لذلك، من المهم تضمين مصادره النيئة في نظامك الغذائي، وإليك 5 طرق بسيطة وعملية لزيادة استهلاكك اليومي من فيتامين سي:

تناول الفواكه الغنية بفيتامين سي

لزيادة مستويات فيتامين سي في الجسم، يجب التركيز على مزيج من المصادر والمكملات الغذائية والتطبيقات الموضعية، وأفضل طريقة طبيعية لتعزيز تناول فيتامين سي هو اتباع نظام غذائي غني بالفواكه خاصة الحمضيات كالبرتقال والليمون والجريب فروت وهى مصادر معروفة لهذا الفيتامين، ولكن التوت كالفراولة والتوت الأزرق تُقدم تركيزات أعلى منه بجانب الجوافة والكيوي والبابايا، احرص على تناول حصتين على الأقل يوميًا من هذه الفاكهة، واحدة في الصباح وأخرى في المساء.

اختر هذه الخضروات في نظامك الغذائي

تُوفر الخضراوات مثل الفلفل الحلو والبروكلي والسبانخ والطماطم كمية كبيرة من فيتامين سى، وتُعد الكزبرة والنعناع وأوراق الكاري مصادر رائعة لهذا الفيتامين، لذلك يُنصح باستخدامها بكثرة في الصلصات، ولأن فيتامين سي قابل للذوبان في الماء ولا يُخزن في الجسم، فمن الضروري تناوله بانتظام من خلال الطعام أو المكملات الغذائية.

ووفقًا لأخصائيين التغذية فإن الخضراوات والأعشاب النيئة تُعدّ مصادر ممتازة لفيتامين سي، جرب إضافة الكزبرة والنعناع والليمون وسلطات مقرمشة مع الطماطم والفلفل الحلو والملفوف إلى وجباتك، فهذه أطعمة يومية لا تتطلب طهيًا، وتمدك بما يحتاجه جسمك من فيتامين سي.

استخدم الليمون بسخاء

أضف عصير الليمون إلى نظامك الغذائى، فهذه العادة البسيطة تحافظ على محتوى فيتامين سي، كما تُعزز امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية.

جرب فيتامين سي الموضعي

إلى جانب الاستخدام الداخلي، يُقدم فيتامين سي فوائد جمة عند تطبيقه على البشرة، ويُمكن استخدام تركيبات العناية بالبشرة التي تحتوي على فيتامين سي، وخاصةً الأمصال التي تحتوي على 10-20% من حمض الأسكوربيك (L-Ascorbic Acid)، وهو الشكل النشط منه، لتفتيح البشرة وتوحيد لونها وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد من خلال الحفاظ على الكولاجين في البشرة.

وتتضمن التركيبات الأكثر تطورًا الآن مشتقات مستقرة مثل أسكوربات رباعي هكسيل ديسيل (THD Ascorbate)، وهو قابل للذوبان في الدهون ويتغلغل بعمق في البشرة، موفرًا حماية مضادة للأكسدة تدوم طويلًا، كما أن استخدام فيتامين سي مع مكونات مُكملة مثل فيتامين هـ وحمض الفيروليك يُعزز ثباته وفعاليته، ويوفر حماية فائقة من الأضرار البيئية.

جرب المكملات الغذائية

بالنسبة لمن لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين سي من نظامهم الغذائي، يمكن أن تكون المكملات الغذائية على شكل أقراص أو مساحيق أو مشروبات فوارة مفيدة، وتُعتبر الجرعة اليومية من 500 إلى 1000 ملج آمنة وفعالة بشكل عام، مع أن جرعات أعلى قد تكون ضرورية في بعض الحالات، مثل الأشخاص الذين يعانون من إجهاد تأكسدي مرتفع أو المدخنين الذين يعانون من نقص فيتامين سي بشكل متزايد.

فوائد فيتامين سي للجلد والبشرة

نظراً لدور فيتامين سي المحوري في تكوين الكولاجين، فإن استخدامه المنتظم يُحسن من تماسك البشرة، مما يجعله مُكوناً ممتازاً لمكافحة الشيخوخة، كما يُساعد على تقليل الالتهابات ويُعزز التئام الجروح، مما يجعله مُفيداً لمن يُعانون من ندبات حب الشباب أو حالات البشرة الحساسة.

ومن أهم مزايا فيتامين سي قدرته على تحييد الجذور الحرة وحماية البشرة من الإجهاد التأكسدي الناتج عن التلوث والأشعة فوق البنفسجية، علاوة على ذلك، فإن خصائصه تجعله مُكوناً أساسياً لعلاج فرط التصبغ، والبقع الشمسية، والبشرة الباهتة، مع ذلك، من الضروري اختيار تركيبات ثابتة وتخزينها بشكل صحيح، لأن فيتامين سي عُرضة للأكسدة، مما يُقلل من فعاليته، ويُمكن أن يُساعد التبريد أو اختيار عبوات مُحكمة الإغلاق وداكنة على إطالة مدة صلاحيته.