شكرا لقرائتكم خبر عن لكبار السن.. 5 طرق للحفاظ على عضلاتك من التيبس والان مع تفاصيل الخبر

عندما يكون الناس بعمر صغير وبصحة جيدة، فإنهم يتمكنون من تحريك أجسادهم دون قلق، والقيام بمختلف الحركات مثل الجري والقفز والانحناء، أثناء ممارسة أي نشاط يشاركون فيه.

لكن مع التقدم بالعمر يصبح وقت الفراغ محدودًا، وتتغير الاهتمامات والمسؤوليات والعادات والسلوكيات، ويصبح الجلوس هو الوضع السائد، سواء أمام التلفزيون، أو حتى في السيارة.

ثم في مرحلة عمرية متقدمة، يلاحظ الكثيرون أن عضلاتهم أصبحت أكثر تيبسًا، وربما يشعرون بألم عند أداء هذه الحركة أو تلك، أو لم يعودوا قادرين على الحركة بالطريقة التي يريدونها. وكثيرًا ما يعزو الناس هذه الآلام والأوجاع إلى التقدم في السن

ووفقا لموقع "CNN"، فإن التهور الحركى بحدث فى الأغلب للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، بسبب فقدان التوازن فى الكثير من الأحيان، مع التقدم في السن، يزداد احتمال ارتكاب جسمك للأخطاء، رغم ذلك لا يفقد الجسم القدرة على استعادة نطاق حركته في أي عمر، صحيح أنها ستكون الحركة أبطأ قليلًا مما كانت عليه في سن الخامسة عشرة ، لكن أن جسمك سيتكيف دائمًا مع وضعه الجديد.

5 خطوات لاستعادة القدرة على الحركة الجيدة فى عمر منقدم

يوجد 5 نصائح لكبار السن، للحفاظ على قدرتهم على الحركة أو استعادتها بسهولة، وهى:

احصل على أشكال مختلفة لجسمك

الناس ينتقلون غالبًا من الاستلقاء إلى الجلوس على كرسي، ثم إلى المشي قليلًا، لأن البيئات الحديثة لا تتطلب الكثير من حركة أجسادنا، لذلك أول شيء يجب التفكير فيه هو زيادة الحركة، ومن أسهل الطرق، على سبيل المثال، أن يجلس الناس على الأرض مساءً لمدة 20 أو 30 دقيقة أثناء مشاهدة التلفزيون أو قراءة كتاب، ويمكن أن يكون ذلك بالاتكاء على الأريكة، لأن الدخول والخروج من وضعية التربع سيعرضك أيضًا لحركات مختلفة، خاصةً في الوركين والركبتين، كما يمكن أن يُساعدك التمرين على معرفة قدرتك على الحركة بحرية ودون عناء، لأن القدرة على النهوض والجلوس من وضعية القرفصاء هي مؤشر ممتاز على جميع أسباب المرض والوفيات.

التعلق بالعقلة لمدة 3 دقائق يوميًا

إذا كنت تعاني من آلام في كتفيك أو رقبتك أو ظهرك، فعليك أن تجعل من التعلق بالعقلة لمدة ثلاث دقائق، استراحة قصيرة يومية لممارسة التمارين الرياضية لعلاج تصلب الكتف أو الرقبة أو الظهر، ويمكن أيضا ممارسة تمرين التعلق بطرق مختلفة ، مثل الإمساك بحافة حوض أو إطار باب، أو رفع ذراعيك فوق رأسك والتمدد قليلًا، ويساعد ذلك على التخفيف من آلام الرقبة، ويحسن التنفس، ويحسن الكتفين، ويجعلك أكثر قدرة على التحمل.

المشي أكثر

للحفاظ على قدرتك على الحركة وتجنب التصلب، ينصح بالمشي 8000 خطوة يوميًا، لأن ذلك يساعد على عمل العظام والأوتار وأجهزة الجسم بكفاءة،مما يحمى من الإصابة بهشاشة العظام، وهشاشة العضلات، كذلك يساعد المشي الجسم على التخلص من الاحتقان والفضلات.

العب أكثر

لا ينبغي أن يكون التمرين كله عملا شاقا، بل يمكن أن يكون أمرا ممتعا، عن طريق استخدام الموسيقى والحركات الرياضية الراقصة، كذلك بمكن اللعب مع الأصدقاء، بالكرة على سبيل المثال، بما يجعل ممارسة الرياضة أمرا ممتعا.

لا تهمل الأساسيات

للحصول على حركة بدنية قوية، يجب باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على كمية كافية من البروتين والفواكه والخضروات، وينضح بتناول 800 جرام من الفاكهة والخضراوات يوميًا، للحصول على الالياف والعناصر الغذائية اللازمة للجسم، و ما لا يقل عن ٠٫٧ إلى ٠٫٨ جرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم، لبناء العضلات.

النوم الجيد

لا توجد دراسة واحدة في العالم تُشير إلى إمكانية الاكتفاء بأقل من سبع ساعات من النوم. لذلك تعتبر سبع ساعات الحد الأدنى المطلوب للنوم الجيد، والذى يساعد على التخلص من الآلام مزمنة، أو علاج الإصابات، بجانب الحفاظ على الصحة الإدراكية.