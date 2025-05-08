شكرا لقرائتكم خبر عن علامات غريبة تعني إصابة الرجال بالاكتئاب.. اعرفها واحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما يمرّ الاكتئاب لدى الرجال دون أن يُلاحظوه، ووفقا لموقع onlymyhealth سنتعرّف على العلامات والأعراض الخفية التي يسهل إغفالها، ويقدم الخبراء نصائح لمساعدتك في تحديد الاكتئاب لدى الرجال ومعالجته.

علامات خفية للاكتئاب لدى الرجال

ازداد الوعي بالصحة النفسية في السنوات الأخيرة، إلا أن جوانب عديدة لا تزال تُغفل الاكتئاب، وهو حالة شائعة، غالبًا ما لا يُكتشف لدى الرجال بسبب الأعراف والأنماط الاجتماعية. قد لا يُعبّر الرجال عن حزنهم علانيةً، مما يؤدي إلى سوء فهم لمعاناتهم. قد يكون تشخيص الاكتئاب لدى الرجال صعبًا لأن أعراضه قد تختلف عن التوقعات المعتادة.

وفهم هذه الاختلافات أمرٌ بالغ الأهمية للدعم والعلاج في الوقت المناسب. يستكشف خبيرٌ كيف قد يبدو اكتئاب الرجال فريدًا. بمعرفة هذه العلامات، يُمكننا دعم الرجال بشكل أفضل في طلب المساعدة.

علامات خفية للاكتئاب عند الرجال

غالبًا ما تدفع التوقعات المجتمعية الرجال إلى إخفاء مشاعرهم، مما يؤدي إلى ظهور أعراض أقل وضوحًا، كما أن الرجال غالبًا ما يُظهرون أعراض الاكتئاب بشكل مختلف عن النساء. إليك أهم العلامات التي يجب الانتباه إليها:

الغضب أو العدوان

قد يبدو الرجال المصابون بالاكتئاب غاضبين. سيكونون أكثر عدوانية، أو يجادلون، أو يصبحون مضطربين". هذا الغضب قد يخفي ألمهم.

السلوكيات الخطرة

قد يلجأ الرجال إلى سلوكيات خطيرة للتأقلم، سيجربون سلوكيات محفوفة بالمخاطر كالقيادة المتهورة، والمقامرة، أو القيام بحركات خطرة، وجدت دراسة أجريت عام ٢٠٢٠ أن الرجال المصابين بالاكتئاب أكثر عرضة للمخاطرة بمرتين.

الأعراض الجسدية

يمكن أن يُسبب الاكتئاب ألمًا جسديًا. كما أنهم سيعانون من الصداع، وآلام الظهر، ومشاكل في المعدة دون سبب واضح، وغالبًا ما ترتبط هذه الآلام بالتوتر النفسي.

الانسحاب الاجتماعي

قد ينعزل الرجال المصابون بالاكتئاب عن الآخرين. فإنهم يتجنبون الأصدقاء والعائلة وهذا قد يزيد من شعورهم بالوحدة.

فقدان الاهتمام

قد يتوقفون عن الاستمتاع بالأشياء التي أحبوها سابقًا. سيشعرون بأن كل شيء لا معنى له هذا النقص في الاهتمام قد يجعل الحياة تبدو فارغة.

صعوبة التركيز

قد يُصعّب الاكتئاب التركيز، سيجدون صعوبة في التركيز وإنجاز المهام، وهذا قد يؤثر على العمل والحياة اليومية.

الخدر العاطفي

قد يشعر الرجال بالانفصال. سيشعرون بخدر عاطفي وعدم اهتمام بأي شيء هذا الخدر هو وسيلة لحماية أنفسهم من الألم.

ليس كل شخص يظهر جميع العلامات

لن تظهر جميع هذه العلامات على الجميع، سيُظهر معظمهم القليل منها فقط، ولكن حتى وجود القليل منها قد يعني حاجتهم للمساعدة، إذا لاحظتَ هذه العلامات على نفسك أو على شخص آخر، فلا تنتظر، ولذا استشر أخصائيًا، فالحصول على المساعدة مبكرًا يُحدث فرقًا كبيرًا.

يشعر العديد من الرجال بعدم قدرتهم على التعبير عن مشاعرهم، ولذا يجب أن نجعل من الطبيعي أن يتحدث الرجال عن صحتهم النفسية. يجب أن يشعروا بالراحة عند طلب المساعدة".

طرق لدعم شخص مصاب بالاكتئاب

إذا كان شخص تعرفه يُظهر علامات الاكتئاب، فهناك طرق للمساعدة. أولًا، استمع إليه دون إصدار أحكام. أظهر له اهتمامك. شجعه على التحدث عن مشاعره، ولكن لا تُجبره.

اعرض عليه المساعدة في الحصول على دعم متخصص، مثل معالج نفسي أو مستشار نفسي.

أفعال اللطف البسيطة، كالتواصل معه بانتظام أو قضاء الوقت معه، تُحدث فرقًا كبيرًا.

تجنب قول عبارات مثل "ابتهج" أو "الأمر كله في دماغك" بدلًا من ذلك، تحلَّ بالصبر والتفهم.

