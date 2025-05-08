بعمر ثلاث سنوات ... علاجات طبيعية لآلام أسنان طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 05:54 صباحاً - لا يقتصر ألم الأسنان على البالغين فقط، بل الأطفال أيضاً معرضون لذلك، خاصة أنهم غير منضبطين بعد في الحفاظ على نظافة أسنانهم وأفواههم، وإليك ما هي الخيارات الطبيعية والفعالة لعلاج ألم الأسنان عند الأطفال بعمر ثلاث سنوات؟

وفقاً لموقع "Nationwide Children's" يصاب الأطفال بألم الأسنان عندما يصبح اللب الموجود داخل السن ملتهباً ومصاباً بالعدوى. فيعد اللب هو الجزء الناعم داخل السن والذي يحتوي على الأوعية الدموية والأعصاب وقد يصاب الأطفال بألم الأسنان في كثير من الأحيان بعد إصابة الأسنان، ويعد تسوس الأسنان من أكثر مسببات ألم الأسنان لدى الأطفال شيوعاً.

أسباب ألم الأسنان عند الأطفال

يمكن للأطعمة ذات الملمس الصلب أن تلتصق بين الأسنان-الصورة من موقع AdobeStock

سوء أنماط نظافة الأسنان، يصاب الأطفال بأعراض تسوس الأسنان عادة حتى إذا كانوا يحبون تناول الأطعمة الحلوة، لأن السكر والنشويات الموجودة في هذه الأطعمة تسمح للبكتيريا الموجودة في الفم بإتلاف الأسنان وتتغذى البكتيريا الموجودة في الفم على السكريات والنشويات، وتنتج أحماضاً في الأسنان.

يصاب الأطفال بأعراض تسوس الأسنان عادة حتى إذا كانوا يحبون تناول الأطعمة الحلوة، لأن السكر والنشويات الموجودة في هذه الأطعمة تسمح للبكتيريا الموجودة في الفم بإتلاف الأسنان وتتغذى البكتيريا الموجودة في الفم على السكريات والنشويات، وتنتج أحماضاً في الأسنان. أمراض اللثة، يمكن أن تكون سبباً لألم الأسنان عند الأطفال فستظهر اللثة عادةً حمراء ومؤلمة عند اللمس ومع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه الحالة أيضاً إلى نزيف اللثة والشعور بألم شديد.

يمكن أن تكون سبباً لألم الأسنان عند الأطفال فستظهر اللثة عادةً حمراء ومؤلمة عند اللمس ومع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه الحالة أيضاً إلى نزيف اللثة والشعور بألم شديد. قضم الأشياء الصلبة عن طريق الخطأ، يؤدي إلى إتلاف الأسنان، مما يجعلها أكثر حساسية للتعرض لدرجات الحرارة الساخنة والباردة وفي هذه الحالة قد تبدو السن طبيعية ولكن في الواقع يكون هناك خط شق أسفل خط اللثة ويصعب رؤيته.

عن طريق الخطأ، يؤدي إلى إتلاف الأسنان، مما يجعلها أكثر حساسية للتعرض لدرجات الحرارة الساخنة والباردة وفي هذه الحالة قد تبدو السن طبيعية ولكن في الواقع يكون هناك خط شق أسفل خط اللثة ويصعب رؤيته. الأطعمة ذات الملمس الصلب، تلتصق بين الأسنان لذلك، من المهم أيضاً استخدام خيط تنظيف الأسنان بانتظام للمساعدة في إزالة الطعام العالق وإيقاف الألم.

تلتصق بين الأسنان لذلك، من المهم أيضاً استخدام خيط تنظيف الأسنان بانتظام للمساعدة في إزالة الطعام العالق وإيقاف الألم. تحول التسوس إلى خراج، إذا اشتكى طفل من ألم في إزالة الطعام العالق وإيقاف الألم في الأسنان شديد ويشعر وكأنه ينبض، فقد يكون التسوس قد تحول إلى خراج في الأسنان وهذا يعني أن جيباً صديدياً قد يكون قد تشكل داخل جذر السن، عندما يتم لمس الأسنان أو النقر عليها، عادة ما يكون هناك زيادة في الألم وإذا لم يتم علاجها بسرعة وبشكل صحيح، يمكن للخراجات أن تؤدي إلى تآكل العظام. يجب على طفلك استشارة طبيب الأسنان على الفور للحصول على علاج قناة الجذر.

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أعراض ألم الأسنان عند الأطفال

قد يعاني كل طفل من أعراض مختلفة قليلاً، وفيما يلي الأعراض الأكثر شيوعاً لألم الأسنان:

ألم مستمر ونابض في السن

ألم الأسنان الذي يزداد سوءاً عند لمس السن

ألم الأسنان الذي يزداد سوءاً بسبب تناول الطعام أو الشراب الساخن أو البارد

ألم في الفك حول الأسنان

حمى

يبدو الطفل متعباً ويشعر بالإعياء.

علاجات طبيعية لآلام الأسنان لدى الأطفال

إذا كان طفلك يعاني بالفعل من ألم الأسنان، فإليك بعض خيارات الأدوية الطبيعية لألم الأسنان التي يمكنك تقديمها للأطفال:

المضمضة بالماء الدافئ والملح

إحدى الطرق المؤكدة لتخفيف آلام الأسنان هي المضمضة بالماء المالح ويعد هذا علاجاً فعالاً من الدرجة الأولى؛ لأن الملح يقتل البكتيريا، بينما يعمل الماء الدافئ على تخفيف الانزعاج وتقليل تورم اللثة.

خذي كوباً من الماء الدافئ، واخلطيه مع نصف ملعقة صغيرة من الملح، ثم استخدمي الخليط كغسول لفم طفلك، وتأكدي أولاً من أن طفلك قادر على المضمضة وأعطيه كمية قليلة في كل مرة.

الكمادات الباردة

ضعي كيساً من الثلج أو كمادات باردة على الجزء الخارجي من خد طفلك، وخاصةً بالقرب من المنطقة المؤلمة، يُعتقد أن هذا العلاج الطبيعي يساعد في تخفيف الألم عن طريق تضييق الأوعية الدموية وتقليل التورم والالتهاب.

ضعي الكمادات الباردة على منطقة الخد المؤلمة لمدة 20 دقيقة، وكرري ذلك كل بضع ساعات إذا لزم الأمر.

التدليك باستخدام جل الصبار

يحتوي الصبار على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا-الصورة من موقع AdobeStock

يحتوي الصبار على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، ويمكن أن يساعد في تدمير البكتيريا الفموية التي تسبب تسوس الأسنان، لتخفيف آلام الأسنان، ضعي جل الصبار على المنطقة المصابة ودلكيها بلطف.

أكياس شاي النعناع أو الشاي الأخضر

يمكن استخدام أكياس شاي النعناع لتخفيف الألم وتهدئة اللثة الحساسة، اتركي كيس الشاي المستعمل حتى يبرد، ثم ضعيه على المنطقة المصابة.

أيضاً يتمتع الشاي الأخضر بخصائص مضادة للبكتيريا مما يقلل من عدد البكتيريا الموجودة في الفم.

يمكن أن يؤدي تراكم البكتيريا المفرط إلى تسوس الأسنان وتكوين البلاك والجير، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشاي الأخضر غني بالفلورايد الذي يمكنه حماية الأسنان من التسوس.

تنظيف أسنان الأطفال بالخيط

إذا أصيب الطفل بأعراض ألم الأسنان بسبب وجود طعام عالق بين الأسنان، فقومي بتنظيفه بالخيط، ولكن لا يزال يتعين عليك توخي الحذر لأن اللثة لدى الأطفال عادة ما تكون أكثر حساسية.

إذا لم يهدأ ألم الأسنان ويبدو أن طفلك يشعر بعدم الراحة بشكل متزايد، فلا تتأخري في استشارة طبيب الأسنان على الفور لتحديد السبب.

نصائح للوقاية من ألم الأسنان عند الأطفال

إليك بعض النصائح التي يمكن للأمهات تطبيقها لتقليل خطر إصابة الأطفال بألم الأسنان:

مساعدة الأطفال على اكتساب عادة الحفاظ على نظافة الفم الجيدة، مثل تنظيف أسنانهم بالفرشاة مرتين يومياً لتجنب تراكم البلاك.

حددي استهلاك السكر واطلبي من الأطفال أن يغسلوا أفواههم بالماء بعد تناول أي شيء يحتوي على نسبة عالية من السكر.

اصطحبي طفلك إلى طبيب الأسنان كل 6 أشهر لمراقبة وتحديد مشاكل الأسنان المحتملة.

قدمي لطفلك الوجبات الخفيفة الصحية، مثل التفاح والموز، بدلاً من الوجبات الخفيفة اللزجة والحلوة.

لا تؤخري زيارة الطبيب إذا استمر ألم أسنان طفلك وازداد سوءاً.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.