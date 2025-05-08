شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأطعمة تدمر صحة دماغك.. منها الأكل المطبوخ على درجة حرارة عالية والان مع تفاصيل الخبر

يدق أحد علماء الأعصاب ناقوس الخطر بشأن 4 أطعمة يمكنها تسريع التدهور الإدراكي، بل وحتى زيادة احتمالات إصابتك بالخرف وألزهايمر، بحسب موقع health.



قال الدكتور رامون فيلاسكيز، مستشار علم الأعصاب: "ما تأكله لا يؤثر فقط على محيط خصرك - بل يشكل أيضًا مستقبل دماغك".



وفقا لفيلسكيز، يجب علينا أن نهتم بصحة الدماغ في كل عمر، وأن نقوم بتعديل أطباق الطعام الخاصة بنا وفقًا لذلك.



وفقًا لأحدث الأبحاث، سيُصاب 42% من الأمريكيين بالخرف بعد سن الخامسة والخمسين، وأشارت عدة دراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر والدهون المشبعة قد يُسهم في التهاب الدماغ، مما قد يُلحق الضرر بخلاياه ويزيد من خطر الإصابة بالخرف .



وفقا لفيلازكيز، فإن كل وجبة هي فرصة لحماية اتصالاتنا العصبية أو إتلافها.



يتمتع الدماغ بمرونة فائقة، ولكنه أيضًا عرضة للتأثر بوابل الأطعمة الالتهابية المتواصل في النظام الغذائي الغربي التقليدي.



وعلى عكس الأعضاء الأخرى، فإن قدرة الدماغ على إصلاح نفسه بعد حدوث الضرر محدودة.



إذا كان لديك تاريخ عائلي من الخرف أو الزهايمر، فإن سوء التغذية قد يُسرّع ظهور الأعراض لسنوات أو حتى عقود.

إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، والتحفيز العقلي، فإن التغذية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة الدماغ مع تقدمنا في العمر.

ما هي أسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها لصحة الإدراك؟1. الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs)

قم باستبدال أطعمة UPF بالأطعمة الطازجة أو الكاملة أو المعالجة بشكل بسيط.

تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على مستويات عالية من السكر، والمواد المضافة الملحية، والمواد الحافظة، والمكونات الاصطناعية، والدهون غير الصحية؛ هذه السلع المعبأة والمريحة تسبب الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ.

أوضح فيلاسكيز قائلاً: "أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة يُصابون بمعدل تدهور إدراكي عام أسرع بنسبة 28%. تُحفز هذه الأطعمة استجابات التهابية تُلحق الضرر بالوصلات الدقيقة بين خلايا الدماغ".

تكشف دراسة جديدة عن الضرر السريع والمدمر لنظام غذائي غني بـ UPFs.

يُعتقد أن منتجات العناية بالبشرة غير الكحولية تشكل أكثر من 70% من إمدادات الغذاء في الولايات المتحدة ، وقد ربطت الأبحاث السابقة التعرض لمنتجات العناية بالبشرة غير الكحولية بـ 32 نتيجة صحية سيئة، بما في ذلك ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، ومتلازمة التمثيل الغذائي، والسمنة، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، ومرض السكري من النوع 2، وحتى الوفاة المبكرة.

وجدت دراسة أجريت عام 2022 ونشرت في مجلة Neurology أن كل زيادة بنسبة 10% في تناول الأطعمة المصنعة بشكل كبير يوميًا، يزيد خطر الإصابة بالخرف بنسبة 25%.

وللتغلب على هذه المشكلة، يقترح فيلاسكيز استبدال الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأشعة فوق البنفسجية بالأطعمة الطازجة أو الكاملة أو المعالجة بشكل بسيط.

2. الأطعمة المطبوخة على درجة حرارة عالية

تؤدي المنتجات النهائية للجلوكوزيل المتقدمة (AGEs)، التي يتم إنتاجها عن طريق طرق الطهي بالحرارة العالية، إلى تحفيز الإجهاد التأكسدي والالتهاب في الدماغ.

عندما يتم طهي الطعام في درجات حرارة عالية عن طريق الشواء أو القلي أو الشواء، فإنه ينتج مركبات تسمى المنتجات النهائية المتقدمة للجليكوزيل (AGEs).

قال فيلاسكيز: "تُسبب مُركّبات AGEs الإجهاد التأكسدي والالتهاب في الدماغ. وقد رُبطت بتكوين لويحات الأميلويد، وهي نفس رواسب البروتين الموجودة في مرض الزهايمر".

بدلاً من اختيار الطهي على درجة حرارة عالية، ينصح بطرق مثل الطهي على البخار، أو السلق، أو اليخنة، والتي تُنتج كميات أقل من مُركّبات AGEs. وهناك طريقة أخرى لتقليل تكوّن مُركّبات AGEs وهي تتبيل الطعام في عناصر حمضية مثل عصير الليمون أو الخل قبل الطهي.

3. الأسماك الغنية بالزئبق

وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن تناول المأكولات البحرية هو الطريقة الأكثر شيوعا للتعرض للزئبق.

في حين أن الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين والفيتامينات والمعادن، إلا أن بعض الأنواع، وخاصة الأسماك المفترسة الأكبر حجماً مثل أسماك القرش وسمك أبو سيف وسمك البلاط، تحتوي على مستويات خطيرة من الزئبق تتراكم في الجسم بمرور الوقت

وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، فإن تناول المأكولات البحرية هو الطريقة الأكثر شيوعا للتعرض للزئبق في الولايات المتحدة.

قال فيلاسكيز: "يُلحق الزئبق ضررًا بالغًا بالأنسجة العصبية، إذ يُمكنه عبور الحاجز الدموي الدماغي. فبمجرد دخوله الدماغ، يُعطّل وظائف الخلايا، وقد يُؤدي إلى ضعف إدراكي مع مرور الوقت".

ويوصي فيلاسكيز باستبدال الأسماك الكبيرة بأنواع أصغر مثل سمك السلمون والسردين، والتي توفر أحماض أوميجا 3 الصحية للدماغ دون مستويات سامة من الزئبق.

4. المُحليات الصناعية

يقترح فيلاسكيز استبدال المحليات الصناعية السامة بالخيارات الطبيعية مثل العسل.

أفادت دراسة سويدية جديدة بأن أحد أكثر بدائل السكر شيوعًا - الموجود في مشروبات الحمية، والعلكة، والزبادي قليل السكر - يرفع مستويات الأنسولين لدى الحيوانات، مما قد يزيد من خطر إصابتهم بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية مع مرور الوقت.

في حين يتم تسويق المحليات الخالية من السعرات الحرارية كبديل صحي للسكر، فقد أثبتت الأبحاث أنها ليست كذلك على الإطلاق

أشارت فيلاسكيز إلى أن "دراسات حديثة تشير إلى أن بعض المُحليات الصناعية قد تُغير بكتيريا الأمعاء بطرق قد تُعزز الالتهاب. هذا الالتهاب قد يؤثر على الوظائف الإدراكية، وقد يزيد من خطر الإصابة باضطرابات عصبية تنكسية".

وقد تم ربط المُحلي منخفض السعرات الحرارية والخالي من السكر، الأسبارتام، بمشاكل محتملة في الذاكرة والتعلم، في حين كشفت دراسات أخرى أن الاستخدام طويل الأمد للمحليات الصناعية قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب وحتى الوفاة المبكرة.

