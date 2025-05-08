شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع ضربات القلب.. الأسباب والأعراض وأبرز طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

تسارع ضربات القلب عبارة عن تواتر واضطراب في ضربات القلب وعدم انتظامها أو الشعور بخفقان شديد فيها. وفقًا لموقع هيرت الطبي المعني بصحة القلب وأمراضه فإن تسارع ضربات القلب واضطرابه له الكثير من الأعراض والتي من بينها:

أعراض تسارع ضربات القلب

- المعاناة من التعرق الشديد

- الدوخة الشديدة والدوار

- الإغماء

- الغثيان الشديد

- ضيق في الصدر

- الشعور بالضعف العام والتعب الشديد

- النبض قد تشعر به في الرقبة

- خفقان شديد في الصدر

- ضربات قلب متسارعة للغاية

أسباب تسارع خفقان القلب

كثيرة ومتعددة ومن بينها عوامل تتعلق بـ:

- القلق النفسي

- التوتر النفسي

- المرور بمنتصف العمر فما فوق: وفيهم تزيد فرص تسارع ضربات القلب، أظهرت الدراسات أن النساء أكثر عرضة لتلك الضربات المتسارعة من الرجال.

- اضطرابات نظم القلب لدى الأطفال

- ممارسة الرياضة الحادة

- قلة النوم الشديدة

- فقر الدم والإصابة به

- الإصابة بمرض قلبي

- الإصابة بالجفاف في الجسم

- الخضوع لجراحات في القلب أو مشاكل قلبية أخرى

- أمراض القلب الخلقية

- متلازمات مثل باركنسون

- الإفراط في التدخين

- الإفراط في الكافيين

- المرور بسن اليأس

- الحمل

علاج تسارع ضربات القلب

يبدأ بمراحل الأدوية إذا كان المريض يعاني من نوبات متكررة من عدم انتظام ضربات القلب فوق البوتاني يحددها الطبيب المختص.

- الخطوة الثانية: هي تقويم نظم القلب من خلال صدم كهربائية للقلب.

- استئصال القسطرة: بتدخل الطبيب أنابيب رفيعة للأوردة والشرايين لضبط ضربات القلب.