شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق مثبتة للوقاية من التجاعيد وتأخير علامات تقدم السن والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أن التجاعيد جزء من الشيخوخة، إلا أن هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لإبطاء تطورها ومنع شيخوخة البشرة المبكرة، حيث تلعب بعض عوامل نمط الحياة، دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة بشرتك مع التقدم في السن، بحسب ما ذكر موقع "تايمز ناو".

ما الذي يسبب التجاعيد؟

وفقًا للخبراء، مع التقدم في السن، تبدأ بشرتك في فقدان مرونتها بسبب انخفاض إنتاج الكولاجين - الذي يمثل 30% من بروتين الجسم.

يُوفر الكولاجين البنية والدعم والقوة لبشرتك وعضلاتك وعظامك وأنسجتك الضامة، وبالتالي، فإن نقص الكولاجين يُقلل من رقة بشرتك ويُقلل من احتفاظها بالرطوبة.

عندما لا تحتفظ بشرتك بالرطوبة أو الحجم الذي كانت عليه سابقًا، قد تبرز التجاعيد أكثر.

يُشير الأطباء أيضًا إلى أنّ التعرّض المُتكرّر لأشعة الشمس والتلوث وبعض عادات الحياة كالتدخين يُفاقم أو يُسرّع من ظهور التجاعيد.

هل يُمكن الوقاية من التجاعيد؟

يُشير الأطباء إلى أن الجينات تلعب دورًا كبيرًا في شيخوخة بشرتك. ومع ذلك، قد تظهر التجاعيد في بعض مراحل حياتك، ولكن عليكِ العناية بها جيدًا منذ الصغر. إليكِ بعض أساليب الحياة والوقاية التي يُمكنكِ اعتمادها للحفاظ على صحة بشرتكِ مع التقدّم في السن.

احمِ بشرتكِ من أشعة الشمس فوق البنفسجية القاسية

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، من المهمّ الحدّ من التعرّض لأشعة الشمس المُباشرة، والتي قد تكون ضارة للغاية على المدى الطويل.

لذلك، يُنصح باستخدام واقي الشمس دائمًا للوقاية من تلف الجلد، والذي قد يُسبّب بقع الشيخوخة والتجاعيد المُبكّرة والشيخوخة الضوئية، وحتى سرطان الجلد.

ينصح الخبراء باستخدام كريم حماية واسع الطيف بعامل حماية من الشمس لا يقل عن 50 يوميًا عند البقاء في المنزل، لأن الأشعة فوق البنفسجية قد تخترق الغيوم والنوافذ.

وللحصول على حماية إضافية عند الخروج، يجب عليك:

-ارتداء قبعة واسعة الحواف

-ارتداء ملابس فاتحة اللون تعكس الشمس

-ارتداء نظارات شمسية مزودة بحماية من الأشعة فوق البنفسجية

-استخدام الرتينويدات

تُستخدم الرتينويدات - وهي مجموعة من المركبات الكيميائية المرتبطة بفيتامين أ - في العناية بالبشرة والطب لأسباب مختلفة. من أكثرها شيوعًا الريتينول - وهو نوع من الرتينويد يزيد من إنتاج الكولاجين ويساعد على ترطيب البشرة وتجديدها.

يساعد الريتينول أيضًا على تفتيح فرط التصبغ، الذي قد يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد.

هناك 6 أنواع من الرتينويدات، لكل منها درجة فعالية مختلفة قليلاً، وهي متوفرة على شكل كريمات أو جل أو حتى أدوية بوصفة طبية تُصرف بدون وصفة طبية.

يمكنك البدء بكميات صغيرة لاختبار مدى تحمل بشرتك للمنتج، ثم استخدامها تدريجيًا كل يومين لتجنب التقشير.

ترطيب الجسم

من الضروري جدًا شرب كميات كبيرة من الماء دائمًا، في أي طقس أو حالة، للحفاظ على ترطيب الجسم. فالماء والسوائل غنيان بالمعادن، التي تحافظ على ترطيب البشرة من الداخل إلى الخارج.

كما أنه يساعد على تحسين وظيفة حاجز البشرة.

أدرج فيتامين هـ في نظامك الغذائي

فيتامين هـ مضاد أكسدة قوي للغاية، يقدم فوائد متعددة لبشرتك، بما في ذلك الترطيب، والحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وتعزيز التئام الجروح. تشير الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والوجبات الخفيفة غير الصحية يمكن أن يزيد من تجاعيد الوجه، لذا ينصح الأطباء بإضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين هـ، مثل الفاكهة، إلى نظامك الغذائي.

هذه الأطعمة مضادة للالتهابات، وتساعد على تحسين مرونة الجلد أو تماسكه، مع حمايته من التلف والشيخوخة المبكرة.

من الأطعمة والمشروبات الغنية بفيتامين هـ: الشاي الأخضر، وزيت الزيتون، والمكسرات مثل اللوز، والرمان، والسلمون، واليقطين، والجزر.

توقف عن التدخين

يُعد التدخين من أكبر عوامل الخطر لظهور التجاعيد. وفقًا للأطباء، يُعزز التدخين أيضًا الإصابة بسرطان الجلد، إذ يُسرّع دخان السجائر من الشيخوخة المبكرة، خاصةً عند التعرض لأشعة الشمس دون حماية كافية.

كما يُقلل التدخين من مستويات فيتامين د، مما يُبطئ إصلاح الأنسجة.