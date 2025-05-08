شكرا لقرائتكم خبر عن ترند "no makeup" ..كيف يمكن لمستحضرات التجميل أن تضر صحة بشرتك والان مع تفاصيل الخبر

في ترند عالمي شاركت فيه النجمات ومشاهير السوشيال ميديا والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي بدون ماكياج أو مستحضرات تجميلية، ليؤكدن على أهمية الجمال الطبيعي دون الإفراط في استخدام المكياج أو منتجات العناية بالبشرة.

أضرار المكياج أو مستحضرات التجميل على البشرة وصحه الجلد

تختلف أضرار المستحضرات التجميلية على بشرتك وفقًا لدرجة استخدامك لها والنوعيات التي تستخدميها وأيضًا طبيعة اعتنائك بشكل عام بالصحة الجلدية، ولكنها في المجمل تسبب أضرارًا وفقا لموقع calosmedicalspa منها:

- تهيج العين خاصة لمن يعانون من العين الحساسة أو البشرة الرقيقة حول العينين فهي تزيد من احتمالية تهيج البشرة نتيجة المكونات التي تحتوي عليها مستحضرات التجميل.

- الشيخوخة المبكرة للبشرة فالمكياج يعمل على سد المسام للبشرة مما يقلل من إنتاج الكولاجين والإيلاستين ويؤدي هذا إلى ظهور التجاعيد وخطوط الزمن هذا بالإضافة إذا تعرض الوجه للشمس وأشعتها أثناء وضع مستحضرات التجميل يتسبب ذلك في شيخوخة البشرة بشكل قوي لذا لابد من استخدام واقيًا من الشمس يوميًا وجيدًا.

- بعض المخاوف الصحية أو مخاطرها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من بعض منتجات التجميل وسلامة المكونات التي يمكن أن يستخدموها في صنع مستحضرات التجميل وأثرها الجانبية التي تنتج ردود فعل تحسسية وتهيجات شديدة وآثار سامة ومسارطنة وتراكم الضرر بشكل طويل الأمد على الجلد.

- فرط التصبغ وهي مشكلة قد تحدث لبعض أنواع البشرات خاصة للمستحضرات التي تسبب طفحًا جلديًا أو تقشرًا أو حكة جلدية يجب التوقف عن استخدامها فورًا.

- حبوب الشباب بسبب انسداد المسام أمر طبيعي في مستحضرات التجميل فيجب عليك اختيار منتجات خالية من الزيوت ولا تسد المسام.

- انسداد المسام نتيجة زيادة الزيوت في بعض مستحضرات التجميل وتكونها على سطح الجلد بما يؤدي إلى الرؤوس السوداء وظهور البثور والرؤوس البيضاء والحبوب ومشكلات جلدية كثيرة.

- البشرة الدهنية أو الجافة تسهم مستحضرات التجميل في إفراز الزيوت مع انسداد المسام ما يؤدي لظهور الحبوب الشديدة.

- تسبب بعض المنتجات ظهور تقشرات التهابات أو تحسسًا جلديًا ما.