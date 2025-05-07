تصريح قديم لإلهان عمر يعيد الجدل حول التطرف اليميني وفانس يصفه بلغة إبادة جماعية

انتقد جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النائبة الديمقراطية إلهان عمر بسبب تصريح أدلت به قبل سبع سنوات حيث قالت: "يجب أن يكون بلدنا أكثر خوفًا من الرجال البيض في جميع أنحاء البلاد، لأنهم في الواقع يتسببون في معظم الوفيات داخل هذا البلد".

وأكدت أنه يجب عليهم تحديد هوياتهم ومراقبتهم ووضع سياسات لمكافحة تطرف الرجال البيض، وأشارت صحيفة ذا هيل الى ان الفيديو عاد للظهور هذا العام على حساب "ليبراليو تيك توك"، ما لفت انتباه فانس، الذي أدان تصريحات عمر.

كتب فانس في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X: "هذا ليس مقززًا فحسب، بل هو في الواقع لغة إبادة جماعية .. يا له من عار على هذا الشخص"

وردت النائبة عن مينيسوتا بعنف دفاعًا عن تعليقاتها المستندة إلى بيانات إحصائية، وكتبت في منشور على اكس: "في هذا المقطع الذي مضى عليه قرابة ثماني سنوات، أشير إلى صعود القومية البيضاء في تقرير سنوي صادر عن رابطة مكافحة التشهير، والذي ذكر أن العنصريين البيض مسؤولون عن 78% من جرائم القتل ذات الصلة بالتطرف"

وبحسب التقرير، تم تتبع هذا التوجه على مر السنين، حيث أظهر تقرير رابطة مكافحة التشهير لعام 2021 أنه على مدى السنوات العشر الماضية، كانت 73% على الأقل من عمليات القتل المرتبطة بالتطرف اليميني على أيدي دعاة تفوق العرق الأبيض

وعارض المشرعون الجمهوريون إلى حد كبير إلهان عمر، وهي مواطنة أمريكية متجنسة ولدت في الصومال، وفي فبراير ، قام أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوري بتوزيع عريضة لترحيلها بعد انتقادات نشطة لإدارة ترامب.

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