شكرا لقرائتكم خبر عن سد جوعك بحيل خادعة لشهيتك.. أبرزها الترطيب والنوم الجيد والان مع تفاصيل الخبر

النهم والرغبة الدائمة في تناول الطعام ما هو إلا سلوك يمكنك التحكم فيه بحيل نفسية بسيطة، وهذا ما أكدته تقارير نشرت في موقع scripps، تابع التقرير موضحًا أن الكثير من العوامل النفسية يمكنها أن تتحكم في بعض الأعراض الجسدية والتي تظهر على شكل رغبة دائمة في تناول الطعام بكميات كبيرة دون الوعي لتلك الكميات.

إدارة الضغوط النفسية والتوتر

من أبرز هذه الحيل إدارة الضغوط النفسية والتوتر الذي تمر به، فإذا قمت بالتحكم في التوتر والقلق النفسي الذي تعيشه بمجموعة من التقنيات النفسية مثل مساعدتك من قبل المحيطين والداعمين مع دمج تقنيات التوتر بشكل يومي مثل تمارين التنفس واليوجا وتمارين التأمل، كان ذلك سببًا في تقييد شهيتك لأن الطعام يرفع من هرمون الكورتيزول الذي في الأساس يرتفع وبشدة بسبب التوتر والقلق بما يعزز بدوره الشهية وترغب بشدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

الوجبات الخفيفة

الوجبة الخفيفة من الوجبات المنقذة التي تساعدك على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة قبل البدء في الوجبة الرئيسية التالية الإفطار والغداء والعشاء، جعلها وجباتك الرئيسية بامكانك تناول وجبات خفيفة صغيرة غنية بالعناصر تحميك من الجوع مثل المكسرات أو قطعة من الفاكهة أو الزبادي.

تجنب الجوع الشديد

لا تصل لمرحلة التجويع الشديدة وتشعر بالجوع الشديد، وذلك لأن الجسم حينها يطلب المزيد من السعرات الحرارية والطعام ويصبح النهم سمته الأساسية.

الحصول على قسط كاف من النوم

احصل على قسط وافر من الراحة وساعات كافية من النوم يوميًا تشعر خلالها براحة في جسدك وعقلك وبالتالي تقل مستويات هرمون الكورتيزول ويتم التحكم في الشهية.

الحفاظ على رطوبة الجسم

حافظ على رطوبة جسمك جيدًا من خلال تناول الكثير من المياه والسوائل الصحية، فكلما شعرت بالعطش الشديد أو شعر جسمك بهذا الجفاف كلما طلب المزيد من الطعام.

تناول وجبات متنوعة العناصر

تناول وجبات متنوعة العناصر كلما ملأت طبقك بأطعمة تحتوي على كل المعادن والفيتامينات كلما قلت رغبتك في المزيد من تناول الطعام.