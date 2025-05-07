شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك بالدنيا.. لبسى ولادك صيفى.. نصائح للعناية بالأطفال مع ارتفاع الحرارة.. صاحبى بنتك.. إزاى تتعاملى لما تقولك "أنا تخينة يا ماما" ولأول مرة فى التاريخ جراحون يزيلون ورمًا بالعمود الفقرى من تجويف عين مريضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الموضوعات الخدمية التي تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار. لبسى ولادك صيفى.. نصائح طبية للعناية بالأطفال مع ارتفاع الحرارة لأول مرة فى التاريخ.. جراحون يزيلون ورمًا بالعمود الفقرى من تجويف عين مريضة

صاحبى بنتك.. إزاى تتعاملى معاها لما تقولك "أنا تخينة يا ماما"؟ اختلاف الأجيال.."الجارديان" واحد من كل 5 أجداد لا يحب اسماء أحفاده هل الكذاب مريض نفسى.. ما هو الكذب المرضى؟ مشروب طبيعى يخفض حمض اليوريك ويحميك من النقرس 17 خطوة تساعدك على وضع روتين لبدء اليوم بشكل صحى

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