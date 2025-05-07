شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب طبيعى يخفض حمض اليوريك ويحميك من النقرس والان مع تفاصيل الخبر

النقرس حالة التهابية مزمنة تتميز بتراكم حمض اليوريك وتبلوره في المفاصل والأنسجة، حيث يعد إصبع القدم الكبير أكثر أماكن ألم النقرس شيوعًا، مع أنه قد يصيب مفاصل أخرى أيضًا، ويمكن خفض حمض اليوريك في الدم للوقاية من النقرس بتناول بعض المشروبات الصحية ومنها عصير الكرفس، بحسب موقعى "Health line" و "Sabge".

يُعد الكرفس أحد التدخلات الغذائية الشائعة لعلاج النقرس، حيث تشير الأبحاث الموثوقة إلى أن بعض المركبات الموجودة في بذور الكرفس قد تكون مفيدة في علاج النقرس.

كيف يعمل الكرفس على الوقاية من النقرس وخفض حمض اليوريك؟

يحتوي الكرفس على العديد من المركبات النباتية المفيدة، والتي توجد بشكل أساسي في بذوره تشمل أبرز المركبات الموجودة في بذور الكرفس ما يلي:

لوتيولين

3-ن-بوتيل فثاليد (3nB)

بيتا-سيلينين

أُجريت أبحاث على هذه المركبات لمعرفة دورها في الالتهاب وإنتاج حمض اليوريك، وهو عامل رئيسي وراء شدة نوبات النقرس.

يُعد أكسيد النيتريك مُركّبًا مهمًا في الجسم، ولكنه قد يُسبب الإجهاد التأكسدي والالتهاب بكميات كبيرة.

ووجد الباحثون أن اللوتيولين المُستخرج من بذور الكرفس يُقلل من إنتاج أكسيد النيتريك من حمض اليوريك.

تُشير هذه الدراسة إلى أن اللوتيولين قد يُوفر بعض الحماية من الالتهاب المُحفز بحمض اليوريك في مرض النقرس.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد اللوتيولين مُركّبًا فلافونويديًا قد يُقلل بشكل مُباشر من إنتاج حمض اليوريك.

اللوتيولين هو أحد الفلافونويدات التي تُثبّط إنزيم أوكسيديز الزانثين. أوكسيديز الزانثين هو إنزيم في مسار البيورين، يُنتج الناتج الثانوي لحمض اليوريك قد يُقلّل خفض مستويات حمض اليوريك باستخدام اللوتيولين من تواتر نوبات النقرس.

3-ن-بوتيل فثاليد (3nB) هو مركب آخر من الكرفس قد يكون له فوائد في مكافحة التهاب النقرساكتشف الباحثون أن تعريض خلايا معينة لـ 3nB يُقلّل من الإجهاد التأكسدي والمسارات المُحفّزة للالتهابات تُشير هذه النتائج إلى أن بذور الكرفس قد تُساعد في تقليل الالتهاب المُرتبط بالنقرس.

تحتوي بذور الكرفس على عدد قليل من المركبات الأخرى التي قد تُظهر خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. قد تكون هذه الخصائص مفيدة بشكل خاص في تقليل الالتهاب في حالات مثل النقرس.

كيفية تناول بذور الكرفس لعلاج النقرس وخفض حمض اليوريك

تُعد سيقان الكرفس وعصيره خيارًا غذائيًا صحيًا، لكنهما لا يحتويان على نفس القدر من المركبات المفيدة التي تحتويها البذور والزيت لذلك، قد يكون من الأفضل دمج البذور في نظامك الغذائي لمعرفة فوائدها في علاج النقرس.

يمكن إضافة بذور الكرفس كتوابل إلى الأطعمة المالحة، مثل السلطات والطواجن، وحتى اللحوم المطبوخة.

طريقة عمل عصير الكرفس لخفض حمض اليوريك

-اغسل السيقان والأوراق جيدًا.

-قطع السيقان والأوراق إلى قطع صغيرة وضعها في الخلاط.

-أضف حوالي 60 مل من الماء.

-اخلط جميع المكونات حتى تحصل على مزيج ناعم.

-ضع قطعة قماش شاش فوق كوب واسكب عصير الكرفس من الخلاط فوقه تدريجيًا، مع ترك الألياف تنفصل عن العصير.

-اعصر أي عصير متبقٍ بيديك إذا لزم الأمر.

- لمزيد من الفوائد الصحية، اشرب عصير الكرفس صباحًا على معدة فارغة، انتظر 15 دقيقة على الأقل قبل تناول أي شيء آخر.