شكرا لقرائتكم خبر عن هل الكذاب مريض نفسى.. ما هو الكذب المرضى؟ والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من عدم وجود تعريف موحد للكذب المرضي، إلا ان معظم أخصائيي الصحة النفسية يتفقون على أن هذا النوع من الكذب، هو عادة كذب مزمنة ومفرطة، بينما تصف إحدى الدراسات الكذب المرضي بأنه قول خمس أكاذيب أو أكثر على مدار ٢٤ ساعة، يوميًا، لأكثر من ستة أشهر.

ووفقا لموقع "Health" تعد الأبحاث المتعلقة بالكذب المرضي محدودة، لذا لا يعرف الخبراء بدقة مدى شيوعه، لكن بعض الباحثين يفترضون أن ما بين 5% و13% من الناس قد يكونون كاذبين مرضيين.

ما هو الكذب المرضي؟

الكذب المرضي هو مصطلح صاغه الطبيب النفسي أنطون ديلبروك عام ١٨٩١، والذى اكتشف أن الكاذبين المرضيين يكذبون أكاذيب تبدو متطرفة في نظر من حولهم، لكنهم يعتبروها ضمن نطاق الاحتمالات، كما لاحظ أن قصصهم أو أكاذيبهم تختلف عن الكذب العادي، أو الذكريات الكاذبة، أو الأوهام.

ورغم أنه لا يوجد تعريف معياري للكذب المرضي، إلا أن بعض الأبحاث أشارت إلى عدد من السمات المشتركة بين الكاذبين المرضيين، مثل:

قول كمية كبيرة جدًا من الأكاذيب وفى الأغلب دون سبب.

الأكاذيب الدرامية والمعقدة والمفصلة وحتى الخيالية في بعض الأحيان

تميل القصص التي يشاركونها مع الآخرين إلى تصوير أنفسهم كأبطال أو ضحايا، كوسيلة لتحقيق القبول أو الإعجاب أو التعاطف

تسبب الكذب في خلل في علاقاتهم الاجتماعية

عدم إدراك مدى تكرار كذبهم إلى الحد الذي قد يفقدون فيه الاتصال بالواقع

أنواع الكذب

يكذب معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم، وأحيانًا قد تكذب كذبة بيضاء لتجنيب الآخرين الشعور بالذنب، وفي أحيان أخرى يكون الكذب لتجنب عواقب قول الحقيقة.

وتشير الأبحاث إلى أن معظم الناس يكذبون ما بين صفر وكذبتين يوميًا في المتوسط، لكن من يكذبون بكثرة قد يكذبون ما بين خمس وعشرين كذبة يوميًا، غالبًا ما يكذب من يكثرون من الكذب دون سبب، حيث تصبح هذه العادة أسلوب حياة لديهم، مما يمهد الطريق لهم ليصبحوا كاذبين مرضيين.

الأبحاث حول الكذب الأنواع التالية منه، وهى:

الأكاذيب الأنانية: الأكاذيب التي تقولها لتجنب العواقب

الأكاذيب الإيثارية: الأكاذيب التي تفيد أو تتجنب مشاعر شخص آخر

الأكاذيب الانتقامية: الأكاذيب التي تؤذي شخصًا آخر عمدًا

أكاذيب الحذف: الأكاذيب التي تحجب أجزاء من الحقيقة

الأكاذيب المنتشرة: الأكاذيب التي ترويها من أجل الحصول على فرصة أو نوع من الفائدة أو المكسب

الأكاذيب القهرية: الأكاذيب التي تشبه الكذب المرضي، ولكنها تُقال بدافع الخوف أو القلق ، وليس التلاعب أو الخداع

كيفية اكتشاف الكاذب

يمكنك غالبًا معرفة ما إذا كنتَ تتواصل مع شخصٍ يُعاني من الكذب المرضي بناءً على مدى تكرار أكاذيبه عليك، كما أن معظم الناس يميلون إلى إظهار علامات غير لفظية على الكذب، تدل على أن شخصًا ما يكذب، وهى:

تجنب النظر إلى شخص ما أو إجراء اتصال بصري متعمد يستمر لفترة طويلة

التململ أو التحرك

إظهار حركات القدم والساق المضطربة

إجراء تغييرات متكررة في وضعية الجسم

الغموض وعدم الإجابة على الأسئلة بشكل مباشر

اللعب بشعرهم أو الضغط بأصابعهم على شفاههم

التعرق أو ظهور احمرار على الجلد

مع ذلك، من المهم أن نفهم أن كل شخص قد يُظهر علامات فردية تُشير إلى كذبه، وقد تتأثر هذه العلامات بالجينات، والتأثيرات الثقافية أو السلوكية، والتجارب الشخصية، والعوامل الظرفية.

اسباب الكذب المرضى

يرى بعض الخبراء أن الكذب المرضي قد يكون نتيجة صدمة نفسية أو تدني احترام الذات، بينما يعتبره علماء آخرون أحد أعراض الصحة العقلية أو حالة عصبية ، أو أن هذا النوع من الكذب قد يكون مجرد عادة تحوّلت إلى نمط حياة لدى البعض.

وهناك بعض الأدلة على أن الكذب دورةٌ ذاتية الاستمرار. في إحدى الدراسات، فحص الباحثون أدمغة المشاركين لتحديد ما يحدث عندما يكذب أحدهم، واكتشفوا أنه كلما زاد كذب الشخص، زادت سهولة كذبه، كما لاحظوا أن المصلحة الذاتية تُغذّي الكذب.

قد تكون هناك أيضًا علاقة بين الكذب المرضي وحالات معينة، على سبيل المثال، قد يكذب المصابون باضطراب مصطنع أو متلازمة مونشهاوزن بشأن مرضهم، وقد يكذب الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، من أجل الحصول على المكانة أو التعاطف، بينما قد يكذب الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية لتعزيز صورتهم.

كيفية التعامل مع الشخص الكاذب المرضي

قد تكون العلاقات مع من يعانون من الكذب المرضي صعبة ومُرهقة ومُزعجة، لذلك من المهم أن تمتلك بعض استراتيجيات التأقلم، مثل ما يلى:

ثق بنفسك وثق بواقعك: قد تشعر أحيانًا في علاقة مع شخص يكذب مرضيًا وكأنك تُخدع باستمرار، لذلك من المفيد التواصل مع الآخرين للتأكد من الحقيقة والخيال عند الحاجة.

ضع حدودًا مع الشخص: حدّد ما أنت مستعدٌّ لتحمله في العلاقة وما الذي قد يُشكّل عائقًا لك، ثم أبلغ الشخص الذي يمارس الكذب المرضي بتلك الحدود، من الضروري أيضًا أن تشرح له الخطوات التي ستتخذها في حال انتهاك هذه الحدود.

شجّعهم على التحدث مع مختص: لا يمكنك وحدك إصلاح الكاذب المَرَضي في حياتك، بدلًا من ذلك، انصحهم بالتحدث مع مختص في الصحة النفسية بشأن كذبهم المعتاد، ليتمكنوا من اتخاذ خطوات لتغيير سلوكهم وتعلم طرق تواصل أكثر صحة.

فكّر في إنهاء العلاقة: التعامل مع الكذب المستمر قد يكون مرهقا نفسيًا وجسديًا، لذلك إذا بدأت علاقتك بالشخص الذي يكذب كذبًا مُرَضيًّا بالتأثير عليك سلبًا، فقد حان الوقت للمضي قدمًا، خاصةً إذا كان غير راغب في طلب المساعدة.

كن لطيفًا مع نفسك: غالبًا ما يكون من الصعب إدارة علاقة مع شخص يكذب مرضيًا أو إنهاؤها تمامًا. لهذا السبب، من المهم أن تكون لطيفًا مع نفسك وأنت تقرر ما هو الأنسب لك. مارس اليقظة الذهنية، والعناية الذاتية، وتدوين المذكرات، أو أي شيء يساعد على وضع وضعك في نصابه الصحيح.