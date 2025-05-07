شكرا لقرائتكم خبر عن لبسى ولادك صيفى.. نصائح طبية للعناية بالأطفال مع ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

بعد أن كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث تبدأ تدريجياً البرودة فى الاختفاء فى فترات الليل مع نهايات الأسبوع ومن الممكن ارتداء الملابس الصيفية طوال اليوم، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى مع نهايات الأسبوع على القاهرة 36 درجة، وبدايات الأسبوع المقبل ترتفع لتتجاوز 37 درجة ومحافظات الصعيد 41 درجة، في هذا التقرير نتعرف على نصائح طبية للأمهات للتعامل مع أطفالها خلال موجة الحر وضرورة ارتداء الملابس الصيفية.

وبحسب موقع"Health" فإنه مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، يصبح اختيار الملابس المناسبة للأطفال أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحتهم وراحتهم وتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بالحرارة.ويجب على الآباء والأمهات الانتباه جيدًا لنوعية الملابس التي يرتديها الأطفال خلال هذه الفترة

اختيار الأقمشة المناسبة

يجب على الأم اختيار الأقمشة القطنية الخفيفة، حيث تسمح هذه الأقمشة بتهوية جيدة للبشرة وامتصاص العرق، مما يساعد على إبقاء الجسم باردًا وجافًا.

تجنب الأقمشة الصناعية

مثل البوليستر والنايلون قدر الإمكان، لأنها لا تسمح بمرور الهواء بشكل جيد وتحتفظ بالحرارة والرطوبة، مما يزيد من خطر الإصابة بالطفح الجلدي والتهيج.

يفضل اختيار الملابس الفضفاضة وغير الضيقة التي تسمح بحركة الهواء بحرية حول الجسم.

الملابس ذات الألوان الفاتحة

وينصح الأطباء بارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة مثل الأبيض والبيج والأصفر الفاتح والأزرق السماويـ حيث تعكس هذه الألوان أشعة الشمس وتقلل من امتصاص الحرارة، مما يساعد على الحفاظ على برودة الجسم.

ملابس بأكمام طويلة عند التعرض للشمس

ويجب عند تعرض الأطفال لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، ارتداء ملابس بأكمام طويلة وبناطيل طويلة مصنوعة من أقمشة خفيفة لحماية البشرة الحساسة للأطفال من حروق الشمس.

ارتداء قبعات ونظارات شمسية

وتشجيع الأطفال على ارتداء القبعات واسعة الحواف لحماية الوجه والرقبة والأذنين من أشعة الشمس، بالإضافة إلى النظارات الشمسية لحماية العينين.