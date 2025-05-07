شكرا لقرائتكم خبر عن استخدامك لهاتفك بجوار أطفالك قد يضر بهم.. دراسة توضح الأسباب والنصائح والان مع تفاصيل الخبر

مع تزايد انخراط الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في الحياة اليومية، تدق مجموعة متزايدة من الأبحاث ناقوس الخطر بشأن تأثيراتها الدقيقة والمهمة على الأطفال الصغار.



وتوصلت دراسة جديدة نشرت في مجلة JAMA Pediatrics حسب تقرير مجلة " نيوزويك " الأمريكية إلى أن استخدام الآباء للتكنولوجيا في وجود أطفالهم الصغار، وهو السلوك الذي يطلق عليه الباحثون "استخدام الوالدين للتكنولوجيا" (PTU) - قد يضر بجوانب رئيسية من صحة الأطفال ونموهم.

وكشف التحليل، الذي جمع بيانات من 21 دراسة في 10 دول وشمل ما يقرب من 15 ألف مشارك، عن وجود ارتباطات ثابتة بين العلاج بالصدمة والنتائج السلبية لدى الأطفال دون سن الخامسة.



وتشمل هذه الآثار ضعف التطور الإدراكي، وزيادة المشاكل السلوكية والعاطفية، وضعف الارتباط بالوالدين، وزيادة الوقت الذي يقضيه الأطفال أنفسهم أمام الشاشات.

ورغم أن أحجام التأثير تم تصنيفها على أنها صغيرة، فإن آثارها بعيدة المدى، وكتب المؤلفون: "قد يكون الارتباط السلبي بين استخدام الوالدين للهواتف وإدراك الأطفال ناتجًا عن انخفاض في جودة التفاعلات بين الوالدين والطفل ونقص الاستجابة الطارئة"، مشيرين إلى أن المشاركة المشتتة مثل عندما يكون أحد الوالدين منغمسًا في الهاتف - يمكن أن تؤدي إلى تفويت الفرص للتعلم والترابط والتنظيم العاطفي.

وُجِد أن الأطفال الذين يستخدم آباؤهم الأجهزة من حولهم بشكل متكرر أقل عرضة لإظهار سلوكيات اجتماعية وأكثر عرضة لإظهار علامات مشاكل داخلية مثل القلق أو سلوكيات خارجية مثل العدوان.

وعلاوة على ذلك، يميل هؤلاء الأطفال إلى قضاء المزيد من الوقت أمام الشاشات بأنفسهم - وهو الاتجاه الذي قد يكون له عواقب طويلة المدى على الصحة البدنية، ومدى الانتباه، والنوم.ومن المثير للاهتمام أن نوع استخدام التكنولوجيا، سواءً كان انقطاعًا قصيرًا أو تشتيتًا مطولًا، لم يُغير النتيجة، وكان لكلا النوعين ارتباطات سلبية مماثلة برفاهية الأطفال.

وقال المؤلفون: "قد يتأثر هذا الارتباط أيضًا بالآباء الذين لا يهتمون بوقت الشاشة الخاص بهم، وبالتالي قد يكونون أقل انتباهاً لوقت الشاشة الذي يقضيه أطفالهم".

هذه النتائج لا تعني بالضرورة أن الأجهزة التكنولوجية ضارة بطبيعتها؛ ولكن تنظيم استخدام الأجهزة ومراقبتها حول الأطفال قد يُسهم في التخفيف من الآثار السلبية المحتملة".

ويدعو المؤلفون إلى الاستخدام الواعي للأجهزة التكنولوجية ، وخاصة أثناء الروتين المشترك مثل تناول الوجبات، وأوقات اللعب، ووقت النوم - وهي لحظات بالغة الأهمية للتواصل والتطور.