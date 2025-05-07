شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن التعامل مع الشخصية الصدامية.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

الشخص الصدامي أو العدائي تكون هناك صعوبة كبيرة فى التعامل معه، وحول ذلك يقول الدكتور أمجد العجرودي استشاري النفسية بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية، إن هذه الشخصيات تتسم بالعدوانية وهو عبارة عن اضطراب سلوكي يصعب التعامل معه، لا يراعي مشاعر الآخرين واعتاد الاصطدام.

أنواع العدوان

العدوان أنواع منه الاندفاعي الذي ينبع عن المشاعر القوية، وعدوان ممنهج ومدروس، هذه العدوانية وهذا السلوك الاندفاعي والتصادمي هو سلوك قد يعتاده البعض بشكل كبير ويستنبط منه الثقة بالنفس والقيمة والمكانة، ولا يمكنه التخلي عنه بسهولة فيصبح من أسلوبه وسلوكه.

أسباب التحكم في إفراز هذا النوع من السلوك

الكثير من الأسباب تتحكم في إفراز هذا النوع من السلوك:

- انخفاض الشعور بالذات

- انخفاض الشعور بالقيمة الذاتية

- عدم الثقة بالنفس الداخلية

- بعضهم يعانون من أعراض إما نفسية أو عقلية أو اضطرابات قلق أو اكتئاب

- هذه المشاعر الصدامية تجعلهم يظهرون الهيمنة ويشعرون بالتفوق

كيفية التعامل معهم

- كن حازمًا هي أول النصائح التي يقدمها استشاري النفسية

- كن واضعًا للحدود وحازمًا في التعامل معهم إذا كان التعامل معهم يرهقك نفسيًا، فلا تسمح لنفسك بالانفعال عليهم أو معهم

- ضع حدود تواصل بشكل حازم معهم مع القليل من الاحترام والتعاطف مع نفسك

- لا تقلق على هؤلاء تعاطفوا مع نفسك وكن حازمًا معهم

- لا تجعل طريقتهم تؤثر عليك سلبًا

- غير من طريقة تفكيرك لطريقة تفكير إيجابية وكن حازمًا