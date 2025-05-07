فوائد الصنوبر الصحية لطفلك منها تعزيز المناعة وصحة قلبه



كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 مايو 2025 07:23 صباحاً - يعد الصنوبر من أنواع المكسرات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية والمعادن الأساسية والفيتامينات، التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في دم طفلك؛ إلا أنه على الجانب الآخر يتسبب الصنوبر في إصابة طفلك ببعض الأعراض المزعجة مثل الحساسية الشديدة، وذلك للأطفال دون سن الرابعة؛ لذا يعد من الأفضل تأجيل تقديم الصنوبر لطفلك حتى يبلغ عاماً واحداً على الأقل، ويكون جهازه الهضمي قادراً على التعامل مع الحصة الغذائية التي يتناولها طفلك من الصنوبر بشكل أفضل. كما يجب عليكِ أيضاً التأكد من تقطيع الصنوبر بشكل صحيح وحتى طحنه؛ حيث يمكن أن يسبب خطر الاختناق. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث لاين" بعض الفوائد الصحية للصنوبر لأطفالك.

توفير الطاقة لطفلك

الصنوبر يحتوي على بروتينات تمنح طفلك الطاقة-الصورة من موقع AdobeStock

يعد الصنوبر خياراً ممتازاً لتناول وجبات خفيفة صحية في الصباح لطفلك بدلاً من الأطعمة المصنعة الدهنية والسكرية، ولكن الصنوبر يحتوي على البروتين الذي يوفر مصدراً فورياً للطاقة، كما أنه يساعد على إصلاح وبناء الأنسجة العضلية وتحسين استخدام جسم طفلك للأكسجين، مما يزيد من مستويات الطاقة.

على الجانب الآخر هناك العديد من العناصر الغذائية في الصنوبر التي تساعد على استقرار مستويات الطاقة، مثل الحديد، والمغنسيوم، والدهون الصحية، ويعد عنصر المغنيسيوم في الصنوبر من أهم العناصر الغذائية، وذلك لأنه يلعب دوراً حيوياً في تحلل الجلوكوز والدهون، ويساعد في تحويل الطعام إلى طاقة.

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تعزيز صحة العين

يحتوي الصنوبر على البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة العيون، كما أن اللوتين الموجود في الصنوبر يساعد العينين على تصفية الأشعة فوق البنفسجية، مما يمنع تلف البقعة الصفراء، ويساعد تناول حبوب الصنوبر طفلك في الحصول على رؤية أكثر وضوحاً.

صحة القلب

الصنوبر غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم. كما أن التناول المنتظم لجوز الصنوبر من قبل طفلك يُزيد من نسبة الكولسترول الجيد، ويقلل من نسبة الكولسترول في جسمه، ويساعد حمض الأوليك الموجود في الصنوبر الكبد على التخلص من الدهون الثلاثية من جسم طفلك، ويعزز مستوى الدهون الصحية في الدم والوقاية من أمراض الشريان التاجي والسكتات الدماغية في وقت لاحق من الحياة.

صحة بشرة طفلك

فيتامين E الموجود في الصنوبر يعد ضرورياً للحفاظ على سلامة أغشية الخلايا في الجلد، كما أنه يحمي بشرة طفلك الحساسة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. وتحافظ خصائص زيت الصنوبر على ترطيب بشرة طفلك ومنح طفلك بشرة صحية ومتوهجة.

تعزيز الجهاز المناعي

تناول حبوب الصنوبر يومياً يعزز مناعة الجسم ويمنع ظهور الأمراض المزمنة، فكل من المنجنيز والزنك الموجودين في الصنوبر يعملان على تعزيز جهاز المناعة والحفاظ على التوازن الهرموني في الجسم.

كما يحتوي الصنوبر على نسبة عالية جداً من مضادات الأكسدة التي تقضي علي الجذور الحرة الموجودة في جسم طفلك، والتي تشجع على تطور السرطان وأنواع أخرى من الأمراض، كما أنه يساعد جسم طفلك على تطوير المقاومة ضد الفيروسات.

كما يُعرف الصنوبر بخصائصه المضادة للالتهاب، الأمر الذي قد يكون مفيداً في تخفيف بعض الأمراض الجلدية أو الحالات كالسعال والتهاب الحلق.

الوقاية من السكري

حبوب الصنوبر تقلل خطر الإصابة بمرض السكري-الصورة من موقع AdobeStock

تناول الطفل لحبوب الصنوبر يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري خاصة إذا تم تناوله بشكل يومي، مما يساعد في السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني ومنع المضاعفات. من المعروف أن الصنوبر يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يعني أنه لا يزيد من مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد في تحسين قدرة الأنسولين على امتصاص الجلوكوز، مما يساعد في النهاية على تنظيم مستويات السكر في الدم.

فقدان الوزن الصحي



حمض البينولينيك، وهو حمض دهني موجود في الصنوبر يحفز الشعور بالشبع عن طريق منح الطفل الشعور أن المعدة ممتلئة، ولقد ثبت أن خاصية قمع الشهية تقلل من معدل تناول الطعام بنسبة 37٪.

تعزيز مزاج الطفل

يحتوي الصنوبر على نسبة عالية من المغنيسيوم، وهو من المعادن التي تساعد على تعزيز الحالة المزاجية لطفلك، ويخفف المعدن من أعراض القلق والتوتر والاكتئاب. ويمكن للأطفال الذين يعانون من القلق والاكتئاب الاستفادة بشكل كبير من تناول وجبات خفيفة من الصنوبر.

صحة عظام الطفل

حفنة من الصنوبر يمكن أن تمنح طفلك عظاماً أقوى وأكثر صحة، وذلك لأنه مصدر جيد لفيتامين "ك" الذي يساعد على زيادة كثافة المعادن في العظام، ويقلل أيضاً من خطر الإصابة بالكسور.

وفي المقابل حساسية الصنوبر تسبب للطفل بعض الأعراض المزعجة مثل القيء وآلام البطن والإسهال وحكة الجلد؛ لذا استشيري طبيب الأطفال الخاص بك فيما يتعلق بتقديم الأطعمة الصلبة لطفلك وأي أطعمة قد تسبب مخاطر الحساسية وخاصة المكسرات.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.