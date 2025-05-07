شكرا لقرائتكم خبر عن للنباتيين.. أطعمة طبيعية تحتوى على فيتامين ب12 والان مع تفاصيل الخبر

هل تشعر ببعض التعب أو الإرهاق مؤخرًا، قد يكون ذلك علامة على نقص فيتامين ب12 لديك، هذا الفيتامين بالغ الأهمية للحفاظ على صحة أعصابك وخلايا دمك، إذا كنت نباتيًا، فقد تتساءل عن كيفية الحصول على ما يكفي منه طبيعيًا، إذ إنه يوجد غالبًا في المنتجات الحيوانية.

لماذا يعتبر فيتامين ب12 مهمًا؟

وفقا لموقع " onlymyhealth يلعب فيتامين ب12 دورًا رئيسيًا في:

الحفاظ على حدة عقلك: فهو يساعد على تقوية الذاكرة والتركيز.

صنع خلايا الدم الحمراء: وهي التي تحمل الأكسجين إلى كافة أنحاء الجسم، مما يمنحك الطاقة.

الحفاظ على أعصابك سعيدة: فهو يساعدها على إرسال الإشارات بشكل صحيح.

عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين ب12 يمكن أن يؤدي إلى التعب والضعف والوخز في اليدين والقدمين، وحتى مشاكل في الذاكرة.

الأطعمة النباتية الغنية بفيتامين ب12 1. الخميرة الغذائية

تتميز الخميرة الغذائية بأنها مدعّمة بفيتامين ب12، ولكن تأكد من مراجعة الملصق وانها مدعّمة بفيتامين ب12.

2. الحليب النباتي المدعم

حليب اللوز، حليب الصويا، حليب الشوفان - العديد من هذه البدائل الشائعة الخالية من منتجات الألبان مُدعّمة بفيتامين ب12.

3. الحبوب المدعمة وأطعمة الإفطار

بعض حبوب الإفطار، وألواح الجرانولا، وغيرها من الأطعمة الصباحية مُدعّمة بفيتامين ب12

4. منتجات فول الصويا

منتجات فول الصويا المخمرة غنية بالعناصر الغذائية، إذ توفر البروتين وفوائد أخرى، على الرغم من احتوائها على بعض أشكال فيتامينات ب.

5. الأعشاب البحرية والطحالب

بعض أنواع الأعشاب البحرية، تحتوي على فيتامين ب12.