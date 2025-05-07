شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الطريقة تحمى منها.. ماذا تعرف عن "رقبة الرسائل النصية" والان مع تفاصيل الخبر

يعتقد الكثيرون أن وقت النوم على البطن بهدف تقوية عضلات الرقبة والكتفين، هو أمر يخص الأطفال الرضع فقط، لكن يعد "وقت النوم على البطن للبالغين"، من أحدث صيحات الصحة التى انتشرت مؤخرا على موقع تيك توك، حيث حصدت بعض مقاطع الفيديو لهذه الممارسة ما لا يقل عن 3 ملايين مشاهدة.

وبحسب آراء القائمين على تلك الممارسة، والى نشرها موقع "Health"، فإن الاستلقاء على بطنك لمدة 10 دقائق أو أكثر يوميًا، أثناء مشاهدة التلفزيون أو القراءة، يمكن أن يحسن الوضع السيئ لعضلات الرقبة، خاصة ما يطلق عليها رقبة الرسائل النصية، أو رقبة التكنولوجيا، وهو الضغط الذى يحدث على العنق والأكتاف بسبب النظر إلى الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لساعات كل يوم.

أسباب الإصابة برقبة التكنولوجيا

يحدث انحناء الرقبة التقني، أو رقبة التكنولوجيا، عندما يميل الرأس تدريجيًا للأمام خارج وضع العمود الفقري، مما يزيد الضغط على الجزء العلوي من الظهر والرقبة، ويضع هذا الميل للأمام ضغطًا يصل إلى 60 رطلاً على العمود الفقري العنقي، مما يؤدي إلى إجهاد العضلات، وتوتر المفاصل، وحتى مشاكل في القرص الفقري.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن 73% من طلاب الجامعات، ونحو 65% من الأشخاص الذين يعملون من المنزل يعانون من آلام في الرقبة أو الظهر، وتعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة من الأسباب الرئيسية التي تساهم في هذه المشكلة.

ما هو وقت البطن للبالغين؟

بالعادة يشجع الأطباء الآباء على جعل أطفالهم الرضع يمارسون تلك الوضعية، لتقوية عضلات الرقبة والكتف والجذع والذراع، حتى يتمكنوا من رفع رؤوسهم وتحريكها، والاتكاء على أذرعهم، ثم التدحرج والزحف، وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بذلك بعد الولادة مباشرة، لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس دقائق في كل مرة، لمدة تصل إلى ساعة أو أكثر يوميًا.



وبالنسبة للبالغين تستخدم تلك الوضعية، للمساعدة في عكس وضعية الرأس المنحنية للأمام والكتفين المنحنيين، ومعالجة تشنج الجزء العلوي من الظهر، وعند ممارسة تمرين البطن، قد يستلقي بعض الأشخاص على بطونهم بشكل عرضي بينما قد يعامله آخرون على أنه وضعية أكثر، مثل تمارين اليوجا والبيلاتس.

ويقول الخبراء إن هذه الطريقة فعّالة بالفعل، لأنها تعاكس الوضعية المنحنية المستخدمة أثناء تصفح الهاتف، وذلك بجعل الرأس والرقبة يتخذان الوضعية المعاكسة.

كيفية عمل تمرين الاستلقاء على البطن للبالغين

عند الاستلقاء على بطنك، عليك أن ترفع رأسك ضد الجاذبية، مما يساعد على تقوية عضلات الجزء الخلفي من رقبتك ويخلق هيكلًا داعمًا جيدًا لها، ولأنك تستلقي على بطنك ورأسك مرفوع عن الأرض، فإن ذلك سيضع رقبتك في وضعية امتداد بدلًا من وضعها المثني، وهو ما يسمى برقبة التقنية".

ولطالما استخدمت تمارين التمدد ووضعية الانبطاح في العلاج الطبيعي، لتحسين وضعية الجسم وتخفيف الألم، وهناك أبحاث تُثبت فوائدها، وعلى الرغم من عدم وجود تجارب سريرية معروفة حول وضعية البطن للبالغين، إلا أن المبادئ والتدخلات الأساسية تستند إلى أدلة قوية.



مع ذلك، لا يُناسب وضعية النوم على البطن الجميع، حيث قد يجد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في أسفل الظهر، مثل تضيق القناة الشوكية، أو داء القرص التنكسي ، أو عدم استقرار العمود الفقري، أن هذه الوضعية تُفاقم حالتهم، وينطبق الأمر نفسه على من يعانون من ألم أثناء النوم على البطن أو الانحناء، كما لا يُنصح بها للحوامل، خاصةً في الثلثين الثاني والثالث من الحمل، أو اللواتي خضعن مؤخرًا لجراحة في العمود الفقري أو البطن، أو اللواتي يعانين من هشاشة العظام .



كما هو الحال مع الأطفال، ستحتاج على الأرجح إلى البدء بزيادات صغيرة، ثم زيادة المدة تدريجيًا. معظم الناس لا يرغبون في قضاء أكثر من 30 دقيقة يوميًا في وضعية الاستلقاء على البطن. في الواقع، قد يكون للإفراط في ذلك تأثير عكسي، لأن البقاء في هذه الوضعية لفترة طويلة قد يؤدي إلى آلام أسفل الظهر والرقبة.



إذا بدأ ألم الرقبة والظهر في التدخل في قدرتك على النوم أو العمل أو القيام بالأنشطة العادية، فقد حان الوقت لتحديد موعد مع طبيبك أو أخصائي العلاج الطبيعي بدلاً من تجربة العلاج بنفسك.

طرق أخرى لتحسين وضعية الجسم ورقبة التقنية

وفيما يلي توصيات أخرى مدعومة من الخبراء لتحسين وضعية الجسم، والتخلص من رقبة التكنولوجيا، وهى:

انظر للأعلى

إذا كنت ترغب في الاستفادة من تمديد عضلاتك دون الاستلقاء على بطنك، فإن النظر إلى السقف هو البديل، قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين لا يستطيعون الاستلقاء على بطونهم أو الذين ينظرون للأسفل كثيرًا أثناء العمل.

استخدم الأجهزة على الارتفاع المناسب :

رفع الأجهزة إلى مستوى العين يحافظ على استقامة الرقبة، مما يقلل الألم والإجهاد، لذلك أبقِ هاتفك مرفوعًا بدلًا من وضعه في حضنك، بإسناده على شيء ما أو الضغط بمرفقك على بطنك أثناء حمله.

مارس تمارين أخرى

ينصح بممارسة التمارين التى تساعد على لتنشيط عضلات الجزء العلوي من الظهر، مثلا قف مستندًا إلى جدار وحرك ذراعيك المنحنيتين لأعلى ولأسفل بنمط عمود المرمى

خذ فترات راحة للحركة

اضبط مؤقتًا للنهوض من الجلوس والتحرك كل 30 إلى 60 دقيقة.

جرّب استخدام مكتب قائم

إذا كنتَ تجلس أمام جهاز كمبيوتر طوال اليوم، فاستخدم مكتبًا قائمًا إن وُجد لتغيير وضعية جسمك والخروج من وضعية الجلوس. ولكن عند الجلوس، حافظ على قدميك مسطحتين على الأرض مع جعل الوركين والركبتين بزاوية 90 درجة تقريبًا.