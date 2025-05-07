شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل دايت.. 5 أطعمة غنية بالطاقة تشبعك لفترة أطول والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما تكون الرغبة الشديدة في تناول الطعام هي السبب الخفي وراء عدم فقدان الوزن، حتى أكثر الحميات الغذائية انضباطًا قد تفشل عندما يبدأ الجوع المستمر في أوقات غير متوقعة - سواء في منتصف الصباح، أو بعد الغداء، أو في وقت متأخر من الليل، ولكن ماذا لو استطعنا، بدلًا من تجاهل الجوع، التغلب عليه باختيار أطعمة تُشعرنا بالشبع لفترة أطول؟وفقا لموقع " onlymyhealth" نعرض قائمة بخمسة أطعمة فعّالة وغنية بالعناصر الغذائية، تساعد على كبح الشهية، ودعم فقدان الوزن، وتعزيز الطاقة المستدامة.

5 أطعمة غنية بالطاقة تُشعرك بالشبع لفترة أطول التفاح:

فالتفاح غني بالماء وبنوع خاص من الألياف يُسمى البكتين، تُشكّل هذه الألياف القابلة للذوبان مادة هلامية في المعدة، مما يُبطئ عملية الهضم ويُعزز الشعور بالشبع.

مضغ تفاحة واحدة يوميا بحد ذاته يُشعر دماغك بالشبع، مما يمنحك حماية نفسية وجسدية من الجوع، فانخفاض سعراته الحرارية، بالإضافة إلى غناه بالألياف والترطيب، يجعل التفاح وجبة خفيفة مثالية لمن يحاولون التحكم في شهيتهم.

التوت الأزرق:

على الرغم من صغر حجمه، يُضفي التوت الأزرق قيمة غذائية عالية، هذه الحبات الصغيرة غنية بالألياف والماء، مما يجعلها غذاءً منخفض السعرات الحرارية يُضفي نكهةً مميزةً على الوجبات والوجبات الخفيفة دون أن يُؤثر ذلك سلبًا على السعرات الحرارية.

يتميز التوت الأزرق بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يرفع مستويات السكر في الدم، بل يوفر طاقة بطيئة وثابتة، كما أنه غني بالأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة معروفة بمساعدتها في تقليل الالتهابات وتحسين حساسية الأنسولين، وكلاهما يلعب دورًا في تنظيم الجوع.

البطاطس:

غالبًا ما تُعتبر البطاطس، غير مرحب بها في الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، ولكنها مصدر قوي للشبع عند سلقها وتناولها باعتدال، بفضل غناها بالنشا المقاوم والماء، وانخفاض سعراتها الحرارية لكل جرام، تُساعد البطاطس على تغذية بكتيريا الأمعاء النافعة، مما يُعزز صحة الجهاز الهضمي، عند طهيها وتبريدها، يزداد محتواها من النشا المقاوم، مما يجعلها خيارًا غنيًا بالعناصر الغذائية وبطء الهضم، فتشعرك بالشبع لساعات.

الهليون:

على الرغم من أن الهليون قد يُصاحبه آثار جانبية غريبة، مثل رائحة البول غير الطبيعية، إلا أنه يُعدّ غذاءً غير مُقدّر لمُساعدته على الشعور بالشبع، نصف كوب فقط منه يُوفّر جرعة قوية من الألياف القابلة للذوبان، التي تُساعد على استقرار مستوى السكر في الدم وإبطاء عملية الهضم.

الهليون غنيٌّ بالبروتين بشكلٍ مدهش، وهو يدعم صحة الأمعاء، ويحافظ على توازن هرمونات الجوع.

الأسماك الخالية من الدهون:

يُعدّ السمك الأبيض قليل الدهن، من أكثر مصادر البروتين إشباعًا، مع مؤشر شبع يزيد عن 200% و109 سعرات حرارية فقط لكل شريحة مطبوخة، يُعدّ السمك وسيلةً فعّالة لمحاربة الجوع.

يُعرف البروتين بخصائصه القوية في كبح الشهية، وتتفوق عليه الأسماك بغناها بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، التي تدعم صحة الدماغ وتقلل الالتهابات، إضافة السمك إلى وجباتك الأسبوعية قد يُحدث فرقًا كبيرًا في التحكم بالشهية وتحسين الصحة العامة.