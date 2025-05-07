شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة.. فطريات الجلد تساعد فى مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة أجراها باحثون بجامعة أوريجون الأمريكية، أن بعض الفطريات التى تعيش على الجلد البشرى، أظهرت خصائص قوية مضادة للميكروبات، مما يمكنها من مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، والاعتماد عليها لإنتاج مضادات حيوية جديدة.



ووفقا للدراسة التى نشرها موقع Technology networks، نقلا عن مجلة كارنت بيولوجي، تُعدّ الفطريات التي تعيش على جلد الإنسان موردًا غير مستغلّ لاكتشاف مضادات حيوية جديدة، ونهجا فريدا لمعالجة مشكلة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المتنامية، حيث تشكل العدوى المقاومة للأدوية تهديدا عالميا.

وبحسب الدراسة، فإن فطر الجلد الشائع "مالاسيزيا"، يلتهم الزيوت والدهون الموجودة على جلد الإنسان، لإنتاج أحماض دهنية تقضي انتقائيًا على بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، والتى يصاب بها واحد من كل ثلاثة أشخاص بالمكورات العنقودية الذهبية وتظل داخل أنفه دون أن تسبب أي ضرر، إلا أن هذه البكتيريا تصبح سببا للإصابة بعدوى خطيرة فى حالات الجروح المفتوحة والسحجات، وتعد السبب الرئيسي لالتهابات الجلد والأنسجة الرخوة المعروفة باسم عدوى المكورات العنقودية.

وتعتبر المكورات العنقودية الذهبية من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الحالية، وهو ما يزيد من الحاجة الملحة إلى أدوية جديدة.



وتستضيف الأجساد البشرية مجموعة هائلة من الكائنات الدقيقة، تعرف باسم الميكروبيوم، يسود نوع واحد منها يعرف باسم الملاسيزية في الجلد، ويمكن أن ترتبط الملاسيزية بحالات قشرة الرأس والأكزيما، لكنها تعتبر غير ضارة نسبيًا وجزءًا طبيعيًا من بكتيريا الجلد،، وتطورت هذه الخميرة لتعيش على جلد الثديات، لدرجة أنها لا تستطيع إنتاج الأحماض الدهنية بدون الدهون والزيوت التي يفرزها الجلد.



ويعمل الجلد بنظام موازى لما يحدث في الأمعاء، حيث إن الميكروبيوم المعوي قادر على تعديل مركبات الجسم المضيف وإنتاج مركبات فريدة ذات وظائف جديدة، ويعتبر الجلد غنيا بالدهون، حيث يعالج ميكروبيوم الجلد هذه الدهون لإنتاج مركّبات نشطة حيويًا أيضًا.



وبفحص عينات جلد بشرية من متبرعين أصحاء، وتجارب أُجريت على خلايا الجلد في المختبر، وجدت الدراسة أن فطر الملاسيزية السمبودياليس، يحول دهون الجسم المضيف إلى أحماض دهنية هيدروكسيلية مضادة للبكتيريا، حيث إن للأحماض الدهنية وظائف متعددة في الخلايا، لكنها تُعدّ أساس بناء أغشية الخلايا.



وكانت الأحماض الدهنية الهيدروكسيلية التي تنتجها بكتيريا مالاسيزيا سيمبودياليس شبيهة بالمنظفات، مما أدى إلى تدمير أغشية بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية وتسرب محتوياتها الداخلية، ومنع هذا الهجوم استعمار بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية للجلد، وفي النهاية قضى على البكتيريا في غضون 15 دقيقة فقط.



رغم ذلك لا تعد فطريات الجلد حلاً سحريًا، لأنه بعد فترة كافية تصبح بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية مقاومة للفطر، كما يحدث عند الإفراط في استخدام المضادات الحيوية الطبية، وبفحص جيناتها، وجد الباحثون أن البكتيريا طورت طفرة في جين Rel، الذي يُنشّط استجابة البكتيريا للإجهاد، وقد حُدّدت طفرات مماثلة سابقًا لدى مرضى مصابين بعدوى المكورات العنقودية الذهبية، كما تظهر النتائج أن البيئة المضيفة للبكتيريا وتفاعلاتها مع الميكروبات الأخرى، يمكن أن تؤثر على قابليتها للمضادات الحيوية.