شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يوضحون كل شىء عن تقنية رفع الرحم قبل العلاج الإشعاعى لمريضات السرطان والان مع تفاصيل الخبر

بالاشتراك ما بين مركز أورام جامعة المنصورة وجامعة أسيوط، قام فريق طبي متخصص في جراحة الأورام النسائية بإجراء تجربة علمية أثبتت كفاءتها لـ3 فتيات، في مقتبل عمرهن، الأولى 18 عاما، والثانية 22 والثالثة 24 عاما، وهي رفع الرحم في حالة إقرار العلاج الإشعاعي بسبب الإصابة بالسرطان.



وتواصل الخليج 365 مع الدكتور باسل رفقي أستاذ جراحة الأورام النسائية في مركز الأورام في كلية طب المنصورة، والذي كان من الفريق الطبي الذي قام بالعمليات الثلاث في مركز الجامعات، والذي أكد أن هذه التقنية تجرى لأول مرة في مصر، حيث يتم خلالها نقل الرحم بعيدا عن الحوض ليصبح بعيدا عن المجال الإشعاعي للحفاظ عليه.



وأضا أن العملية تحتاج حوالي ساعتين وتتم على مرحلتين، يفصل الرحم ويرفع أعلى البطن، وبعد مرحلة العلاج الإشعاعي يعاد إلى مكانه وتوصيله بالمهبل مرة أخرى، ونسبة نجاح العملية 80%.



وعن هذه التقنية أكد دكتور علاء إسماعيل أستاذ الجراحة في أسيوط، أن هذا النوع من العمليات يُسمى "رفع الرحم الوقائي" أو "نقل الرحم المؤقت "، ويتم لأغراض طبية محددة.

ما يحدث في هذه العملية: 1. رفع الرحم قبل العلاج الإشعاعي:

إذا كانت المريضة بحاجة إلى العلاج الإشعاعي في منطقة الحوض لعلاج السرطان، قد يكون من الأفضل رفع الرحم أو إبعاده عن مجال الإشعاع.

الهدف من العملية هو نقل الرحم إلى مكان أعلى في الحوض أو إلى منطقة أخرى (مثل البطن) بحيث يكون بعيدًا عن تأثير الإشعاع الذي قد يتسبب في تدمير الأنسجة الرحمية.

2. كيفية رفع الرحم؟

يمكن أن يتم رفع الرحم عبر الجراحة (إما جراحة مفتوحة أو باستخدام المنظار) حيث يتم تثبيت الرحم في مكان أعلى.

في بعض الحالات، قد يتم تثبيت الرحم إلى الجدار البطني أو إلى منطقة أعلى من الحوض، بعيدة عن منطقة الإشعاع.

3. الهدف من هذه العملية:

حماية الرحم من الأضرار الإشعاعية، حيث أن الإشعاع يتلف الأنسجة الرحمية ويؤثر سلبًا على قدرة المريضة على الإنجاب.

الإشعاع يسبب ضعف الأنسجة و يؤدي إلى فقدان القدرة على الحمل إذا تم تأثيره على الرحم مباشرة.

العملية تهدف إلى تجنب هذه التأثيرات على الرحم وتمكين المريضة من الحفاظ على قدرتها الإنجابية بعد العلاج.

4. ما يحدث بعد العلاج الإشعاعي؟

بعد انتهاء العلاج الإشعاعي، يتم إرجاع الرحم إلى مكانه الطبيعي في الحوض.

العملية قد تكون معقدة نوعًا للحفاظ علي حيوية الرحم مع نقله دون الإضرار به ، وبالتالي قد يتطلب الأمر الكثير من العناية الخاصة و الدقة لضمان سلامة العملية و عدم فقدان الرحم .

هل هناك مخاطر لهذا النوع من العمليات؟

الإصابة بالتليف: حيث إن الأنسجة بعد الإشعاع تصبح أكثر صلابة وأقل مرونة، ما قد يجعل عملية إعادة الرحم إلى مكانه بعد العلاج أكثر صعوبة.

الالتصاقات: يمكن أن يحدث التصاق في الأنسجة المحيطة بسبب الإشعاع.

التأثير على الإنجاب: حتى مع رفع الرحم، هناك احتمالية أن يتأثر الجهاز التناسلي بسبب إشعاع الحوض.



