شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للربو.. مخاطر تزيد أعراضك سوءاً وأهم النصائح والان مع تفاصيل الخبر

أصبح التعامل مع الربو أكثر صعوبة في العصر الحالي، مع ظهور مُحفزات جديدة تتجاوز الغبار وحبوب اللقاح، حيث إن الحياة العصرية، بما في ذلك التلوث والالتهابات والتوتر ومسببات الحساسية الداخلية، تُفاقم أعراض الربو، وبمناسبة اليوم العالمي للربو نتعرف على المخاطر التي توجد في منزلك وتزيد أعراض الربو سوءاً، بحسب موقع "تايمز ناو".

الهواء يُمرضنا

تلوث الهواء من أكثر أسباب الربو شيوعاً في العصر الحالى، بفضل ازدياد حركة المرور، وغبار البناء، ودخان المصانع، أصبح الهواء مليئًا بالجسيمات الضارة الدقيقة.

الهواء الملوث مُحفز كبير لمرضى الربو يُمكن أن يُهيّج الرئتين، مُسببًا الصفير والسعال وصعوبة التنفس.

ماذا يُمكنك فعله؟

راقب مؤشر جودة الهواء (AQI)، خاصةً قبل الخروج من المنزل.

تجنّب ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق في أيام التلوث العالي.

ارتدِ كمامة في المناطق المزدحمة أو المُغبرة - حتى لو لم تعد هناك حاجة إليها.

العدوى لا تزال تُشكّل خطرًا بعد كورونا

على الرغم من أن جائحة كورونا قد انتهت تقريبًا، إلا أن التهابات الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا ونزلات البرد لا تزال موجودة، وقد تُشكّل خطرًا على مرضى الربو.

أي عدوى فيروسية، حتى نزلة برد بسيطة، يمكن أن تزيد من سوء حالة الربو، فهي تُسبب التهابًا في الشعب الهوائية وقد تؤدي إلى مشاكل تنفسية خطيرة.

كيفية الحفاظ على سلامتك

احصل على لقاح الإنفلونزا واللقاحات الأخرى بانتظام. غسل اليدين باستمرار وتجنب الاتصال الوثيق بالمرضى مفيدان للغاية.

التوتر قد يُسبب ضيقًا في التنفس

التوتر قد يكون أيضًا مُحفزًا للربو، وفى العصر الحالي الحياة سريعة ومليئة بالتوتر، هذا الضغط النفسي قد يؤثر على تنفسك ويزيد من سوء حالة الربو.

جرب أنشطة مُهدئة مثل اليوجا والتأمل، أو حتى المشي لمدة 10 دقائق يوميًا. تقليل التوتر وسيلة فعّالة للتعامل مع الربو.

مخاطر منزلية لم تُلاحظها

قد تعتقد أنك في أمان في المنزل، لكن فكّر مرة أخرى.

الغبار، والعفن، ووبر الحيوانات الأليفة، ودخان البخور، وحتى معطرات الجو، كلها عوامل قد تُسبب مشاكل.

المنازل الحديثة مُحكمة الإغلاق لتحسين التبريد أو التدفئة، ولكن هذا يُحبس مُسببات الحساسية في الداخل أيضًا، وهناك الكثير من المرضى تتفاقم أعراضهم داخل المنزل.

عالج هذه الحالة بالحفاظ على نظافة منزلك وتهويته جيدًا، والتنظيف بالمكنسة الكهربائية باستخدام فلتر HEPA، وتجنب البخور أو التدخين داخل المنزل.

اكتشف العلامات مُبكرًا

إذا كنت تسعل كثيرًا في الليل، أو تشعر بضيق في الصدر، أو تُعاني من ضيق في التنفس أثناء المشي البسيط، فلا تتجاهلها.

"قد تكون هذه علامات مُبكرة للربو. كلما عالجناها مُبكرًا، كان ذلك أفضل.

تفنيد بعض خرافات الربو

أجهزة الاستنشاق ليست مُسببة للإدمان، إنها آمنة ومهمة للسيطرة على الربو.

لا تنتظر حدوث نوبة لاستخدام جهاز الاستنشاق. يجب استخدام أجهزة الاستنشاق الوقائية يوميًا.

حتى لو كنت تشعر أنك بخير، لا تتوقف عن تناول أدويتك. الربو يحتاج إلى رعاية مُنتظمة.

قبل الخروج

قبل الخروج، إليك قائمة مرجعية سريعة يمكنك استخدامها للحفاظ على سلامتك:

- تناول أدويتك

- احتفظ بجهاز الاستنشاق في متناول يدك

- تحقق من مؤشر جودة الهواء

- تجنب الدخان والغبار

- كن على اطلاع دائم على اللقاحات

- تحكم في التوتر يوميًا

لن يقتصر التعامل مع الربو على مجرد تناول الدواء، بل سيشمل معرفة محفزاته، وتعديل نمط حياتك، والبقاء متيقظًا. باتباع الخطوات الصحيحة، يمكنك التحكم في الربو - وليس العكس.