شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار كبسولة ذكية تساعدك على تناول كل أدويتك دفعة واحدة.. كيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعد الالتزام بروتين علاج يومى يتطلب أخذ جرعات من الأدوية بأوقات مختلفة على مدار اليوم، أمرا صعبا لدى البعض، خاصة بالنسبة لكبار السن، من الشائع نسيان تناول بعض الجرعات أو تكرارها عن طريق الخطأ.

لهذا السبب ابتكر باحثون بجامعة كاليفورنيا – سان دييجو، كبسولة ذكية واحدة تتسع لعدة أدوية فى وقت واحد، ثم تقوم بإطلاقها داخل المعدة خلال فترات زمنية محددة وبشكل دقيق، مما يجعل تناول الأدوية يوميًا أسهل وأكثر فعالية.



ووفقا لموقع Discover Magazine نقلا عن مجلة "ماتر" ، تحفظ جرعات الأدوية المختلفة بالكبسولة داخل حجرات منفصلة، كل منها مغلف بحاجز قابل للذوبان مصنوع من اللاكتوز والمالتوز، بالإضافة إلى بوليمر حساس لدرجة الحموضة (pH)، يحميه من حمض المعدة، ولا يذوب إلا في بيئة قلوية.

طريقة عمل الكبسولة الذكية

ويهدف هذا الابتكار إلى تبسيط إدارة الأدوية بكبسولة واحدة ذكية بما يكفي، لتوصيل الدواء المناسب بالجرعة المناسبة في الوقت المناسب، ويصنع غلاف الكبسولة من السليلوز النباتي، يحتوي على غطاء يذوب فور وصوله إلى المعدة، مما يطلق الدواء الأول، على أن يبقى باقي الكبسولة سليمًا، حيث تذوب الحواجز التي يتحكم بها البوليمر بمرور الوقت لإطلاق الجرعات التالية.



وأضاف الباحثون أيضًا جزيئات مغنيسيوم مجهرية تعمل كمحركات دقيقة، وعند تفاعلها مع حمض المعدة، تولد فقاعات هيدروجينية تمزج محتويات الكبسولة برفق، مما يساعد على ذوبان الأدوية بشكل أسرع، ويعد هذا مفيدًا بشكل خاص للأدوية التي تتطلب امتصاصًا سريعًا، مثل مسكنات الألم أو العلاجات الطارئة، كما تساعد هذه الجزيئات على معادلة حمض المعدة، مما ينشئ منطقة قلوية مؤقتة تحفز إطلاق الدواء التالي.

مساعدة المريض على الالتزام بأدويته

تشكل إدارة العديد من الأدوية، خاصةً مع اختلاف مواعيدها، تحديًا كبيرًا للمرضى، لذلك صُممت هذه الكبسولة لمعالجة هذه المشكلة، حيث يضمن هذا الابتكار لتناول الكبسولة اليومية الامتثال الكامل طوال اليوم، لتحقيق نتائج أفضل للمرضى.



لإثبات إمكاناتها، اختبر الفريق الكبسولة باستخدام ليفودوبا، وهو دواء لمرض باركنسون يجب تناوله بانتظام للحفاظ على التحكم الحركة، وفي محاكاة معملية لبيئة المعدة، أطلقت الكبسولة جرعات على فترات متقطعة.



ويساعد هذا الإطلاق الموقت لجرعات متعددة، مرضى باركنسون بشكل كبير، لأنه إذا انخفض مستوى الدواء بشكل كبير، سيعاني المرضى من ارتعاش وأعراض حركية أخرى، ولكن عند الحفاظ على هذا المستوى ثابتًا، يمكن المساعدة في الحفاظ على استقرار حركة المريض، وهو ما توفره الكبسولة الذكية بدقة طوال اليوم، دون القلق بشأن توقيت كل جرعة بدقة."



يمكن أيضًا تخصيص الكبسولة للعلاجات المركبة، على سبيل المثال، يمكن لمرضى القلب تناول كبسولة واحدة تفرز الأسبرين صباحًا، وحاصرات بيتا بعد الظهر، وأدوية الكوليسترول ليلًا، وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من أنظمة علاجية معقدة، فإن هذه الكبسولة اليومية الواحدة قد تكون بمثابة إنجاز كبير مطلوب.