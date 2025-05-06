شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حمض اليوريك.. 5 أطعمة تجنبها ونصائح للحفاظ على صحة الكلى والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تؤدي زيادة مستويات حمض اليوريك في الدم إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل تلف العظام والمفاصل، وأمراض الكلى ، وأمراض القلب، حمض اليوريك هو ناتج ثانوي للبيورينات، وهي مادة طبيعية موجودة في الجسم، وتخرج عادةً عبر البول.

تبدأ المشكلة عندما تعجز الكلى عن إخراج حمض اليوريك، أو عندما يُنتج الجسم كميات كبيرة منه، ويتخذ حمض اليوريك الزائد هذا شكل بلورات ويتراكم حول المفاصل، مسببًا ألمًا مُنهكًا، وتيبسًا، وعدم قدرة على الحركة، كما يمكن أن يؤثر على القلب والكلى وأعضاء حيوية أخرى في نهاية المطاف.

من طرق علاج ارتفاع حمض اليوريك في الجسم توخي الحذر في تناول الطعام، وفقا لموقع " hindustantimes"، هناك بعض الأطعمة الغنية بالبيورينات والتي يجب تجنبها، كما يجب على من يعاني من هذه الحالة توخي الحذر عند تناول الفواكه والخضراوات، لأن الفركتوز الموجود فيها قد يحفز إنتاج حمض اليوريك في الدم.

أطعمة تجنها للحفاظ على مستوى حمض اليوريك

الأطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على مستويات حمض اليوريك في الدم:

● الزبيب

يُصنع الزبيب من العنب الذي يحتوي على البيورين، تناول الأطعمة الغنية بالبيورين قد يزيد من مشاكل النقرس، كما أنه يرفع مستوى حمض اليوريك في الدم، لذا يُنصح مرضى النقرس بتجنب هذه الفاكهة المجففة تمامًا.

● لب التمر الهندي

على الرغم من فوائد لب التمر الهندي الصحية الأخرى، إلا أنه لا يُنصح به لمن يعانون من النقرس، فكمية الفركتوز الموجودة فيه تُحفز إنتاج حمض اليوريك، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة.

● التفاح

التفاح أيضًا مصدرٌ للفركتوز الطبيعى، الإفراط في تناوله قد يزيد من تفاقم النقرس.

● التمر

التمر من الفواكه منخفضة البيورين، لكنه يحتوي على كمية كبيرة من الفركتوز. قد يكون تناول التمر محفوفًا بالمخاطر، إذ قد يُغير مستوى حمض اليوريك في الدم.

● المشروبات السكرية:

المشروبات السكرية، مثل الصودا وعصائر الفاكهة المُضاف إليها سكريات، قد تُسهم في ارتفاع مستويات حمض اليوريك وزيادة خطر الإصابة بنوبات النقرس بسبب محتوى الفركتوز بها.

أطعمة ذات مستويات فركتوز المنخفضة

هناك بعض الفواكه التي يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي لتحقيق نتائج رائعة. إليك بعض الفواكه منخفضة الفركتوز:

● البطيخ

● الخوخ

● الأناناس

● رمان

● الفراولة

نصائح للسيطرة على مستويات حمض اليوريك

بالإضافة إلى تناول هذه الفاكهة، فإن اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع حمض اليوريك.

1. تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر، لذا تجنبها قدر الإمكان.

2. ابتعد عن عصائر الفاكهة بسبب كمية الفركتوز الموجودة فيها.

3. ابتعد عن المشروبات الكحولية.

4. تناول الشاي أو القهوة باعتدال.

5. تأكد من تقليل استهلاك الأطعمة الغنية بالبيورين مثل السبانخ والبروكلي والبازلاء الخضراء والمأكولات البحرية وما إلى ذلك.

6. اللحوم الحمراء هي غذاء يحتوي على نسبة عالية من البيورينات ويجب تجنبها.

7. زيادة تناول الماء.

8. ممارسة الرياضة يوميًا وتقليل الوزن على المفاصل المصابة.

