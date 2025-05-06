شكرا لقرائتكم خبر عن للستات.. اعرفى إزاى تصنعى سعادتك بحيل نفسية بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القيمة الأنثوية أو ما يعرف بالقيمة الذاتية هي أهم النقاط التي يجب أن تركز عليها كل امرأة، النظرة الدونبة للذات تسبب الكثير من الاضطرابات النفسية والعصبية، فقد تسبب المشاعر السلبية والأفكار السيئة تجاه النفس والصورة الذهنية الكثير من الاضطرابات النفسية منها:

- الإصابة باضطرابات تشوه الذاتي

- النظرة الدونية التي تسبب الاكتئاب

- الشعور بقيمة أنثوية منخفضة

- تشطط الفكر

- اضطراب الإدراك

- اضطرابات المزاج

- أعراض اكتئابية: مثل الرغبة في الوحدة والعزلة وفقدان الشغف وفقدان الرغبة في القيام بأي مجهود حتى البسيط منه.

- اضطرابات القلق والتوتر

- فقدان الثقة بالنفس

العلاج

العلاج يكمن في مجموعة من الحالات النفسية البسيطة التي يجب أن تمارسيها بشكل يومي وشكل مستمر منها:

- ترديد الكلمات والجمل الإيجابية لنفسك يوميًا: أنا أستطيع، أنا أقدر، أنا أرى نفسي جميلة، أنا أرى نفسي معطاءة وهكذا.

- توقفي عن ترديد كلمات سلبية عن نفسك: مثل أنا لا أستطيع، أنا أعاني، وهكذا.

- الاهتمام بصحتك الجسدية: من خلال ممارسة الرياضة فهي أفضل الأنشطة التي تحسن من الثقة بالنفس وتعلي من صورتك الذاتية في عينيك.

- الاهتمام بصحتك العامة

- الاهتمام بتناولك لطعام صحي: يحسن من مزاجك.

- الاهتمام بعيش نمط صحي والنوم لساعات كافية

- ممارسة بعض التمارين الصحية الذهنية: مثل اليقظة والتنفس واليوجا.

- تقليل الجلوس مع الأشخاص السلبيين: واصحاب الجمل السلبية.

- احيطى نفسك بأصدقاء داعمين وبعائلة دافعة: وفري طاقتك لكل ما هو مفيد لك.

- ابتعدي عن الصراعات وابتعدي عن الأفكار السلبية: ابتعدي عن الضغوط والبيئات الضاغطة من خلال ممارسة تمارين الاسترخاء والهدوء.

- استقطعي وقت يومي ثابت للجلوس هادئة: تمارسين فيه اليقظة والتفكير الإيجابي.

- يمكنك كتابة مميزاتك ومحاولة التأكيد عليها: ويمكنك أيضًا كتابة مهامك اليومية لتنظيم يومك لتحسين مزاجك والبعد عن التوتر.

- يمكنك كتابة أهدافك وتفريغها على الورق: للقدرة على الوصول إليها.

- تشجيع نفسك