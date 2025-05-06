شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة السعادة.. حيل نفسية للتخلص من التقلب المزاجى والاكتئاب يقدمها استشارى والان مع تفاصيل الخبر

كالسعادة ليست مرتبطة بالأشخاص ولا المواقف، السعادة تنبع من داخلك فقط، أنت وحدك الذى تستطيع الشعور بالسعادة وإشعار نفسك بها من خلال مجموعة من التقنيات النفسية التي يجب عليك الالتزام بها، خاصة إذا كنت شاعرًا بالقلق أو التوتر أو الشعور بالحزن والاكتئاب لأى سبب من الأسباب، هذا ما أكده دكتور عادل سلطان استشارى النفسية والعصبية.

لحظات اكتئابية

قد تمر عليك لحظات اكتئابية تعانى فيها من بعض الأعراض، فتجد نفسك مائلاً للعزلة والحزن، غير راغب في مزاولة أي نشاط، وغير قادر على القيام حتى بمهامك الأساسية، ولا تستطيع إنجاز أي مهمة حتى البسيط منها، تعانى من الهزال والضعف وقد تعانى أعراض جسدية مثل آلام الجسم غير المبررة، وجع العضلات، النوم الزائد أو اضطرابات النوم الحادة مثل الأرق، كلها أعراض وضحها استشارى النفسية مؤكدًا أنها رد فعل طبيعى للجسم استجابة لاضطرابات الهرمونات وزيادة معدل هرمون الكورتيزولنتيجة الشعور بالتوتر والقلق والضغط والكآبة.

تقنيات السعادة السهلة

تقنيات سهلة لا يعى البعض أنها يمكن أن تنتشله من هذه المشاعر السلبية غير الصحية، تقنيات يمكنه ممارستها بسهولة ويسر، فلا يحتاج الأمرللأدوية المضادة للاكتئاب مباشرة كما يعتقد البعض خطئا، فيقول "سلطان":

- الكلام الإيجابى الذى تحدث به نفسك هو الذى يحدد مزاجيتك ويتحكم في نفيسيتك، إذا تحدث لنفسك بشكل سلبى كان ذلك أثره سلبيا على نفسيتك بالمقابل.

- ما الضرر في قول كلمات إيجابية لنفسيك "أنا مبسوط" أنا شخص سعيد، أنا أشعر بالراحة، أنا بخير.

- الكلمات الإيجابية تحول مسار تفكيرك إلى منحنى إيجابى، تلك التأكيدات سوف تجعلك أكثر مرونة وهدوءا.

- لا تنتبه، تغافل فالتركيز الزائد في التفاصيل من سمة المكتئبين، ويهلك النفسية أكثر، كن أكثر تغافلا.

- اعتمد على نفسك في مهامك، زد من المهام الشاقة واعمل، الفراغ سر الاكتئاب وسببه.

- في تلك الفترات يجب بكل الأشكال أن تحصل على ما يعادل 7 ساعات لا أقل من ذلك من النوم، هيئ الأجواء اطفئ الأضواء ونم جيدا.

- لا تترك نفسك للعشوائية نظم يومك بالورقة والقلم حتى وإن كان يوما عاديا.

- المشى رياضة عادية كافية كى تخرج كل طاقتك السلبية.

- تحدث مع شخص واعى عن مشاعرك، لا تتركها داخلك.

- التمشية، غسيل الوجه، الاستحمام، النزهه الخفيفة، التريض، ممارسة التمارين المنزلية، الجلوس مسترخيا والتنفس براحة، تقنيات يومية يجب أن تهتم بها.

متى تحتاج لطبيب ودواء

يوضح استشارى النفسية أن علامات احتياج طبيب نفسى بسيطة، وحدك أنت من يحددها، قوة تحملك وتعاملك مع الاكتئاب تتحكم فيها، عندما تشعر أن الأمور خرجت عن السيطرة، لا تستطيع التحكم في انفعالاتك، أو أن هذا الاكتئاب أو موجه الحزن تعطل حياتك الاجتماعية والعملية، توجه لطبيب فورًا، وكم واعيًا لنفسك ولا تكن لا مبال.