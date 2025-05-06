عادات تُساعد على ضبط ساعات نوم طفلك الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 مايو 2025 07:19 صباحاً - تشكو الكثير من الأمهات من اضطراب نمط نوم المولود الجديد؛ حتى يتكيف مع العالم الجديد خارج الرحم، فقد يحتاج الأطفال إلى الرضاعة الطبيعية كل 2-3 ساعات، فقد يستيقظ حديثو الولادة ولا يعرفون الفرق بين النهار والليل، بل في المقابل ينامون ويستيقظون حسب رغبتهم.

وفي المقابل، لا داعي للقلق. بشكل عام، فقد تستمر هذه الحالة حتى يبلغ الطفل عمر شهرين؛ وإذا تم تدريبه جيداً، فسوف يتغير نمط نوم طفلك ببطء ويتبع نمط نومك، وهناك أيضاً عدة عادات يمكنك اتباعها؛ حتى لا يسهر طفلك حديث الولادة لوقت متأخر من الليل، ويمكن وفقاً لموقع "هيلث لاين" تطبيق هذه النصائح؛ لتكوين عادات نوم أكثر انتظاماً لدى الطفل.

تدوين الملاحظات

ضعي في اعتبارك أن عادات نوم طفلك ستتغير كل يوم- الصورة من موقع AdobeStock

تسجيل عادات نوم طفلك يمكن أن يساعد في التخطيط لجدول نومه؛ فإذا بدأت هذا منذ السنة الأولى من عمر طفلك، فسوف يعتاد طفلك عليه، وبمرور الوقت سيشكل نمط نوم منتظماً خلال شهرين.

وفي المقابل يجب أن تضعي في اعتبارك أن عادات نوم طفلك ستتغير لفترة طويلة؛ فإذا كان طفلك ينام لمدة 3 ساعات من الساعة 8 مساءً، ففي اليوم التالي لن ينام على الإطلاق حتى الساعة 10 مساءً. لذلك، لا تزالين بحاجة للتعرف إلى العلامات التي تشير إلى أن طفلك يشعر بالنعاس.

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علامات نعاس الطفل

يجب على الأمهات التعرف إلى العلامات التي تشير إلى أن طفلك الصغير يشعر بالنعاس، بما في ذلك عدم الرغبة في النظر إلى الأم، وفرك عينيه، والتثاؤب والانزعاج. إذا ظهرت هذه العلامات، ضعي طفلك الصغير في السرير على الفور.

وحتى يسهل عليه النوم، قومي بترتيب غرفة النوم بشكل مريح قدر الإمكان من خلال تخفيف الأضواء وخلق جو نوم هادئ.

تأكدي أيضاً من أن درجة حرارة الغرفة باردة بدرجة كافية، وليست شديدة الحرارة أو البرودة. يساعد هذا أيضاً على جعل الأطفال حديثي الولادة ينامون بشكل أكثر راحة.

التمييز بين النهار والليل

تحتاج الأمهات إلى تحديد أن النهار هو الوقت المناسب للنشاط، والليل هو الوقت المناسب للراحة. لذلك، عند الدخول في فترة ما بعد الظهر والمساء، اجعلي الضوء في الغرفة خافتاً قليلاً لتقليل التحفيز. تحتاج الأمهات أيضاً إلى إيقاف تشغيل التلفزيون والهاتف حتى يكون الجو أكثر هدوءاً.

في الصباح وبعد الظهر، قومي بفعل العكس. يمكن للأمهات فتح نافذة غرفة النوم حتى يدخل الضوء ويستيقظ طفلك من النوم. بعد ذلك، قومي بدعوته للعب. بهذه الطريقة، سيتعلم الطفل متى يحين وقت النوم ومتى يحين وقت اللعب.

مراقبة عادات الطفل

عادة ما يبدأ نمط نوم طفلك في الانتظام بعد عمر الشهرين-الصورة من موقع AdobeStock

بعد أن يبلغ طفلك شهرين من العمر، عادة ما يبدأ نمط نومه في الانتظام؛ لأن عادة الرضاعة الطبيعية في الليل بدأت في الانخفاض. لذلك، إذا استمر وزنه في هذا العمر في الزيادة أو حسب عمره، فلا داعي لإيقاظه للرضاعة. سوف يستيقظ بنفسه إذا شعر بالجوع حقاً.

لا تجبري الطفل على النوم

لا يتطلب التدريب على النوم استعداد الطفل فحسب، بل يتطلب أيضاً استعداد الوالدين؛ لذا لا تتعجلي في التدريب على النوم إذا كان طفلك لا يبدو مستعداً.

عادة يمكن أن يبدأ التدريب على النوم عندما يبلغ الطفل 4 أشهر، وقد تختلف هذه الفترة الزمنية لكل عائلة ويعد هذا أمراً طبيعياً.

والأهم من ذلك، قبل أن تحاولي التدريب على النوم، لا تنسي استشارة طبيب الأطفال أولاً حتى يناسب حالة طفلك الصغير واحتياجاته.

جدول نوم

يختلف جدول نوم الطفل في كل عائلة؛ لأنه يعتمد على الظروف والعادات المتبعة. فمن المهم وضع جدول نوم حتى لا يبقى الطفل مستيقظاً طوال الليل. وفي المقابل، لا تلتزمي بالجدول والأنشطة التي تم تحديدها؛ لأن ذلك قد يتسبب لك في زيادة الشعور بالإحباط مع الأخذ في الاعتبار أن طفلك الصغير سيستمر في التطور ولديه عادات جديدة دائماً.

إذا كنتِ ستعودين إلى العمل بعد إجازة الأمومة، فأنتِ بحاجة إلى الانضباط في تنفيذ جدول جديد قبل ترك طفلك الصغير في المنزل.

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ساعات النوم المثالية للأطفال حديثي الولادة

بالنسبة للأطفال حديثي الولادة، فإنهم ما زالوا في مرحلة التكيف؛ لذا فهم لا يزالون بحاجة إلى المساعدة لجعل ساعات نومهم أكثر اتساقاً.

ينام معظم الأطفال حديثي الولادة لساعات، ويختلف إجمالي ساعات نومهم اليومية، لكن يمكن للطفل أن ينام في أي مكان من 8 ساعات إلى 16 أو 18 ساعة؛ إلا أنه سوف يستيقظ ليلاً لأنه يحتاج إلى حليب الثدي.

في النهاية هناك العديد من الطرق التي يمكنك القيام بها حتى لا يبقى طفلك حديث الولادة مستيقظاً طوال الليل. الأمر المؤكد هو أنه طالما أن طفلك الصغير يتكيف مع ساعات نومه، فيجب أن تكوني ذكية في إدارة وقتك حتى يكون وقت راحتك مناسباً.

لذا، خصصي بعض الوقت للنوم أثناء نوم طفلك؛ فإذا كنت قد طبقت هذه الطرق ولكن عادة طفلك حديث الولادة المتمثلة في السهر طوال الليل لا تزال مستمرة، فيمكنك استشارة طبيب الأطفال حول هذا الأمر.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.