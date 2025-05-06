شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تظهر فى الأربعين تدل على إصابتك بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

الخرف مرض يُغير وظائف الدماغ، وهو مصطلح عام يُشير إلى تدهور حاد في القدرة العقلية يُؤثر على الحياة اليومية، ولا توجد أعراض مُحددة مرتبطة بالخرف، بل مجموعة من الأعراض المُرتبطة به، مثل فقدان الذاكرة، وضعف التفكير، والمنطق، والقدرات الاجتماعية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

عندما تتلف خلايا الدماغ، فإنها تُؤثر على قدرة الشخص على التواصل بشكل سليم، وقد تكون هناك أسباب عديدة مُرتبطة بالخرف، منها السكتات الدماغية، والإصابات، وتشمل أكثر أنواع الخرف شيوعًا مرض الزهايمر (الأكثر شيوعًا)، وخرف أجسام لوي، والخرف الجبهي الصدغي، والخرف الوعائي (الناجم عن انخفاض/قلة تدفق الدم إلى الدماغ).

ويُمكن أن يبدأ الخرف في سن مُبكرة، تصل إلى سن الأربعين.. وفيما يلى 4 علامات تدل على إصابتك بالنرض:

فقدان الذاكرة

أول أعراض الخرف أو الزهايمر هو فقدان الذاكرة، وهو من أكثر أعراض هذا المرض الدماغي شيوعًا، وفي هذه المرحلة، يميل الناس إلى نسيان الأشياء أكثر من المعتاد، وغالبًا ما ينسى الأشخاص الذين يعانون من الخرف المبكر أشياءً مهمة، مثل الأحداث أو التواريخ، كذكرى الزواج أو أعياد الميلاد، ويُعد هذا من أكثر أعراض الخرف شيوعًا لدى الأشخاص في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، لذلك، يُنصح باستخدام وسائل مساعدة لتنشيط الذاكرة مثل تمارين الدماغ للوقاية من الخرف.

صوبة فى أداء أو إنجاز المهام اليومية

وفقًا لعدة دراسات، يُعتبر متوسط العمر المتوقع للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر المتأخر من 8 إلى 10 سنوات، وهذا يعني أن متوسط العمر المتوقع للأشخاص المصابين بالمرض المبكر سيكون قريبًا من هذا الرقم، وتُعد صعوبة إنجاز المهام إحدى العلامات التحذيرية الرئيسية الأربعة للخرف، وقد يواجه بعض الأشخاص أيضًا صعوبة في التركيز على مهمة واحدة، وعند ظهور هذا العرض، قد ينسى الشخص الطرق التي اعتاد استخدامها.

تغيرات في الشخصية والمزاج

قد يُصاب مرضى الخرف بالارتباك، والاكتئاب دون سبب، والقلق، والخوف أحيانًا، وهذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا للخرف لدى النساء، وهذه التقلبات المزاجية ليست طبيعية، إذ يُصاب الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض بتقلبات مزاجية حادة، مما يؤثر على شخصية المريض.

فقدان الأشياء أو إضاعتها

يُعد فقدان الأشياء أو إضاعتها من الأعراض الشائعة أيضًا في مرحلة الخرف المبكر، حيث يصعب على الشخص استعادة الأشياء المفقودة، وقد يُلقي المرضى باللوم على الآخرين لسرقة أغراضهم.

يميل المصابون بهذا المرض إلى سوء فهم بمرور الوقت، وغالبًا ما يفقدون إحساسهم به، وهذا أيضًا عرض شائع لدى مرضى الخرف، إذ يميلون فجأةً إلى نسيان مكان وجودهم، أو ما كانوا يفعلونه، أو كيفية وصولهم إلى هناك، لذلك يُنصح بعدم ترك مريض الخرف وحده في الخارج.

كيف تتعرف على هذه العلامات في الأربعينيات من عمرك؟

هذا المرض يتطور مع مرور الوقت، بل ويُعد أكثر فتكًا، والكشف المبكر أمر بالغ الأهمية لإبطاء هذا التطور وتحسين جودة الحياة، فإذا بدأت أنت أو أحد أحبائك تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن الضروري استشارة أخصائي رعاية صحية فورًا لإجراء تقييم.

قد لا يكون لهذا المرض علاج، ولكن بالكشف المبكر وإجراء تعديلات طفيفة على نمط الحياة، يمكن السيطرة على آثاره.