شكرا لقرائتكم خبر عن بدون هرش.. تخفيف أعراض الإكزيما بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

الإكزيما أو التهاب الجلد التأتبي أحد أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا والتي تسبب التهابًا وتهيجًا في بشرتك، وقد تؤدي إلى حدوث تقرحات ونزيف وعدوى وزيادة في الهرش ورغبة في الحكة الشديدة أثناء النوم أو في الحياة اليومية بشكل عام. وللمساعدة على التوقف عن الحكة عليك باتباع مجموعة من النصائح يقدمها لك تقرير نشر في موقع هيلث الطبي.

خطوات تخفيف أعراض الإكزيما

يمكنك تخفيف وتقليل حدة تأثر الجلد بأعراض الإكزيما خاصة إذا تعرضت للمثيرات مثل الغبار وعبر الحيوانات أو تناول الأطعمة التي تثير أعراض الحساسية، من خلال مجموعة من النصائح البسيطة سهلة التطبيق:

- المرطبات: باستخدامها يمكنك الوقاية من الرغبة في الحكة والهرش، فالمرطبات تقلل من جفاف الجلد وتساعد على حماية حاجز الجلد وتحتفظ بالرطوبة، مما يساعد على تخفيف الرغبة في الهرش.

- الكمادات الباردة: أحد أهم الحلول لتخفيف الحكة والحرقة الناتجة عن التهاب الجلد، انقع منشفة من الماء البارد ثم اعصرها وضعها على المناطق المصابة.

- المخدر أو الجل الموضعي: الذي ينصح به طبيبك المختص، ولابد أن يكون بوصفة طبية، فهو يساعد على تخفيف الحكة وأعراض الالتهاب.

- إدارة أعراض التوتر والقلق النفسي: من خلال التأمل والنوم الجيد وممارسة التنفس.

- العلاج المناعي لمسببات الحساسية: أحد أهم الطرق التي توقف تفاقم أعراض الحساسية، وبالتالي تقليل أعراض الإكزيما والمساعدة في تقليل ردود الفعل التحسسية والهرش.

- الالتزام بالأدوية الموصوفة طبيًا: وفقًا لحالتك ودرجاتها ووفقًا لرؤية الطبيب المختص، فهي تساعد على إيقاف الرغبة في الهرش.

- استخدام منتجات البشرة الحساسة: سواء لغسل يديك ووجهك أو لغسيل جسمك، وتكون خالية من العطور.

- دقيق الشوفان: لعلاج وتخفيف الحكة وتقليل الجفاف وتهدئة البشرة، فهو مرطب للبشرة معروف.