شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد لتدليك طفلك بزيت الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

تدليك طفلك ليس مجرد طقس مُهدئ، بل هو ممارسةٌ متأصلة في مختلف الثقافات، ولها أدلة علمية على فوائدها الصحية المذهلة، يُمكن استخدام الزيوت الطبيعية، مثل زيت الزيتون، لتعزيز هذه التجربة من خلال تغذية بشرة طفلك وتعزيز صحته العامة.

فوائد تدليك طفلك بزيت الزيتون

وفقا لتقرير موقع Onlymyhealth، نتعرف فيما يلى على كون زيت الزيتون خيارًا ممتازًا لتدليك الأطفال وكيف يمكن أن يفيد طفلك.

1. يرطب ويغذي البشرة الهشة

بشرة الأطفال حساسة للغاية، لذا يجب التعامل معها بعناية، فزيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين هـ، مما يُرطب البشرة بعمق ويحميها من الجفاف، التدليك المنتظم بزيت الزيتون يُحافظ على نعومة بشرة الطفل ونعومتها، مما يُقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بالطفح الجلدي والتهيج.

2. النمو والتطور الصحي

يُحفّز التدليك بزيت الزيتون الدورة الدموية ويُحسّن قوة العضلات، مما يُسهم في نمو طفلكِ البدني، تُساعد الضربات الخفيفة على استرخاء العضلات، وتحسين مرونتها، وتقوية عظامها، مما يضمن نموًا صحيًا.

3. يهدئ ويريح طفلك

تدليك الطفل بزيت الزيتون الدافئ يُريحه ويُحسّن نومه بشكل ملحوظ، فالتدليك الهادئ تُحفّز إفراز هرمون الأوكسيتوسين، المعروف أيضًا باسم "هرمون الحب"، مما يضمن له الأمان والترابط مع الطفل من الأم.

4. يخفف مشاكل الجهاز الهضمي ويخفف المغص

يُساعد تدليك البطن بلطف بزيت الزيتون على علاج مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة، مثل الغازات والمغص والإمساك، فهو يُساعد على حركة الطعام بشكل دائري عبر الأمعاء، مما يُخفف من الانتفاخ والتقلصات.

5. يحسن الدورة الدموية والمناعة

يُحسّن تدليك زيت الزيتون الدورة الدموية، التي تلعب دورًا أساسيًا في توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية الأساسية إلى جميع أنحاء الجسم، يُساعد هذا التحسّن في الدورة الدموية على تقوية جهاز المناعة، مما يُحافظ على صحة طفلك وقدرته على مقاومة العدوى.

6. يحسن وظيفة حاجز الجلد

يحافظ الجلد بشكل طبيعي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، وبالتالي يعزز حاجز الجلد ضد هجوم الملوثات من البيئة والحساسية، مما يساعد في الحفاظ على ملمسه الناعم والحريري.