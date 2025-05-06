شكرا لقرائتكم خبر عن خضراوات تعزز صحة الجلد.. منها السبانخ والان مع تفاصيل الخبر

الخضروات هي كلمة السر للجسم الصحي المثالي، فتحتوي على مرطبات بنسب عالية للغاية ما يجعلها تمد الجسم باحتياجه من الماء والترطيب اللازم ما دام تم إدخالها إلى النظام الغذائي بشكل جيد واستهلاك منتظم.

دور الخضروات في تعزيز صحة الجلد

وفقًا لتقرير نشر في موقع praneethclinic فإن الخضروات يمكن أن تلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة الجلد، فالخضروات بشكل عام يمكنها أن تقاوم جفاف الجلد وتشققاته وتخلصه من عدم توحيد اللون فضلًا عن خشونة الجلد التي يعاني منها البعض.

الخضروات المفيدة لصحة الجلد

- أوراق السلق: التي تعتبر مزيلة للسموم بشكل طبيعي تحتوي على نسبة عالية من البيوتين والكلوروفيل مما يعطي بشرة صافية خالية من حبوب الشباب وتؤدي إلى إزالة سموم الجلد وتخلصك من الخلايا المتقشرة وتدعم خلايا الجلد الجديدة.

- الكرنب الأخضر وأوراقه الصحية: التي تحتوي على كم هائل من الألياف الغذائية التي تعزز من حركة المعدة وتحسين صحة الجلد وتحسين عملية التمثيل الغذائي، ويحتوي الكرنب على نسبة عالية جدًا من فيتامين ك مما يساعد على تقليل اضطرابات البشرة وتعزيز توهجها ونضارتها ويعزز من توحيد لونها أيضًا والتحكم في إنتاج الزيت الزائد منها وتقليل الهالات والانتفاخات حول العينين.

- السبانخ وأوراقها الصحية اللذيذة: التي تعتبر مرطب للبشرة طبيعي وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين ج وفيتامين أ، تلك الفيتامينات التي تقاوم الشيخوخة وتحسن من نضارة الجسم والبشرة والجلد، فالخضروات خاصة السبانخ مفيدة للترطيب العميق ويعزز إنتاج الكولاجين الطبيعي كما أنه يقلل من ظهور البثور وحب الشباب والبقع ويحمي أيضًا من أضرار الأشعة الشمسية ويرطب البشرة بعمق وتغذية حقيقية لها.

كيفية الحصول على صحة جلدية متكاملة وجيدة

لا بد من إدخال هذه الخضروات سالفة الذكر في النظام الغذائي بانتظام وذلك لتعزيز نضارة الجلد وترطيب طبقاته، يمكن استخدامها نيئة أو إضافتها وطهيها إلى الطعام.