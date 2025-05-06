شكرا لقرائتكم خبر عن تشققات القدمين.. مضاعفات غير متوقعة وطرق وقاية سهلة والان مع تفاصيل الخبر

تشققات الكعبين مشكلة تعاني منها الكثير من السيدات، وفقًا لتقرير نشر في موقع the feet pepol فإن هذه المشكلة تسبب مجموعة من الأعراض:

- آلام شديدة وعدم القدرة على الشعور بالراحة في القدمين: قد تؤدي هذه الشقوق إلى الآلام والنزيف.

- قد تصاب هذه الشقوق بعدوى شديدة: تسمى التهاب النسيج الخلوي.

- قد تؤدي إلى تقرحات القدم السكرية: لدى المريض بالسكر.

أسباب تشقق الكعوب والأقدام

الكثير من الأسباب تقف وراء هذه المشكلة، فهي تسمى بالمعنى الدارج مسامير القدم ما يخلف جلد جاف وصلب حول الكعبين:

- المشي حافي القدمين وعدم تدفئة القدمين: تدفئة جيدة.

- البدانة والسمنة: بعض حالات مرض السكر.

- الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة: ارتداء أحذية صلبة أو أحذية مفتوحة غير صحية.

- الوقوف لفترات طويلة على القدم على أرض صلبة.

علاج تشقق الكعوب والأقدام

يمكن علاج هذه الشقوق من خلال الدهانات والترطيب الشديد وفقًا لرؤية الطبيب، الذي قد يلجأ إلى تقنيات متقدمة منها:

- تغذية الجلد ببلسم جلدي: أو التنظيف الميكانيكي للجلد.

الوقاية من تشقق الكعوب والأقدام

يمكن الوقاية من هذه الشقوق وتكونها من خلال:

- استخدام مرطب جيد وسميك وعالي الترطيب: في الكعبين بشكل مستمر ويومي.

- عدم المشي حافي القدمين ارتداء الجوارب ذات الجودة العالية.

- شرب كميات كبيرة من المياه: تجنب الأحذية الصلبة.

- علاج التشققات أولًا بأول: لمنع تفاقم المشكلة.