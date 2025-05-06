شكرا لقرائتكم خبر عن تشققات القدمين.. مضاعفات غير متوقعة وطرق وقاية سهلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالثلاثاء، 06 مايو 2025 12:00 ص
تشققات الكعبين مشكلة تعاني منها الكثير من السيدات، وفقًا لتقرير نشر في موقع the feet pepol فإن هذه المشكلة تسبب مجموعة من الأعراض:
- آلام شديدة وعدم القدرة على الشعور بالراحة في القدمين: قد تؤدي هذه الشقوق إلى الآلام والنزيف.
- قد تصاب هذه الشقوق بعدوى شديدة: تسمى التهاب النسيج الخلوي.
- قد تؤدي إلى تقرحات القدم السكرية: لدى المريض بالسكر.
الكثير من الأسباب تقف وراء هذه المشكلة، فهي تسمى بالمعنى الدارج مسامير القدم ما يخلف جلد جاف وصلب حول الكعبين:
- المشي حافي القدمين وعدم تدفئة القدمين: تدفئة جيدة.
- البدانة والسمنة: بعض حالات مرض السكر.
- الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة: ارتداء أحذية صلبة أو أحذية مفتوحة غير صحية.
- الوقوف لفترات طويلة على القدم على أرض صلبة.
يمكن علاج هذه الشقوق من خلال الدهانات والترطيب الشديد وفقًا لرؤية الطبيب، الذي قد يلجأ إلى تقنيات متقدمة منها:
- تغذية الجلد ببلسم جلدي: أو التنظيف الميكانيكي للجلد.
يمكن الوقاية من هذه الشقوق وتكونها من خلال:
- استخدام مرطب جيد وسميك وعالي الترطيب: في الكعبين بشكل مستمر ويومي.
- عدم المشي حافي القدمين ارتداء الجوارب ذات الجودة العالية.
- شرب كميات كبيرة من المياه: تجنب الأحذية الصلبة.
- علاج التشققات أولًا بأول: لمنع تفاقم المشكلة.
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