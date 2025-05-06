شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعل أعراض الربو أكثر حدة ليلا.. نصائح لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

الربو هو أحد أمراض الصدر المزمنة التى تزداد حدتها ليلا، وقد يُصعّب عليه النوم جيدًا، وتؤثر عواملٌ عديدةٌ على أعراض الربو ليلًا، ويُعتقد أن هذه الأعراض الليلية مرتبطةٌ بتغيراتٍ يوميةٍ في التهاب مجرى الهواء ووظائفه الفسيولوجية، والتي تتأثر أيضًا بالهرمونات.

وتعمل الرئتان بأفضل حالاتها خلال النهار، حيث تبلغ ذروتها حوالي الساعة الرابعة عصرًا، ومع ذلك، تنخفض كفاءة الرئة بحلول الساعة الرابعة صباحًا، خاصةً لدى مرضى الربو.

بينما يعاني الأشخاص الأصحاء عادةً من تباين أقل من 10%، قد يلاحظ مرضى الربو تقلبات تصل إلى 50% بين الليل والنهار، تؤثر الساعة البيولوجية، أو الإيقاع اليومي، على هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول والميلاتونين.

ووفقا لموقع news 18 يمكن أن تُفاقم هذه التغيرات الهرمونية أعراض الربو الليلي، حيث ينخفض مستوى الأدرينالين، الذي يُساعد على الاسترخاء والحفاظ على فتح المجاري الهوائية، بشكل طبيعي ليلًا، كما تنخفض مستويات الكورتيزول، مما قد يزيد من تضيق المجاري الهوائية وأعراض الربو، في الوقت نفسه، يرتفع مستوى الميلاتونين ليلًا ويرتبط بانخفاض وظائف الرئة.

تؤثر الساعة البيولوجية أيضًا على التهاب مجرى الهواء، مما يُسهم في ظهور أعراض الربو ليلًا، تُنظّم الساعة البيولوجية للجسم إنتاج الهرمونات، مما يؤثر على وظائف الرئة، وخاصةً أثناء النوم، على سبيل المثال، يكون هرمون الأدرينالين، المسؤول عن استرخاء عضلات مجرى الهواء، في أدنى مستوياته حوالي الساعة الرابعة صباحًا، مما يُؤدي في النهاية إلى ظهور أعراض الربو.

بالإضافة إلى ذلك، يُقلّل الجسم بشكل طبيعي من إنتاج الستيرويدات ليلًا، مما يسمح بارتفاع الالتهاب، ولأن الالتهاب يلعب دورًا رئيسيًا في الربو، فإن هذا الارتباط مهم أيضًا.

تشمل العوامل الأخرى المُحفّزة للربو الليلي المخاط الناتج عن التنقيط الأنفي الخلفي، ومُسببات الحساسية، والهواء البارد، كما يُمكن أن يُثير الاستلقاء في وضعية مُتكئة نوبة.

تشمل العوامل الأخرى المُساهمة تصريف الجيوب الأنفية، وزيادة حجم الدم في الرئة، وزيادة مقاومة مجرى الهواء، كما يُمكن أن يلعب ارتجاع المريء (حرقة المعدة) دورًا، حيث يدفع الاستلقاء حمض المعدة إلى المريء، تعمل بعض أدوية الربو الصمام بين المريء والمعدة، مما يسمح للحمض بالصعود إلى الحلق وحتى دخول مجرى الهواء، مما قد يُؤدي إلى حدوث رد فعل ربو حاد ليلًا.

عوامل تزيد من حدة نوبات الربو الليلي:

1. مسببات الحساسية في غرفة النوم، وخاصة عث الغبار.

2. ردود الفعل التحسسية المتأخرة (3-8 ساعات بعد التعرض).

3. تفاقم التنقيط الأنفي الخلفي (بسبب الحساسية أو مشاكل الجيوب الأنفية) والارتجاع بسبب تأثير الجاذبية عند الاستلقاء.





نصائح للسيطرة على نوبات الربو الليلي

للسيطرة على نوبات الربو الليلي، يجب عليك أولاً السيطرة على الربو خلال النهار.

ينصح الأطباء بتناول الأدوية الموصوفة، واستخدام أجهزة تنقية الهواء، وغسل أغطية السرير بالماء الساخن مرة واحدة أسبوعياً، والابتعاد عن مسببات الحساسية.

وإذا استمرت الأعراض، فمن الضروري تقييم وعلاج الحالات الأساسية، بما في ذلك انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم أو التشوهات القلبية التي قد تسبب أعراض الربو أو تزيدها سوءًا في الليل.