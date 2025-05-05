أخطاء تقع بها الحوامل عند استخدام الحديد في الأشهر الأخيرة

ترتبط صحة الحامل خلال أشهر حملها وسلامة جنينها، وأيضاً ولادتها من دون مضاعفات، ارتباطاً وثيقاً بحصول جسمها على العناصر الغذائية المختلفة وبنسب محددة؛ حيث إن نقص بعض العناصر من فيتامينات ومعادن يؤدي إلى أعراض مرضية قد تهدد حياة الأم والجنين، ومن بين هذه العناصر عنصر الحديد.



تحتاج الحامل مع اقتراب الولادة إلى نسبة مرتفعة من الحديد لعدة أسباب منها تعويض نزف الولادة، ولكن يجب عدم الإسراف في استهلاكه على شكل مكمل غذائي، ولذلك فقد التقت "، في حديث خاص بها؛ استشارية النساء والولادة الدكتورة سناء مختار، حيث أشارت إلى أخطاء تقع بها الحوامل عند استخدام الحديد لعلاج فقر الدم خصوصاً في الأشهر الأخيرة؛ حيث يخلطن بين الأقراص والحقن العضلي في الآتي.

كيف يحدث فقر الدم عند الحامل؟

اعلمي أن هيموغلوبين الدم يُعرف بأنه البروتين الذي يحمل الحديد في الدم ويوجد في كريات الدم الحمراء، كما أنه يمثل ما نسبته 94% من مكونات الكريات الدم الحمراء الجافة، ويوجد في الخلايا السنخية في الرئتين، وكذلك في خلايا مسراق الكبيبة في الكُلْيَتين، ويوجد كذلك في الخلايا البلعمية.

اعلمي أن هناك عدة وظائف لهيموغلوبين الدم، ومنها الحفاظ على شكل خلايا الدم الحمراء التي تكون قرصية الشكل؛ ما يساعدها على الحركة بسهولة عبر الأوعية الدموية، كما أنه يعمل على نقل غاز الأكسجين من الرئتين إلى باقي أنسجة الجسم، ثم إعادة غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يُصنف على أنه نفايات ناتجة عن عملية التنفس من أنسجة الجسم إلى الرئتين، كما يعمل على الحفاظ على درجة الحموضة في الدم عند معدل طبيعي وهو 7.4 عند الإنسان السليم.

لاحظي أنك قد تواجهين عدة أسباب تؤدي إلى نقص الهيموغلوبين مثل غثيان الحمل الذي يصيب الحامل في الأشهر الأولى من حملها، وحيث تفقد الكثير من العناصر الغذائية من فيتامنيات ومعادن بسبب القيء المستمر، كما أن تناول الحامل للأصناف التي لا تحتوي على الحديد يسبب تلبك شهيتها، وبالتالي يحدث نقص مخزون الحديد في جسمها، ويتناقص بناءً على هذه السلوكيات معدل الهيموغلوبين.

لاحظي أن هناك حالة تصيب الأم الحامل وتؤدي لما يُعرف بحالة فقر الدم الوهمي، حيث يرتفع في أثناء الحمل حجم الدم عند الأم بنسبة تصل إلى 50%؛ ما يرفع من حجم سائل البلازما، ولكن في الحقيقة أن الحامل لا تكون مصابة بفقر الدم، كما يمكن أن تعاني من نقص الهيموغلوبين بسبب نقص حمض الفوليك، وهو مكمل شائع يجب أن تتناوله النساء الحوامل في فترة التحضير للحمل، ويمكن الحصول عليه أيضاً في الأصناف الغذائية المدعمة، مثل الحبوب الكاملة والخضروات الورقية بأنواعها، وكذلك في ثمار الموز والبطيخ ومعظم البقوليات، كما قد تُصاب الأم الحامل بنقص الهيموغلوبين، وبالتالي التعرض لخطر الإصابة بفقر الدم؛ بسبب إصابتها بمرض قرحة المعدة قبل حدوث الحمل، وتُصاب بنقص الهيموغلوبين أيضاً بسبب إصابتها بأمراض الكُلَى أو الكبد أو تعرضها للالتهابات أو العدوى، أو بسبب إصابتها بمرض وراثي يُعرف بـ"فقر الدم المنجلي أو الأنيميا المنجلية".

أخطاء استهلاك الحديد في أشهر الحمل الأخيرة

الجنين في الأشهر الأخيرة

لاحظي أنه يجب عليك في الشهر الثامن مثلاً أن تحققي مستويات عالية من نسبة الحديد في دمك استعداداً للولادة ومن أجل صحة الجنين؛ حيث يصبح إنساناً متكاملاً ولديه دورته الدموية التي تحتاج إلى المزيد من الدم المحمل بالأكسجين؛ وذلك من أجل أن تقوم أجهزته الحيوية بوظائفها على أكمل وجه.

اعلمي أنه يجب أن يكون المعدل الطبيعي لنسبة الهيموغلوبين في دم الحامل يتراوح ما بين 11 و12 غراماً / ديسيليتر، وغير ذلك؛ أي أقل من ذلك، يمكن أن نقول إن الحامل تعاني من نقص الحديد، ويجب أن تحصل عليه سواء على شكل مكمل غذائي أو مضاعفة كمية الأصناف الغذائية المحتوية على الحديد.

ابتعدي تماماً عن فكرة أنك يجب أن تحصلي على الحديد بجرعات مرتفعة في أشهر الحمل الأخيرة؛ حيث إن بعض النساء الحوامل يقمن بالجمع بين الحديد على شكل أقراص وحقن عضلية -مثلاً- حيث إن ذلك لا يؤدي إلى نتائج جيدة دائماً، بل إن تناول الحديد بأكثر من شكل يثبط من وظيفته ولا يزيدها على الإطلاق، وحيث إن مقدار حقنتين ونصف الحقنة من حقن الحديد المتوافرة في الأسواق تستطيع أن ترفع نسبة الحديد في الدم بمقدار 1 غرام، وبالتالي لا توجد حاجة لكي تجمعي ما بين الحقن والكبسولات؛ لأن ذلك أيضاً سوف يؤدي لنتائج سيئة منها الإصابة بالإمساك، وقد تُصاب الحامل بما يُعرف بتسمم الحديد.

نصائح مهمة لكي تستفيد الحامل من مكملات الحديد

تغذية غير صحية للحامل

امتنعي تماماً عن تناول أقراص الحديد مع أدوية مضادات الحموضة التي تستهلكينها بكثرة في أشهر الحمل الأخيرة؛ حيث إن مثل هذه الأدوية التي تُستخدم لتقليل حركة المعدة تتسبب بشكل عام في تقليل فاعلية المكملات الغذائية التي يصفها الأطباء للحوامل استعداداً للولادة.

باعدي بين استهلاك مكملات الحديد ومُكملات الكالسيوم؛ أي يجب ألا تحصلي عليهما في الوقت نفسه، لأن استهلاكهما معاً سوف يعمل على التقليل من امتصاص الحديد، واحرصي على استهلاك جرعة مناسبة من فيتامين C على شكل أقراص أو فوار، أو الحصول على عصير برتقال مثلاً، مع تناولك لأقراص الحديد؛ لأن هذا الفيتامين المهم يعمل وبشكل فعَّال على تعزيز امتصاص عنصر الحديد.

استمري في تناول عنصر الحديد بوصفه مكملاً غذائياً في الشهرين الأخيرين من حملك؛ لأن بعض النساء الحوامل يتوقفن عن تناول أقراص الحديد بوصفها مكملاً غذائياً في شهري الحمل الأخيرين لأنه يكون لديهن اعتقاد خاطئ أنه يتسبب في كِبَر حجم ووزن الجنين، وخصوصاً كِبَر رأسه؛ ما يتسبب في عسر الولادة، ولكن التوصيات الطبية الحديثة تحرص على حثِّ الحوامل على استهلاك الحديد بوصفه مكملاً غذائياً لمدة لا تقل عن ستة أشهر خلال أشهر الحمل التسعة سواء كانت متقاربة أو متباعدة، وكذلك استهلاكه الضروري لمدة ثلاثة أشهر متتالية بعد عملية الولادة مباشرة؛ لتعويض فقدان الأم الكثير من الدم بسبب نزف الولادة والنفاس.

امتنعي عن تناول الحديد بوصفه مكملاً غذائياً بعد الوجبات التي تحصلين عليها متفرقة خلال النهار، ويُفضَّل أن تكون ست وجبات صغيرة تحتوي على الألياف؛ لأنها تقلل من امتصاص الحديد، ويجب إطالة المسافة الزمنية بينهما؛ فهناك أمهات حوامل يتناولن الحديد بعد تناول الخبز المعد من الحبوب الكاملة أومن النخالة؛ ما يؤدي لتقليل فاعليته بصورة واضحة.

احرصي على تناولي مكمل الحديد منفرداً من دون أطعمة معينة مثل أن تتناوليه قبل أو بعد تناول الفاصولياء وفول الصويا والمكسرات؛ لأن هذه الأصناف تؤدي إلى سوء امتصاص الحديد بصورة كبيرة؛ لأنها تحتوي على تشكيلة من الفيتامينات.

تناولي الحديد مع كوب كبير من الماء على شكل مكمل غذائي؛ أي أقراص، ولا تتناوليه مع مشروبات مثل القهوة أو الشاي أو النسكافيه أو الكابتشينو مثلاً؛ فجميع هذه المشروبات تعمل على بطء امتصاص عنصر الحديد وتقليل فاعليته، ولا تتناولي مكملات الحديد أيضاً مع الحليب السائل الطبيعي أو المبستر؛ لأن الحليب يحتوي على عنصر الكالسيوم الذي يعمل على منع امتصاص عنصر الحديد.

قد يهمك أيضــــــــــــــا