شكرا لقرائتكم خبر عن ضع حدودًا لاستخدامها.. الألعاب الإلكترونية تجعل طفلك عنيفًا ومفرط الحركة والان مع تفاصيل الخبر

ترك طفلك أمام الهاتف وحيدًا مع الألعاب الإلكترونية لن يوفر لك الهدوء الذي تتوقعه، بل إنه قد يسبب لك مشكلات في المستقبل نتيجة اضطرابات طفلك النفسية والعصبية المتوقعة، هذا ما أكده تقرير مطول نشر في موقع ime-usp.

تأثير التكنولوجيا الحديثة على الأطفال

التكنولوجيا الحديثة حولت واقع الأطفال إلى رسوم على شاشات إلكترونية، ما يجعلهم أكثر عرضة لإدمان الألعاب العنيفة والدموية، هذه الألعاب المستهلكة تستهلك الكثير من نفسية وأعصاب الأطفال وتؤثر عليهم على المدى الطويل بمجموعة من الأضرار البالغة، خاصة إذا كان هناك إفراط أو إدمان لتلك الألعاب.

مخاطر إدمان الألعاب الإلكترونية

- السلوك القهري والإدماني يجعل لهم حالة من العزلة والرغبة في الجلوس وحيدًا للاكتفاء بلعبته الإلكترونية وعدم الانخراط المجتمعي.

- الإصابة بتبلد المشاعر.

- الإصابة بمشاكل صحية.

- عزلة وتطور سلوك معادي للمجتمع.

آثار الألعاب الإلكترونية على الأطفال

- تعزيز الكثير من السلوكيات الإدمانية والوسواسية.

- عدم التعاطف وعدم القدرة على استخدام مشاعره.

- فرط الحركة والنشاط الواضح.

- اضطرابات حادة في التعلم.

- فقدان التفكير السليم.

- تغيرات في الشخصية.

- النضج المبكر للأطفال.

- العنف والرغبة في تقليد هذه الألعاب، ما ينتج سلوكيات عنيفة تصل حد الإيذاء للغير.

- اضطرابات نفسية وحركية.

- أعراض جسدية مثل التهاب الأوتار لدى بعض الأطفال.

- تضاؤل الفكر الواعي للطفل وعدم القدرة على استخدام حواسه وتفكيره المنطقي.

نصائح لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية

وفقًا لتقرير آخر نشر في موقع هيلث كير الطبي، بضرورة وضع الأبوين لضوابط معينة عند لعب الطفل ألعابًا إلكترونية:

- ضع حدودًا وحدد التوقيت الذي سوف يجلس الطفل أمام لعبته ومتى ينتهي.

- اختر معه الألعاب التي يمكن أن يلعب بها وفقًا للمحتوى المناسب لسنه.

- العب معه وحاول أن تكون صديقًا داخل اللعبة.

- ساعد على تعزيز سلوكياته الإيجابية وتواصله الاجتماعي مع الآخرين.

- قلل من شعوره الإدماني من خلال انخراطه في المجتمع.

- اجعله يختار معك الألعاب التي يفضلها والألعاب المرفوضة.

- أظهر له أسباب رفضك لها.