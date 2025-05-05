شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الزبادى على الإفطار يقلل خطر مرض السكر ويمنع امتصاص الدهون والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أجرتها وحدة علم الأوبئة التابعة لمجلس البحوث الطبية بجامعة كامبريدج البريطانية عن أن الأشخاص الذين يتناولون الزبادى لديهم خطر أقل بنسبة 28% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بحسب موقع surrey.

وكشف الخبراء عن أن الزبادي العادي يتميز بفوائد صحية عديدة فهو غني بالبكتيريا النافعة، يدعم صحة الأمعاء، بينما يُسهم محتواه من البروتين والكالسيوم في صحة العظام والعضلات.

علاوة على ذلك، يشير أحد الخبراء إلى أنه قد يعيق امتصاص الجسم للدهون من الطعام، مما يُسهّل فقدان الوزن. أظهر تحليل بيانات 5000 مشارك، نُشر في مجلة التغذية والسرطان، أن تناول 40 جرامًا من الزبادي يوميًا يُقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 5.4%.

وعلّق إيان ماربر، أخصائي التغذية، قائلاً: "للزبادي العادي فوائد صحية كثيرة، وغالبًا ما يكون أرخص من البدائل الشائعة".

توصل باحثون في جامعة واشنطن إلى اكتشاف مهم بعد تتبع أكثر من 80 ألف شخص لمدة ربع قرن.

تشير دراستهم إلى أن تناول حصتين على الأقل من الزبادي أسبوعيًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأورام الغدية، المعروفة باسم الأورام ما قبل السرطانية، بنسبة 20%. يمكن أن تتطور هذه الأورام في الأعضاء الغدية مثل البروستاتا.

ونشرت الدراسة في مجلة "جوت"، حيث سلطت الضوء على أن المشاركين الذين خضعوا لتنظير الأمعاء السفلية، كان لديهم نمو أقل بنسبة 19% وانخفاض بنسبة 26% في الأنواع الأكثر خطورة.

وبالتوازي مع ذلك، وجدت وحدة علم الأوبئة التابعة لمجلس البحوث الطبية في جامعة كامبريدج أن تناول الزبادي بانتظام كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 28% مقارنة بأولئك الذين لم يدرجوه أبدًا في نظامهم الغذائي.

علاوة على ذلك، تتعلق بعض أبرز النتائج بخصائص الزبادي المضادة للالتهابات. عادةً، تزداد مؤشرات الالتهاب في الجسم بعد تناول الطعام، وخاصةً بعد تناول أطعمة غنية بالدهون والسكريات. ويرتبط استمرار ارتفاع مستويات الالتهاب بمشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والتهاب المفاصل والربو.

لا يُعد الزبادي مصدرًا قيّمًا لليود وفيتامينات د، وب2، وب12، والزنك فحسب، بل يُوفر أيضًا البروتين.

ووفقًا للسيد ماربر، فهو يحتوي على "أوسع أشكال الكالسيوم انتشارًا وأسهلها امتصاصًا"، تمامًا مثل الحليب.

نوع الزبادي يؤثر على الفوائد الصحية

ترتبط الخيارات غير المحلاة مثل الزبادي الطبيعي والزبادي اليوناني واللبن الرايب بالصحة الجيدة بسبب وجود البروبيوتيك بدون إضافات.

يُصنع الزبادي الخالي من منتجات الألبان من بدائل الحليب النباتية، مثل مشروبات الصويا واللوز وجوز الهند والشوفان والكاجو. تخضع جميع أنواع الزبادي النباتية تقريبًا للتخمير، حيث تُستخدم نفس مزارع البادئات البكتيرية لتخميرها قبل إضافة مكونات أخرى لمنحها قوامًا يشبه قوام الزبادي الألباني.

لكن بعض أنواع الزبادي الخالية من منتجات الألبان تخضع للمعالجة الحرارية، وهو ما قد يؤدي إلى قتل البكتيريا الحية، لذا من المهم التحقق من الملصق للتأكد من احتوائه على ثقافات حية.

أما بالنسبة للزبادي المحلى، فقد كانت هناك منذ فترة طويلة مخاوف بين خبراء الصحة بشأن محتوى السكر في الزبادي.

