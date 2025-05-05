شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نظافة اليدين طريقة بسيطة واقتصادية للوقاية من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان إن نظافة اليدين طريقة بسيطة واقتصادية للوقاية من العدوى وضمان رعاية طبية آمنة، مع أن القفازات ضرورية للحماية من الدم وسوائل الجسم، إلا أنها لا تُغني عن غسل اليدين جيدًا.

وأضافت أنه في اليوم العالمي لنظافة اليدين، تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات والمرافق الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية إلى التأكيد على أهمية نظافة اليدين. هذه الممارسة تحمي المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية. قد تتلوث القفازات، وكثيرًا ما يُساء استخدامها، مما يُلحق ضررًا بالبيئة.