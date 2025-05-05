شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. تجاوز هذه الكمية من القهوة يوميًا يعرضك لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القهوة هي المشروب الأكثر تفضيلًا للعديد من الأشخاص، في معظم دول العالم، يستهلك أكثر من 50% من الناس القهوة أو الشاي، وقد أظهرت دراسات عديدة فوائد تناول كوبين من القهوة يوميًا، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب في عام 2022، كان هناك انخفاض في الإصابة بالنوبات القلبية والسكر ومرض الزهايمر لدى الأشخاص الذين تناولوا كوبين من القهوة يوميًا، ولكن قد تتحول هذه الفوائد إلى أضرار عند الإفراط فيها، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ووفقًا لدراسة نُشرت في إحدى المجلات المرموقة لمنظمة السكتة الدماغية العالمية، فإن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميًا يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية .

وأُجريت دراسة "Interstroke"، وهي إحدى أكبر الدراسات حول السكتة الدماغية في العالم، بين عامي 2007 و2015، وفي هذه الدراسة، تم تحليل العلاجات والنتائج بناءً على أنواع مختلفة من السكتة الدماغية لدى 26,950 مريضًا في 32 دولة موزعة على خمس قارات، واستنادًا إلى نتائج هذه الدراسة، خلص الباحثون في دراسة "Interstroke" إلى أن تناول كميات كبيرة من الكافيين، بأكثر من أربعة أكواب يوميًا، يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية.

وكانت مشكلة تجلط الدم في الأوعية الدموية الدماغية أعلى بنسبة 37% لدى المرضى الذين تناولوا أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميًا مقارنةً بمن تناولوها باعتدال، ومع ذلك، كان خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أقل لدى المرضى الذين تناولوا الشاي بانتظام، حيث انخفض لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية بنسبة 19% مقارنةً بالمرضى الذين لم يتناولوا الشاي.

إدمان القهوة ضارًا، وقد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية، بيننما يرتبط تناول الشاي بمختلف أنواعه، كالشاي الأخضر وشاي الليمون وشاي الحليب، بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، أما تناول القهوة باعتدال (كوبان أو أقل يوميًا)، فيرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية ومرض الزهايمر والسكر، لذلك فالوقاية خير من العلاج، سيطر على عاداتك واتبع نمط حياة صحي لتجنب الأمراض المهددة للحياة كالسكتة الدماغية.