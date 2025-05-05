شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية ونفسية للتعرض يوميًا لأشعة الشمس.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

عند قضاء وقت طويل تحت أشعة الشمس، تحفز الأشعة فوق البنفسجية البشرة على تكوين فيتامين د، والذى يساعد على تخزين الكالسيوم والفوسفور لتعزيز قوة العظام فحسب، بجانب دوره فى تقليل الالتهابات ومكافحة العدوى وتحسين المزاج.

ويعتمد مقدار ضوء الشمس الذي يحتاجه كل شخص على عدة عوامل، وفقًا لموقع "Health"، حيث ينصح معظم الخبراء بالتعرض لأشعة الشمس لمدة تتراوح بين 5 و30 دقيقة مرتين أسبوعيًا على الأقل، فى الوقت الذى قد يسبب فيه التعرض المفرط لأشعة الشمس عددًا من المخاطر، مثل رفع خطر الإصابة بسرطان الجلد، والشيخوخة المبكرة، والتجاعيد، وغيرها من أضرار الجلد، وذلك لأن التعرض المفرط لأشعة الشمس قد يضعف دفاعات البشرة الطبيعية وجهاز المناعة.

كيفية حساب كمية الشمس التي تحتاجها

لا تزال الأبحاث متباينة حول كمية ضوء الشمس التي يحتاجها الناس، خاصة بدون استخدام كريم واقى من الشمس، ومع ذلك أفاد بعض الباحثين أن الناس يحتاجون عادةً إلى التعرض لأشعة الشمس لمدة تتراوح بين 5 و30 دقيقة، بين الساعة 10 صباحًا و4 مساء، مرتين أسبوعيًا على الأقل بدون واقي شمسي لتعزيز تكوين فيتامين د.

في الوقت نفسه قد يكون لتجنب الشمس عواقب وخيمة، فقد وجدت إحدى الدراسات أن قلة التعرض لأشعة الشمس قد تؤدي إلى 340 ألف حالة وفاة سنويًا في الولايات المتحدة، كذلك وجد باحثون في دراسة أخرى حول جميع أسباب الوفيات، أن تجنب الشمس يزيد من خطر الوفاة، تمامًا مثل التدخين، ومع ذلك، لا تنصح الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بتعريض بشرتك لأشعة الشمس دون استخدام واقي الشمس، لعدم وجود مستوى آمن للتعرض لأشعة الشمس.

في الوقت نفسه، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الأشعة فوق البنفسجية للشمس يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك في أقل من 15 دقيقة، وتوصي بالبقاء في الظل، وخاصة في منتصف النهار.

العوامل التي تؤثر على احتياجاتك من ضوء الشمس

هناك عدة عوامل تؤثر على كمية أشعة الشمس التي تحتاجها، مثل مستويات فيتامين د لديك، وتاريخك الطبي وعمرك، ولون بشرتك.

على سبيل المثال، كلما زادت نسبة الميلانين في البشرة، وهى مادة يُنتجها الجسم لإضافة الصبغة إلى البشرة والشعر، زادت صعوبة إنتاج فيتامين د من أشعة الشمس، لذلى يحتاج الأشخاص أصحاب البشرة الداكنة عادةً إلى وقت أطول تحت أشعة الشمس للاستفادة من فيتامين د، وفي الوقت نفسه أكدت دراسة أخرى أن 90% من ذوى البشرة الفاتحة، يحتاجون إلى حوالي 30 دقيقة من شمس منتصف النهار في الصيف، ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على القدر الكافي من فيتامين د.

فوائد الحصول على ضوء الشمس

بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز فيتامين د، يحمل التعرض لأشعة الشمس عددا من الفوائد، وهى:

تحسين الحالة المزاجية

الحصول على قدر كافٍ من ضوء الشمس يحسن مزاجك، وأوضحت دراسة أجريت 400 ألف شخص قضوا ساعتين ونصف في الهواء الطلق، أن كل ساعة يقضونها في الخارج تحت الضوء الطبيعي تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب طويل الأمد، وانخفضت حاجتهم لاستخدام مضادات الاكتئاب بجانب الشعور بتحسن المزاج والسعادة.

تنظيم النوم

الحصول على كمية كافية من ضوء الشمس ينظم هرمونات الجسم، التي تؤثر على الإيقاع اليومي و ساعة الجسم الداخلية، حيث يكون الإيقاع اليومي في أوج حساسيته لأشعة الشمس بعد حوالي ساعة من الاستيقاظ صباحًا وحوالي ساعتين قبل النوم، لذلك يساعد التعرض للضوء في الصباح على النوم في الليل ويساعدك على البقاء متيقظًا طوال اليوم.

يخفض ضغط الدم

التعرض لأشعة الشمس قد يساعد في خفض ضغط الدم، كما أن عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس قد يكون عامل خطر للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وذلك لأنه عند ملامسة ضوء الشمس للبشرة، يطلق مركب يسمى أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية، والذى يساعد على خفض قراءات ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن

على الرغم من محدودية الأبحاث، قد تكون هناك علاقة بين التعرض لأشعة الشمس وفقدان الوزن، لأن الخلايا الدهنية الموجودة تحت الطبقة العليا من الجلد حساسة لأشعة الشمس ، وتتقلص عند التعرض لها.

نصائح للحصول على أشعة الشمس بأمان

إذا كنت تقضي وقتًا أطول تحت أشعة الشمس، فإليك بعض النصائح لحماية بشرتك والحفاظ على سلامتك:

ارتداء ملابس واقية ونظارات شمسية لتقليل خطر الإصابة بحروق الشمس

وضع كريم واقي للشمس وتجديده كل ساعتين

شرب كميات كافية من السوائل لترطيب الجسم