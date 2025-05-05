شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات دونت مكس.. لا تتناول هذه الأنواع مع بعضها والان مع تفاصيل الخبر

قد يبدو تناول جميع الفيتامينات والمعادن معًا طريقة سهلة لتعزيز صحتك، أليس كذلك؟ مع أن تناولها دفعة واحدة يُعدّ نهجًا عمليًا، إلا أنه ليس الحل الأمثل بالضرورة، وفقًا للأطباء وخبراء التغذية.

لكن بعض الفيتامينات والمعادن قد تتعارض مع بعضها البعض، ما يقلل من فعاليتها، وقد يُسبب آثارًا جانبية كالغثيان والإسهال والإمساك، للاستفادة الكاملة من مكملاتك الغذائية.

وفقا لأخصائيي التغذية حسب موقع goodhousekeeping لا يدرك الكثيرون أهمية التوقيت عند تناول المكملات الغذائية، بعضها يُمتص بشكل أفضل مع الطعام، بينما يُمتص البعض الآخر بشكل أفضل على معدة فارغة، في الواقع، قد تتداخل تركيبات أخرى مع بعضها البعض أو مع الأدوية".

بمعنى آخر، قد يُؤدي خلط بعض المكملات الغذائية إلى نتائج عكسية تُحسّن صحتك، في الحالات الأكثر تطرفًا، قد يحدث نقص غذائي طويل الأمد وتسمم فيتامينات

هذا لا يعني أن تخشى تناول المكملات الغذائية! فقط ابذل قصارى جهدك لتجنب تركيبات الفيتامينات والمعادن المذكورة أدناه، بهذه الطريقة، يمكنك حماية صحتك والحصول على الفوائد التي تتطلع إليها من المكملات الغذائية.

فيتامينات لا يجب تناولها مع بعضهما لا تخلط: الحديد والكالسيوم

يتداخل الكالسيوم مع امتصاص الحديد في الأمعاء، مما يجعل هذا المزيج غير مناسب، إذا كان لديك نقص في كلا المستويين، فلا يزال بإمكانك تناول الكالسيوم والحديد معًا، بشرط أن تحرص على توزيعهما على فترات زمنية آمنة.

ما يجب فعله: تناول الحديد قبل ساعتين على الأقل من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم (مثل منتجات الألبان، والخضراوات الورقية، والأسماك المعلبة مع العظام) أو المكملات الغذائية أو بعدها، يُمتص الكالسيوم بشكل أفضل عند تناوله بجرعات صغيرة (500 ملليغرام أو أقل) موزعة على مدار اليوم، بينما يمكن تناول سترات الكالسيوم مع الطعام أو بدونه، يُفضل تناول كربونات الكالسيوم مع الطعام، لأنها تعتمد على حمض المعدة لامتصاصها بشكل مثالي.

لا تخلط: الحديد والزنك

على غرار الحديد والكالسيوم، لا يتوافق الحديد والزنك جيدًا، تُظهر الأبحاث أنهما يتنافسان على مسارات الامتصاص نفسها في أمعائنا، إذا كنت تتناول جرعة عالية من مكملات الحديد والزنك في الوقت نفسه، وخاصةً على معدة فارغة، فمن المرجح ألا يمتص جسمك الزنك جيدًا".

ما يجب فعله: للحصول على امتصاص مثالي، يُفضّل عادةً تناول الحديد مع الطعام (ولكن ليس مع الكالسيوم) وفصله عن الزنك"، لأن بعض الأطعمة قد تؤثر على امتصاص الزنك، ينصح معظم الأطباء بتناوله على معدة فارغة، مع ذلك، إذا كان الزنك يُسبب اضطرابًا في المعدة، فلا بأس بتناوله مع وجبة خفيفة. فقط تجنّب تناوله مع الأطعمة الغنية بالكالسيوم أو الحديد أو الألياف، كما يقول مارغوليس.

لا تخلط: النحاس والزنك

إذا كنت تتناول مكملات الزنك، فمن المهم أن تعلم أن الجرعات العالية منه قد تقلل من امتصاص النحاس، قد يؤدي ذلك إلى نقص النحاس مع مرور الوقت، قد يُوازن تناول الأطعمة الغنية بالنحاس (مثل المحار والبذور والمكسرات واللحوم العضوية) هذا التأثير، ولكن يُنصح بمراقبة مستوياته بانتظام.

ما يجب فعله: إذا كنتَ بحاجة إلى تناول كلٍّ من النحاس والزنك، فافصل بينهما ساعتين على الأقل، كلاهما آمنٌ لتناوله على معدة فارغة، يمكنكَ تناول الزنك صباحًا قبل الإفطار والنحاس قبل الغداء أو العشاء، بشرط ألا تكون قد تناولتَ وجبةً أو وجبةً خفيفةً خلال بضع ساعاتٍ على الأقل

لا تخلط: الكالسيوم والمغنيسيوم

يتنافس الكالسيوم والمغنيسيوم على الامتصاص في الجهاز الهضمي، مما يعني أن تناولهما معًا بجرعات عالية يمكن أن يسبب عدم راحة في المعدة أو مشاكل مثل الانتفاخ أو الإسهال.

ما يجب فعله: تناول الكالسيوم والمغنيسيوم بشكل منفصل، مع فاصل زمني لا يقل عن ساعتين بينهما، يُفضّل تناول الكالسيوم مع وجبة الإفطار (لأن كربونات الكالسيوم يجب تناولها مع الطعام)، بينما فوائد المغنيسيوم المُعزّزة للاسترخاء تجعله مثاليًا لروتينك الليلي.

لا تخلط: فيتامين ب12 وفيتامين سي

وبما أن فيتامين C يخلق بيئة حمضية، فقد أظهرت الأبحاث أن الجرعات الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى تحلل فيتامين B12 قبل أن تتاح له الفرصة للقيام بسحره.

ما يجب فعله: ينصح الأطباء بتناولها بالترتيب الأبجدي: تناول فيتامين ب12 أولًا، ثم توقف عن تناول فيتامين ج لمدة ساعتين على الأقل. يمكنك تناول فيتامين ب12 مع وجبة فطور خفيفة، كما يُنصح بتناوله على معدة فارغة.

أزواج الفيتامينات المثالية التى تعزز من قيمتها

هناك أيضًا العديد من الفيتامينات والمعادن التكميلية التي تُعزز بعضها البعض. وبينما يُجمع الخبراء على ضرورة إعطاء الأولوية لتلبية احتياجاتك الغذائية من خلال نظامك الغذائي، إليك بعض الفيتامينات والمعادن التكميلية الفعالة التي يمكنك تناولها أيضًا كمكملات غذائية:

فيتامين ج والحديد: يُعزز فيتامين ج امتصاص الحديد، وخاصةً الموجود في المصادر النباتية كالفاصوليا والعدس، يُمثل هذا المزيج حلاً مثاليًا للوقاية من نقص الحديد والحفاظ على مستويات الطاقة".

فيتامين د وفيتامين ك12: تعمل هذه الفيتامينات بشكل تآزري لتحسين توصيل الكالسيوم ودعم صحة العظام.

فيتامين أ والحديد: أظهرت الأبحاث أن هذا الاقتران أقوى عندما يجتمعان معًا، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.