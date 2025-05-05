لتفادي العدوى... الوقت المناسب لثقب أذني طفلتك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 07:23 صباحاً - بالنسبة لمعظم الآباء، يعد ثقب أذن الطفلة أمراً مهماً، وتقليداً يتم تناقله عبر الأجيال وفي المقابل، تحتاج الأمهات إلى معرفة الوقت المناسب لثقب آذان أطفالهن، فقد يستغرق الأمر أربعة أشهر على الأقل بعد الولادة حتى تتمكن الطفلة من ارتداء الأقراط بأمان.

وفي الوقت نفسه، تعترف الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن ثقب الأذن آمن للأطفال في أي عمر إذا تم إجراء الثقب باستخدام معدات وتقنيات معقمة، إليك وفقاً لموقع "هيلث" أسباب عدم ثقب الأطفال حديثي الولادة مباشرة وكيفية العناية بأذن الطفلة بعد الثقب.

أسباب عدم ثقب الأذن بعد الولادة مباشرة

يوصي بعض الأطباء بثقب أذن الطفلة عند بلوغ ثلاثة أشهر-الصورة من موقع AdobeStock

استشارة الطبيب لا يوجد وقت محدد موصى به لثقب آذان البنات، ويعتمد هذا على ما تريده الأم، ويمكنك استشارة طبيب الأطفال أولاً حول ما إذا كان من الضروري ثقب أذن الطفلة أم لا، ويوصي بعض الأطباء أيضاً بممارسة هذا النشاط عندما يبلغ الطفل ثلاثة أشهر من العمر.

لا يوجد وقت محدد موصى به لثقب آذان البنات، ويعتمد هذا على ما تريده الأم، ويمكنك استشارة طبيب الأطفال أولاً حول ما إذا كان من الضروري ثقب أذن الطفلة أم لا، ويوصي بعض الأطباء أيضاً بممارسة هذا النشاط عندما يبلغ الطفل ثلاثة أشهر من العمر. تلقي اللقاح، ثقب آذان البنات لا يختلف كثيراً عن ثقب أذن البالغ، لذلك فإن المخاطر التي سوف تحدث هي نفسها لذا من الأفضل الانتظار حتى يحصل طفلك على لقاح الكزاز، ويمكن لهذا اللقاح حماية الأطفال من الجراثيم المرتبطة بثقب الأذن.

ثقب آذان البنات لا يختلف كثيراً عن ثقب أذن البالغ، لذلك فإن المخاطر التي سوف تحدث هي نفسها لذا من الأفضل الانتظار حتى يحصل طفلك على لقاح الكزاز، ويمكن لهذا اللقاح حماية الأطفال من الجراثيم المرتبطة بثقب الأذن. عدوى الكزاز أو التيتانوس في حد ذاتها ليست شائعة، كما أن خطر الإصابة بالكزاز من ثقب شحمة الأذن يعد ضئيلاً، وفي المقابل فإن الوقاية خير من العلاج.

أسباب حدوث عدوى ثقب الأذن

استخدام أدوات غير معقمة

عدم الحفاظ على نظافة موقع الثقب

لمس الأذنين بأيدٍ متسخة

ارتداء الأقراط الضيقة

تغيير أو إزالة الأقراط قبل الشفاء

تمزق أو كسر غضروف الأذن

إدخال الأقراط بزاوية خاطئة

يمكن للأطفال الصغار أن يلمسوا آذانهم بأيديهم المتسخة، مما قد يسبب لهم العدوى، سيكون الأطفال الأكبر سناً أكثر انضباطاً في تجنب اللعب بالآذان المثقوبة لأنهم أكثر وعياً بما يحدث.

يمكن أن تحدث العدوى في موقع الثقب مباشرة بعد الثقب أو لفترة أطول بعد الشفاء، فيما يلي بعض العوامل التي تسبب العدوى في الآذان المثقوبة:

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قبل ثقب الأذن انتبهي لتلك الأمور

اطلبي من الطبيب بعض النصائح حول العناية بموقع الثقب-الصورة من موقع AdobeStock

هناك العديد من الأشياء التي يجب عليك مراعاتها قبل ثقب الأذن:

إذا قمت بوخزهن عندما يكنّ حديثات الولادة أو عندما يكنّ أقل من ثلاثة أشهر، فقد يصبن بعدوى الحمى التي تتطلب دخول المستشفى، لتجنب ذلك، من الأفضل الانتظار لفترة أطول قليلاً.

عليك اختيار الأقراط المناسبة لطفلتك حتى لا تسبب الحساسية، على سبيل المثال من المواد المضادة للحساسية مثل الفضة الخالصة أو الذهب.

تأكدي من أن مكان الثقب، سواء كان عيادة أو مستشفى، يحتوي على معدات معقمة وتأكدي من أن الشخص الذي يقوم بالثقب مؤهل أيضاً.

إذا تم ثقب أذن طفلتك ووضع القرط، فتأكدي من عدم إزالة الأقراط أو استبدالها لمدة ستة أسابيع، وهذا يسمح للجرح بالشفاء بشكل أسرع.

بعد ستة أسابيع، لا تنسي تنظيف الجرح بانتظام، بهذه الطريقة ستكون الأذن محمية من العدوى.

اطلبي من الطبيب بعض النصائح حول العناية بموقع الثقب، وبذلك تستطيع الأمهات معالجة جروح أطفالهن بشكل أفضل.

انتبهي دائماً إلى منطقة الثقب، هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود عدوى كوجود قيح، الألم، الاحمرار والتورم لمدة تزيد على 24 ساعة بعد الثقب.

العناية بعد ثقب أذن الطفلة

فيما يلي بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها عند العناية بأذني الطفلة الصغيرة بعد ثقبهما:

يعاني بعض الأطفال من حساسية تجاه الذهب والنيكل، وهما من المواد الشائعة المستخدمة في صناعة الأقراط؛ لذا راقبي علامات رد الفعل التحسسي (الحكة والتورم واحمرار الجلد حول الجرح)، وقومي بإزالة الأقراط على الفور إذا رأيت هذه العلامات.

ينبغي للأمهات العناية بمكان الثقب وتنظيفه أو تطهيره للمساعدة في التئام الجرح بسرعة.

لا تقومي بثقب غضروف الأذن لأن هذا يمكن أن يسبب عدوى أكثر خطورة.

تجنبي ارتداء الأقراط المتدلية؛ لأنها قد تلتصق بسهولة بالملابس والفراش، بالإضافة إلى ذلك، قد تسحبه طفلتك الصغيرة وينتهي بها الأمر إلى ابتلاعه.

ثقب الأذن يمكن أن يكون مؤلماً، وقد يوصى ببعض مسكنات الألم لمنع طفلتك من الشعور بالألم.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.