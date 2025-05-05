لماذا يتوجب عليك تعقيم ألعاب الأطفال؟ وطرق مفيدة اتبعيها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 07:23 صباحاً - يتعلم الأطفال باستكشاف عوالمهم. ولكن كما تعلم أي أم، فإنهم غالباً ما يفعلون ذلك بوضع الألعاب والأشياء الأخرى في أفواههم. إذا لم يتذوقوا اللعبة، فإنهم يلمسونها قبل مص أصابعهم. قد تكون الألعاب المتسخة موطناً للبكتيريا والعفن وحتى الفيروسات - وهي كلها عوامل تُمرض الأطفال.

يمكن للأمهات حماية أطفالهن الرضع والأطفال الصغار من الألعاب الملوثة بالجراثيم. يمكنهم تنظيفها وتعقيمها. مع ذلك، تتطلب الألعاب طرق تعقيم مختلفة. لكن لا يُمكن غمر لعبة إلكترونية في الماء، ولا يُمكن وضع المكعبات الخشبية في الغسالة، إليكِ ما ينصحك به الخبراء والمتخصصون.

لماذا من المهم تعقيم ألعاب الأطفال؟

لماذا من المهم تعقيم ألعاب الأطفال؟



تتراكم أنواع مختلفة من الجراثيم على الألعاب، ثم تنتقل إلى فم طفلك عبر قنوات مختلفة. حيث تُعدّ الألعاب بؤراً للجراثيم لأن الأطفال يلمسونها ويمضغونها ويتشاركونها مع الآخرين باستمرار. حتى أن الألعاب المتسخة قد تؤوي بكتيريا ضارة مثل الإشريكية القولونية، بالإضافة إلى فيروسات المكورات العنقودية والأنفلونزا - وهي جراثيم يمكنها البقاء على الأسطح لساعات أو أيام أو حتى أكثر.

قد يكون الأطفال أكثر عرضةً للإصابة بالعدوى بفضل أجهزتهم المناعية المتطورةـ فهم يمصون ألعاب التسنين، وألعاب الاستحمام، والألعاب التي يحملونها بأيديهم، وهي عرضة لتراكم الجراثيم. ومن خلال تنظيف ألعاب الأطفال بانتظام، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالأمراض الشائعة مثل نزلات البرد، وفيروسات المعدة عند الطفل، والالتهابات الأخرى.

أنواع ألعاب الأطفال المختلفة وكيفية تنظيفها

أنواع ألعاب الأطفال المختلفة وكيفية تنظيفها



ليس هناك طريقة واحدة تناسب جميع أنواع ألعاب الأطفال. حيث تتطلب أنواع الألعاب المختلفة طرق تنظيف مختلفة. خطوتك الأولى هي تحديد الطريقة المناسبة. وتشمل إجراءات تنظيف أنواع ألعاب الأطفال الشائعة ما يلي:

الألعاب المحشوة والقطيفة:

قد تجذب الألعاب المحشوة الغبار والأوساخ والبكتيريا، كما أنها قد تكون بيئة خصبة لعث الغبار. من المهم غسل الألعاب المحشوة كل أسبوعين أو في أي وقت بعد مرض الطفل.

الألعاب البلاستيكية والصلبة:

يُمكن تنظيف الألعاب البلاستيكية والصلبة، مثل المجسمات، أو تعقيمها بسهولة باستخدام الصابون والماء، أو مناديل مطهرة، أو حتى غسالة الأطباق. إذا كانت هذه الألعاب تُستخدم بكثرة، فيجب تنظيفها أسبوعياً أو حتى يومياً.

الألعاب الخشبية:

نظراً لمساميتها العالية، فهذا النوع من الألعاب تمتص الجراثيم التي يصعب إزالتها، إذ لا يمكن نقعها في الماء دون إتلافها. لذلك يمكنك تنظيفها بقطعة قماش مبللة ومطهرات طبيعية كالخل لتجنب تلفها بالماء.

الألعاب الإلكترونية:

من البديهي أنه لا يمكن غمر الألعاب الإلكترونية في الماء. لأن مكوناتها الحساسة تتطلب عنايةً فائقةً. نظّفي هذه الألعاب بقطعة قماش مبللة لتجنب دخول الرطوبة إلى مكوناتها الإلكترونية.

ألعاب الاستحمام:

ألعاب الاستحمام أكثر عرضةً للعفن بسبب تعرضها المتكرر للماء. اعصريها جيداً بعد كل استخدام، ثم عقميها بانتظام لمنع نمو العفن.

كم مرة يجب عليكِ تنظيف وتعقيم ألعاب الأطفال؟

كم مرة يجب عليكِ تنظيف وتعقيم ألعاب الأطفال؟



ربما تتساءلين عن عدد مرات تنظيف وتعقيم ألعاب الأطفال لحماية طفلكِ على أفضل وجه. بعض الألعاب، حسب الاستخدام، تحتاج إلى التنظيف يومياً، بينما يُمكن تنظيف بعضها الآخر بين الحين والآخر.

التنظيف اليومي أو الأسبوعي

يجب تنظيف ألعاب التسنين واللهايات وألعاب الاستحمام يومياً. هذا مهم بشكل خاص لأنها غالباً ما تلامس أفواه الأطفال مباشرةً. لذلك تأكدي من استخدام مطهرات غير سامة وشطفها جيداً قبل إعادتها لطفلك.

ينبغي تطهير الألعاب التي يتم استخدامها خارج المنزل أو في الأماكن العامة، مثل ألعاب عربات الأطفال ومقاعد السيارة، أسبوعياً.

التنظيف الشهري أو العرضي

يمكن تنظيف الألعاب اللينة التي لا تلامس الطعام أو الفم مباشرةً بشكل أقل تكراراً. قد يكفي التنظيف الشهري. أما الألعاب الإلكترونية الأقل استخداماً فقد تحتاجين أيضاً إلى مسحها من حين لآخر فقط.

تعقيم الألعاب بعد مرض الطفل

لحماية صحة أطفالكم، من الضروري تنظيف ألعابهم عند مرضهم. في الواقع، يجب تعقيم أي لعبة يلمسها الطفل المريض فوراً لمنع انتشار الجراثيم.

طرق التنظيف الآمنة لتعقيم ألعاب الأطفال

طرق التنظيف الآمنة لتعقيم ألعاب الأطفال



هناك طرق مختلفة لتنظيف وتعقيم ألعاب الأطفال. لضمان السلامة، من المهم استخدام الطرق المناسبة لكل لعبة.

استخدمي الصابون والماء

الماء والصابون آمنان على معظم الألعاب الصلبة، بما في ذلك البلاستيكية والمطاطية، لذلك:

املئي حوضاً بالماء الدافئ والصابون المعتدل.

افركي الألعاب بفرشاة ناعمة أو قطعة قماش لإزالة الأوساخ الظاهرة.

اشطفي الألعاب جيداً واتركها تجف في الهواء.

على الرغم من أن الصابون والماء يزيلان معظم الأوساخ والجراثيم بشكل فعال، إلا أنهما لا يكفيان للتعقيم الكامل.

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استخدمي محلولاً مطهراً

أحياناً تحتاجين إلى محلول مطهر لتنظيف ألعاب الأطفال جيداً. تشمل المطهرات الآمنة الخل والماء، أو المبيض المخفف، أو بخاخات التطهير الآمنة للأطفال.

ابدئي بخلط محلول التنظيف

يمكنك اختيار إما جزء واحد من الخل لكل جزء من الماء، أو ملعقة كبيرة من المبيض لكل جالون من الماء.

إذا كنتِ تستخدمين مطهراً آمناً للأطفال، يمكنك تخطي هذه الخطوة.

امسحي الألعاب بمحلول التنظيف. إذا لم يُتلفها، يمكنك نقعها في المحلول.

اشطفيها جيداً لتجنب ترك أي مواد كيميائية.

اتركي الألعاب لتجف في الهواء.

نطفيها بغسالة الصحون.

يمكنكِ تنظيف بعض أنواع ألعاب الأطفال في غسالة الأطباق. تُتيح غسالات الأطباق تعقيم الألعاب البلاستيكية الصلبة من دون استخدام اليدين. إذا كانت غسالة الأطباق لديكِ مزودةً بها، فاستخدمي إعداد التعقيم. لكن تأكدي من أن الألعاب آمنة للاستخدام في غسالة الأطباق من خلال مراجعة ملصقات المنتجات.

كيفية تطهير ألعاب الأطفال الإلكترونية

من الواضح أنه لا يمكنك نقع أو رش أو غسل ألعاب الأطفال الإلكترونية. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك تنظيفها.

قبل تنظيف اللعبة، أطفئها أو انزعي بطارياتها.

بلّلي قطعة قماش ناعمة بالماء والصابون المعتدل أو بمحلول الماء والخل.

استخدمي قطعة القماش لمسح الأزرار والشاشات والأجزاء الأخرى التي تُلمس بكثرة.

استخدمي قطعة قطن للأماكن التي يصعب الوصول إليها، مثل بين الأزرار.

تجنبي الإفراط في تبليل اللعبة لتجنب تلف أجهزتها الإلكترونية.

كيف تنظفين الألعاب الخشبية؟

كيف تنظفين الألعاب الخشبية؟



لأن الألعاب الخشبية مصنوعة من مواد مسامية، فهي قد تكون بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا. ولأن هذا الخشب المسامي قادر على امتصاص الماء، فإن غمر الألعاب بالماء فكرة سيئة. ولتنظيف الألعاب الخشبية بأمان:

بلّلي قطعة قماش بصابون لطيف وماء أو محلول خل مخفف.

امسحي الألعاب الخشبية بقطعة القماش المبللة.

جففي الألعاب الخشبية فوراً بقطعة قماش نظيفة وجافة. بهذه الطريقة، تقل احتمالية إتلاف الرطوبة للخشب.

لا تستخدمي أبداً مطهرات كيميائية قاسية على الألعاب الخشبية، فقد تُفسدين طلاءها.

كيفية تطهير الألعاب المحشوة والناعمة

تُصبح الألعاب المحشوة أفضل أصدقاء الأطفال، وغالباً ما يحملونها معهم أينما ذهبوا. قد تلتقط الألعاب المحشوة الجراثيم أثناء تنقلها، لذا يجب تنظيفها دورياً، لكن اعلمي أن معظم الألعاب المحشوة والطرية يمكن غسلها في الغسالة بأمان، كالآتي:

استخدمي منظفاً خفيفاً ودورة غسيل لطيفة.

إذا كانت بشرة طفلك حساسة، يمكنك استخدام منظف مضاد للحساسية.

أضيغي دورة شطف ثانية للتأكد من إزالة كل الصابون من اللعبة.

جففيها بالهواء أو بالمجفف على درجة حرارة منخفضة. تجنبي الحرارة العالية التي قد تتلف اللعبة.

في بعض الأحيان، قد تحتاج الألعاب المحشوة إلى الغسل اليدوي.

لغسل الألعاب الطرية يدوياً، اغمريها في ماء دافئ وصابون. افركيها برفق بفرشاة ناعمة أو قطعة قماش. اشطفيها جيداً لإزالة الصابون، ثم اعصري الماء الزائد. يمكنك تجفيفها في الهواء إما بوضعها بشكل مسطح أو تعليقها.

هل منتجات التنظيف الطبيعية آمنة على ألعاب الأطفال؟

هل منتجات التنظيف الطبيعية آمنة على ألعاب الأطفال؟



ليست كل منتجات التنظيف آمنة للأطفال، لكن يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من المطهرات الطبيعية لتنظيف ألعاب الأطفال بأمان. الخل، وصودا الخبز، وبيروكسيد الهيدروجين، كلها مطهرات طبيعية شائعة وآمنة لمعظم ألعاب الأطفال.

إنها خالية من المواد الكيميائية الضارة، مع فاعليتها في إزالة البكتيريا والجراثيم الأخرى. فقط تذكري شطف المطهر جيداً بعد التنظيف، حتى لا تتركي بقايا قد تصل إلى فم الطفل.

طرق مزج محاليل التنظيف الطبيعية

الخل: استخدمي خليطاً من جزء واحد من الخل الأبيض إلى جزء واحد من الماء للألعاب الصلبة أو الخشبية.

صودا الخبز: صودا الخبز رائعة لتنظيف الألعاب وإزالة الروائح الكريهة. اصنعي عجينة من الماء وافركي بها سطح الألعاب.

بيروكسيد الهيدروجين: المحلول الشائع آمن لتطهير وقتل البكتيريا. فقط تأكدي من شطفه جيداً بعد الاستخدام.

نصائح الخبراء للحفاظ على ألعاب الأطفال خالية من الجراثيم

الآن، تعرفتِ على الطرق الصحيحة لتنظيف ألعاب الأطفال الصغار والرضع. قبل البدء، تذكري بعض النصائح الإضافية.

نظفي الألعاب بشكل روتيني

تذكري أن التنظيف الدوري أساسي. ضعي جدول تنظيف يضمن خلو ألعاب طفلك من الجراثيم. نظّمي الألعاب في أماكن مختلفة لتسهيل مهام التنظيف.

استخدمي منتجات التنظيف الآمنة للأطفال

نظّفي ألعاب طفلك فقط بالمحاليل الطبيعية المذكورة أعلاه أو بمنتجات مُصمّمة خصيصاً لألعاب الأطفال. يمكنك العثور على بخاخات مطهّرة آمنة للأطفال في معظم متاجر منتجات الأطفال.

تحققي من ملصقات الألعاب

تأكدي دائماً من قراءة ملصقات الألعاب قبل تنظيفها. بعض الألعاب لها تعليمات تنظيف محددة يجب على الآباء اتباعها لتجنب التسبب في أي ضرر.

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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص